Torjäger bei SGD gegen FCI im Fokus - Elversberg sichert Platz eins

Im Mittelpunkt stand am Drittliga-Samstag das Absteigertreffen zwischen Dynamo Dresden und dem FC Ingolstadt - und dabei die jeweiligen Mittelstürmer. Im Aufsteigerduell in Oldenburg sendete Bayreuth ein kleines Lebenszeichen. Ganz oben steht weiterhin Elversberg.

Der FC Ingolstadt holte in Dresden einen Zähler. IMAGO/Dennis Hetzschold

Torjäger treffen gegen die Ex-Klubs

Ein enges Duell zwischen den beiden Absteigern Dynamo Dresden und FC Ingolstadt wurde geprägt durch die jeweiligen Ex-Spieler. Dynamo gelang der Traumstart durch einen Treffer der Ex-Ingolstädters Stefan Kutschke (2.). Aber schon Mitte der ersten Hälfte gelang den Gästen der Ausgleich, in Pascal Testroet traf auch hier ein Angreifer gegen seinen früheren Verein (26.). Kutschke hätte für die Entscheidung sorgen können, er verfehlte aber im zweiten Durchgang aus spitzem Winkel und vollem Lauf das leere Tor. Und auch eine Überzahl in der Schlussphase konnten die Sachsen nicht nutzen: Der eingewechselte Antonitsch wurde mit Gelb-Rot vom Platz gestellt (87.) - eine harte Entscheidung. Es blieb beim 1:1.

Elversberg sichert Platz eins

Den Platz an der Tabellenspitze behauptete die SV Elversberg, nachdem am Freitagabend 1860 München (3:1 gegen Aue) vorübergehend vorbeigezogen war. Torjäger Schnellbacher traf schon in der 4. Minute, musste aber noch vor der Pause verletzt raus. Da stand es durch Zimmerschieds Treffer (14.) allerdings schon 1:1. Der sehr effiziente Aufsteiger aus dem Saarland entschied die Partie im zweiten Durchgang aber für sich, als Rochelt (58.) und Feil (71.) zum 3:1-Sieg des Spitzenreiters trafen.

Die Tabellenspitze zumindest im Blick behält auch Waldhof Mannheim. Gegen den ohne Thijmen Goppel angetretenen SV Wehen Wiesbaden blieb die Partie lange chancenarm, ehe ein schnell vorgetragener Angriff Kother in Position brachte. Die KSC-Leihgabe traf per Flaschuss (64.) und bescherte Mannheim damit den fünften Saisonsieg.

Erster Auswärtszähler für Bayreuth

Die fünfte Niederlage im fünften Auswärtsspiel wendete die SpVgg Bayreuth kurz vor Spielende ab. Im Duell zweier Aufsteiger führte der VfB Oldenburg nach einem Treffer von Kapitän Max Wegner (28.) lange mit 1:0. Doch in der 85. Minute belohnte Markus Ziereis die nach der Pause aktiveren Gäste mit dem Treffer zum 1:1 (85.) und damit dem ersten Auswärtspunkt.

Einen größeren Schritt aus dem Tabellenkeller machte die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund. In Zwickau lagen die Schwarz-Gelben nach einem tollen Abschluss von Max Jansen (9.) zurück, konnten das Spiel aber in der zweiten Hälfte drehen. Njinmah traf per Foulelfmeter (59.), Tattermusch markierte frei vor Keeper Max Sprang das 2:1 mit einem Schuss ins kurze Eck (86.).

Hong gelingt der späte Ausgleich

In der Nachspielzeit gab der SV Meppen gegen Viktoria Köln einen Sieg aus der Hand und kassierte das 2:2. Nach Toren von Sascha Risch (29.) und Marvin Pourié (61., Foulelfmeter) für Meppen sowie Patrick Koronkiewicz (56.) hatten die Emsländer den Dreier vor Augen. Ein langer Ball wurde dann aber unglücklich in den Lauf des eingewechselten Seokju Hong verlängert, der mit einer Direktabnahme für den 2:2-Endstand sorgte (90.+1).