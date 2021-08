Torjäger Andreas Wagner schießt Hankofen-Hailing auf Platz eins - Garching weiter sieglos

Wachwechsel in der Bayernliga Süd: Weil Wasserburg und Türkspor Augsburg am Wochenende sieglos blieben, reichte der SpVgg Hankofen-Hailing ein knapper Arbeitssieg gegen Hallbergmoos für den Sprung auf Platz eins. Ohne Schwung verharrt Absteiger VfR Garching mit einem Punkt auf Platz 18.

Die SpVgg Hankofen-Hailing setzte sich mit dem 2:1 über den noch punktlosen VfB Hallbergmoos auf Platz eins. Dabei begann die Partie für den Underdog besser, der durch Andre Gasteiger in der 26. Minute in Führung ging. Aber Andreas Wagner stellte die Verhältnisse schon fünf Zeigerumdrehungen später wieder gerade und köpfte nach einem Eckball zum Ausgleich ein. Für Hankofen wurde es jetzt ein hartes Stück Arbeit und eine Geduldsprobe, die mit einem weiteren Kopfballtreffer Wagners in Minute 84 belohnt wurde. Wagner ist damit Führender der Torschützenliste mit insgesamt fünf Erfolgserlebnissen.

Wegen eines 1:1 beim TSV Kottern verpasste der TSV Wasserburg/Inn den Platz an der Sonne. Die Gäste taten sich lange schwer beim Herausspielen von Chancen, dennoch kam Wasserburg durch eine Direktabnahme von Maximilian Hain vor der Pause noch zur Führung. Kottern investierte nach Wiederbeginn viel in seine Offensive, vergab zahlreiche Gelegenheiten, doch Marco Miller belohnte in der Schlussminute doch noch die Mühen der Gastgeber, als er nach einem Eckball goldrichtig stand.

Ebenfalls ausgerutscht ist Türkspor Augsburg beim FC Gundelfingen, was gleichbedeutend mit dem Verlust der Tabellenführung war. Dabei gingen die Fuggerstädter nach einem platzierten Distanzschuss von Fatih Baydemir früh in Führung (5.), vom Elfmeterpunkt glich Manuel Müller relativ bald aus (16.). Kurz vor dem Pausenpfiff setzte Janik Noller seinen Mitspieler Sandro Caravetta in Szene und der brachte den FCG in Führung. Die im zweiten Durchgang nach vorne drückenden Augsburger glichen unter gütiger Mithilfe von Eigentorschütze Fabio Kühn aus (73.). Das letzte Wort hatten in der Nachspielzeit die Gundelfinger: Eine scharfe Flanke von Benedikt Ost erreichte den Lauf des gerade eingewechselten Dennis Lechner, der das Spielgerät zum Siegtreffer über die Linie drückte.

Generell ist nach dem 5. Spieltag die Tabelle noch relativ eng zusammen. Ein schwacher Trost für Absteiger VfR Garching, der auch nach seinem vierten Spiel bei einem Pünktchen stehen bleibt. Gegen die "Zweite" des FC Ingolstadt wurde den Garchingern unter anderem von Doppeltorschütze Egson Gashi der Zahn gezogen. Mit identischem Ergebnis unterlag der hochgehandelte SV Donaustauf dem SV Pullach. Schon nach 26 Minuten stand es 0:3, da half das anschließende Aufbäumen nicht mehr viel.

Deisenhofen profitierte indes von seinem Schlussspurt und drehte mit den Toren in der 78. und 90. Minute einen 0:1-Rückstand beim TSV Landsberg in ein 2:1. Jahn Regensburg II schickte Schwaben Augsburg mit 4:0 auf die Bretter, zweimal hieß der Torschütze Jannik Graf. Schwabmünchen schlug am Sonntag die Reserve des TSV 1860 München mit 1:0, Kirchanschöring und Ismaning sind nach dem 1:1 im direkten Duell zumindest vorerst Mittelmaß-Teams, was sich natürlich sehr schnell wieder ändern kann.