Zapata gleicht nach Lukaku-Führung aus: Turin und Rom trennen sich 1:1

Der Treffer von Romelu Lukaku reichte der AS Rom am Ende nicht: Zum Abschluss des 5. Spieltags in der Serie A haben sich die Giallorossi und der FC Turin mit einem am Ende leistungsgerechten 1:1-Remis voneinander getrennt.

Romelu Lukakus Führungstreffer reichte am Ende nicht für den Dreier für die AS Rom. IMAGO/LaPresse

Nach einem durchwachsenen Saisonstart mit nur einem Punkt aus den ersten drei Spielen war die Hoffnung bei der AS Rom groß, dass es nach dem 7:0 gegen Empoli vom vergangenen Wochenende sowie dem 2:1 in Tiraspol in der Europa League bergauf geht.

Lukaku und Zapata im Fokus

Gegen formstarke Turiner, die ihre letzten beiden Ligaspiele jeweils gewinnen konnten, ging es von Beginn an offensiv zu. Keines der beiden Teams versteckte sich. Zapata per Kopf hatte die erste Gelegenheit des Spiels (5.), auf der anderen Seite ging der erste Abschluss auf das Konto von Lukaku. Bei beiden Mannschaften war Teil der Idee, dass die bulligen Zentrumsstürmer Lukaku sowie Zapata die Bälle abschirmen und entsprechend auf die anderen Offensivakteure verteilen sollen.

So auch in Minute 19, als der Ex-Herthaner Radonjic jedoch übers Tor schoss. Drei Minuten später verzog Roma-Akteur Cristante, nachdem ihm Buongiorno den Ball auf den Fuß geköpft hatte. In Durchgang eins war es das an gefährlichen Offensivaktionen der Giallorossi, stattdessen kamen die Gastgeber durch Rodriguez (30.), erneut Radonjic (35.) und Zapata (41.) zu Chancen. Dabei sprang jedoch nichts heraus, sodass es mit einem 0:0 in die Pause ging.

Lukaku trifft zur Führung - Zapata mit dem Ausgleich

Nach dem Seitenwechsel war es dann wieder Lukaku, der sich im Duell mit zwei Spielern behauptete, seine Hereingabe fand jedoch keinen Abnehmer (47.). Auf der Gegenseite war es Zapata, der die erste Chance nach der Pause hatte (51.), gefolgt von einer schönen Einzelaktion von Seck, die jedoch ebenso unbelohnt blieb (52.).

Sechs Minuten darauf ergab sich dann quasi aus dem Nichts die Riesenchance für die Römer, doch eine Spinazzola-Flanke leitete Cristante nur an den Pfosten. In der 68. Minute gingen die Gäste schließlich in Führung: Über Dybala und Kristensen landete der Ball bei Lukaku, der den Ball abschirmte und aus der Drehung einschoss.

Die Turiner waren bemüht, kamen allerdings lange Zeit nicht wirklich gefährlich vor das Tor, ebenso wenig wiederum die Roma - in dieser Phase gab es kaum eine nennenswerte Torchance. Kurz vor dem Ende gelang den Gastgebern dann allerdings doch noch der am Ende verdiente Ausgleich: Zapata köpfte einen Halbfeld-Freistoß wuchtig in die Maschen (85.).

Am Ende blieb es bei einem leistungsgerechten Remis, denn beide Teams hatten im Verlauf des Spiels einige gute Torgelegenheiten.