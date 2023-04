Dybalas Treffer reicht zum Sieg: Roma springt auf Platz drei

Im engen Rennen um die internationalen Plätze ist der AS Rom ein wichtiger Erfolg gelungen. Dybalas früher Elfmeter reichte der Roma zum Sieg über Torino.

Nach dem klaren 3:0-Erfolg der vergangenen Woche gegen Sampdoria bot sich der Roma gegen Turin die Chance, auf den dritten Tabellenplatz zu springen. Dafür baute Trainer José Mourinho auf drei neue Kräfte in seiner Anfangsformation: Matic, Pellegrini und Abraham rückten auf die Bank, Mancini Cristante und Solbakken waren dafür neu dabei. Auf Seiten der Hausherren baute Trainer Ivan Juric auf zwei neue Kräfte im Vergleich zum 1:1 gegen Sassuolo: Miranchuk für Vlasic und Gineitis für Linetty waren die einzigen Wechsel.

Dybala verwertet vom Punkt - Rodriguez verpasst knapp

In Turin begann die Roma dann richtig stark, gerade einmal sieben Minuten waren gespielt, da blockte Schuurs einen Zalewski-Distanzschuss im Strafraum mit der Hand, Schiedsrichter Andrea Colombo zeigte sofort auf den Punkt (7.). Nachdem auch der VAR die Entscheidung bestätigt hatte, schob Dybala zur frühen Führung ein (8.).

In der Folge tat sich Torino richtig schwer, streckenweise gelang es den Hausherren nicht einmal, sich aus der eigenen Hälfte zu befreien. Dann nahm Kapitän Rodriguez das Zepter in die Hand und probierte sich an einem Distanzschuss, den Wijnaldum gerade noch am Pfosten vorbei lenkte (17.).

Nun waren auch die Römer gewarnt, die ihre Führung nun sicherer verteidigten und den Tabellenelften kaum mehr zu Chancen kommen ließen. Ex-Herthaner Radonjic versuchte zwar immer wieder über die linke Seite Gefahr zu erzeugen, kam jedoch nicht entscheidend durch. Diese Bemühungen der Roma kamen allerdings auf Kosten der eigenen Offensive, auch das Mourinho-Team kam vor der Pause zu kaum Gelegenheiten mehr.

Miranchuk verpasst den Ausgleich

Diese bot sich dann unmittelbar nach dem Wiederanpfiff, Miranchuk durfte im Strafraum frei zum Kopfball hochsteigen, Patricio war allerdings auf dem Posten und verhinderte den Einschlag(49.).

Quasi im direkten Gegenstoß wurden Elfmeterforderungen laut, nachdem Dybala im Strafraum von Torino-Schlussmann Milinkovic-Savic getroffen worden war. Sowohl der Unparteiische als auch der VAR entschieden sich allerdings dazu, nicht auf den Punkt zu zeigen (51.).

Wer dachte, dass diese Aufreger zu Beginn von Durchgang zwei ein Startschuss für eine spannungsgeladene zweite Hälfte sein würde, sah sich getäuscht. Die Roma befand sich im Verwaltungs-Modus, von Torino kam deutlich zu wenig. Die beste Möglichkeit hatte noch Romas Smalling, der seinen Kopfball nach einer Ecke aber deutlich über das Tor setzte (62.).

Roma springt auf Rang drei

Bereits in der Schlussphase angekommen, hatte Pellegri noch ein mal die Chance aus der Distanz, doch Smalling fälschte auch diesen Versuch entscheidend ab, sodass dieser am Tor vorbeiflog (89.). Mehr passierte nicht mehr, für die Roma stand der zweite Sieg in Serie, der gleichzeitig auch den Sprung auf Platz drei bedeutete. Torino blieb dagegen zum dritten Mal in Serie ohne Dreier.

Am kommenden Sonntag (15 Uhr) empfängt Turin Salernitana, die Roma trifft am Donnerstag (18.45 Uhr) im Viertelfinale der Europa League auf Feyenoord Rotterdam.