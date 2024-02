Turiner Chancenwucher bestraft: Lazio hat internationale Plätze vor Augen

Lazio Rom hat sein Nachholspiel beim FC Turin für sich entschieden. Ein Doppelschlag aus dem Nichts bestrafte den Chancenwucher der Hausherren und brachte den Biancocelesti den Sieg.

Im Nachholspiel des 21. Spieltags zwischen dem FC Turin und Lazio Rom wollten beide Teams den Anschluss an die internationalen Plätze waren. Torino, sechs Spiele in Serie ungeschlagen, legte daher vom Anpfiff weg mit viel Tempo los und brachte Lazio ein ums andere Mal in Bedrängnis. Schon nach fünf Minuten kam Sanabria nach Flanke von Bellanova zur ersten Chance, knallte den Ball aber an den Pfosten.

Lazio, das nach dem umjubelten Sieg in der Champions League gegen Bayern München am Wochenende beim 1:2 gegen Bologna einen Rückschlag hinnehmen musste, lief in der ersten Halbzeit fast nur hinterher, offenbarte vor allem auf der linken Defensivseite eklatante Schwächen und hatte Glück, dass die Gastgeber leichtfertig mit ihren Chancen umgingen. So setzte Zapata den Ball aus guter Position per Kopf neben das Tor (35.), Vlasic scheiterte aus acht Metern an Keeper Provedel (37.) und Masina köpfte einen Eckball hauchzart am Pfosten vorbei (43.).

Guendouzi und Cataldi treffen aus dem Nichts

Serie A Die aktuelle Tabelle

Auch nach der Pause setzte sich der Turiner Offensivdrang - und Chancenwucher - weiter fort, Zapata setzte aus bester Position ein Zuspiel des starken Bellanovas über das Tor (48.).

Die mangelnde Effektivität der Hausherren wurde schließlich bestraft. Immobile ließ einen Steckpass clever durch, sodass Guendouzi plötzlich unbedrängt im Strafraum auftauchte und aus dem Nichts zum 1:0 einschob (50.). Damit nicht genug: Während der Turiner Schockstarre legte Cataldi mit einem perfekt platzierten Schuss das 2:0 nach (56.).

Ampelkarte für Gila bringt nochmal Spannung

Torino brauchte lange, um sich von dem Doppelschlag zu erholen; die Biancocelesti verteidigten ihren Vorsprung nun souverän. Erst die Ampelkarte für Gila (79.) hauchte den Hausherren nochmal neues Leben ein. Ricci vergab zweimal aus bester Position kläglich (83., 86.), einen Freistoß in der letzten Minute hob Ex-Gladbacher Lazaro ganz knapp über den Querbalken (90.+6). So endete die Turiner Ungeschlagen-Serie, Lazio sprang dagegen auf Platz sieben und hat nur noch einen Zähler Rückstand auf Stadtrivalen AS Rom und die internationalen Plätze.

Für Turin steht am Montag (18.30 Uhr) schon die nächste Aufgabe gegen einen römischen Klub an, dann gastiert das Team von Ivan Juric bei der Roma. Ebenfalls am Montag (20.45 Uhr) ist Lazio erneut auswärts bei der AC Florenz gefordert.