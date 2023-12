Zapata setzt den Schlusspunkt: Atalanta geht in Turin unter

Zum Abschluss des 14. Spieltags der Serie A hat Atalanta Bergamo eine deutliche Abreibung beim FC Turin bekommen. La Dea hatte beim 0:3 nichts entgegenzusetzen und wartet nun schon seit vier Spielen in der Liga auf einen Sieg.

Atalanta Bergamo war vor dem Abschlussspiel des 14. Spieltags zwischen den Welten gefangen. Mit einem Sieg hätte La Dea einerseits Anschluss an die Top Sechs der Liga und damit an den Kampf um die internationalen Plätze gehalten. Andererseits zeigte der Trend in letzter Zeit nach unten. Seit Ende Oktober wartet das Team von Gian Piero Gasperini auf einen Ligasieg, zuletzt verlor man zuhause mit 1:2 gegen den amtierenden Meister Neapel. Gegen den FC Turin aus dem Tabellenmittelfeld sollte daher unbedingt ein Dreier her.

Zapata trifft zur Führung - De Ketelaere zu überhastet

Doch trat Atalanta so gar nicht selbstbewusst auf. In einer an Höhepunkten extrem armen ersten Hälfte fanden die Lombarden überhaupt nicht in ihr Spiel und liefen abgezockten Turinern nur hinterher. Nach einem ersten Warnschuss von Vlasic (18.), nutzte Zapata die erste Chance der Partie zur Führung (22.) - ausgerechnet der Kolumbianer, der im August von Bergamo zu den Turinern gewechselt war.

De Ketelaere hatte zwar den Ausgleich auf dem Fuß, schloss aber alleine vor Keeper Milinkovic-Savic zu überhastet ab und traf nur den Schlussmann (29.). Es war die einzig nennenswerte Gelegenheit der Gäste in Durchgang eins.

Milinkovic-Savic hält die Null

Auch nach dem Seitenwechsel agierte Bergamo viel zu fehlerhaft, Turin nutzte dies aus. Bei einer völlig ungefährlichen Ecke riß der bereits verwarnte Scalvini Bellanova zu Boden. Schiedsrichter Marco Piccinini entschied auf Hinweis des VAR folgerichtig auf Elfmeter, den Sanabria cool verwandelte (56.). Glück hatte La Dea nur, dass Scalvini für seine tölpelhafte Aktion nicht auch noch Gelb-Rot sah.

Danach verpassten es Turin, das Spiel endgültig zu entscheiden. So kam Atalanta in der Schlussphase nochmal auf: Erst lenkte Milinkovic-Savic einen Pasalic-Schuss brillant um den Pfosten (81.), danach strich ein Distanzschuss von Muriel nur Zentimeter am Tor vorbei (90.+1). Doch der Schlusspunkt gehörte den Hausherren: Auf Vorlage des starken Vlasic schnürte Zapata den Doppelpack, Ruggeri fälschte den Ball noch unhaltbar ab (90.+5).

Nun wartet das schwere Heimspiel gegen Milan

Es war das vierte Ligaspiel in Folge ohne Sieg für La Dea - und es geht mit schwierigen Aufgaben weiter: Am kommenden Samstag empfängt Atalanta den Tabellendritten Milan (18 Uhr, LIVE! bei kicker). Der FC Turin, der mit dem Dreier sein Polster auf die Abstiegsränge auf neun Punkte ausbaute, ist einen Tag später bei Aufsteiger Frosinone Calcio gefordert (12.30 Uhr).