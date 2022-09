Torhungrige Bremer - Bayerns 68 gegen den VfB? Das bringt der 6. Spieltag

Der 6. Spieltag wird mit dem Duell zwischen Bremen und Augsburg eröffnet. Am Samstag treffen die Bayern auf Lieblingsgegner Stuttgart und Leipzig hat mit neuem Trainer Rose Dortmund zu Gast. Das Topspiel bestreiten zwei kriselnde Vereine. Der Spitzenreiter rundet den Spieltag ab.

Am Freitagabend (20.30 Uhr) wird der Spieltag im Bremer Weserstadion eröffnet, der SVW empfängt den FC Augsburg. Werder ist der einzige Klub, der in den jüngsten sechs Spielen im Oberhaus immer mindestens zwei Tore erzielte. Beim 2:0 in Bochum freuten sich die Werderaner vor allem darüber, dass hinten mal der Laden dichtgemacht werden konnte. Coach Ole Werner nimmt aus dem Saisonstart positiv mit, "dass unsere Spieler auf dem Niveau Spiele entscheiden können. Und dass wir vor allem auch als Mannschaft funktionieren." Das will Bremen auch am Freitag gegen Augsburg beweisen, das nach fünf Spielen erst drei Punkte auf dem Konto hat und zuletzt dreimal in Folge verlor.

Bayerns 68 gegen Stuttgart?

Am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) haben unter anderem die Bayern den VfB Stuttgart zu Gast. Die Münchner ließen zweimal in Folge Punkte liegen, spielten nur 1:1. Da kommt ein Lieblingsgegner gerade recht, denn 67 Siege feierte der FCB in 106 Aufeinandertreffen mit den Schwaben. Kein anderer Verein gewann in der Bundesliga so häufig gegen einen Gegner. Der VfB ist in dieser Saison noch sieglos, verlor allerdings auch erst einmal. Gegen Schalke mussten die Stuttgarter erneut in Unterzahl auskommen, Vagnoman sah die Gelb-Rote Karte. "Wir müssen die Spiele mit elf Mann beenden. Das haben wir letzte Woche nicht geschafft und auch diese Woche nicht. Damit haben wir uns die Chance auf den Sieg genommen", sagt Sportdirektor Sven Mislintat.

RB ohne Tedesco gegen Dortmund - Wolfsburg in Frankfurt

Ebenfalls interessant ist am Samstag das Duell zwischen Leipzig und Dortmund. RB reagierte nach dem 0:4 in Frankfurt sowie dem blamablen 1:4 in der Champions League gegen Donezk und trennte sich von Coach Domenico Tedesco. "Die Entscheidung ist uns sehr schwergefallen", erklärte Klubboss Oliver Mintzlaff nach "einer tiefgreifenden Analyse" am späten Dienstagabend. Ein neuer Trainer wurde am Donnerstagmorgen präsentiert, Marco Rose übernimmt bei den Sachsen. Das erste Duell hat es für ihn direkt in sich, denn es geht gegen Ex-Klub Dortmund. Gegen den BVB soll nun die Wende her, allerdings ist Dortmund gut in Form, gewann zuletzt drei Pflichtspiele in Folge und kassierte dabei kein Gegentor. "Der Sieg gibt der Mannschaft viel Vertrauen, auch, dass wir zu null gespielt haben und auch mehr als ein Tor gemacht haben. Das ist alles eine stetige Entwicklung", so Kapitän Reus nach dem 3:0 gegen Kopenhagen.

Tedesco ist seinen Job schon los, so langsam liefern sollte auch Wolfsburgs Trainer Niko Kovac, der mit seinem Team in Frankfurt gastiert. Die Wölfe haben nach fünf Spielen erst zwei Punkte auf dem Konto und stehen auf Platz 17. "Dass unser Aufprall noch einmal so hart ist, kommt für viele überraschend", sagt Geschäftsführer Jörg Schmadtke. "Ich wusste auch, dass es Zeit benötigt. Die sollten wir uns nehmen und Ruhe bewahren." Der Funktionär bleibt gelassen und stärkt dem Coach den Rücken. Punkten sollte der VfL aber schnellstmöglich, wenn es nicht noch ungemütlicher werden soll. In Frankfurt wird es zumindest mal knifflig, denn die Eintracht kam mit dem 4:3 in Bremen sowie dem 4:0 gegen Leipzig zuletzt richtig ins Rollen.

Ins Rollen hofft nun auch die Hertha zu kommen, die in Augsburg den ersten Saisonsieg holte. Mit Leverkusen kommt ein Gegner ins Olympiastadion, der noch seine Form sucht und erst einmal gewann. Hertha-Coach Sandro Schwarz kassierte die höchste Heimpleite seiner Trainerkarriere gegen Leverkusen. Im Februar 2019 verlor er mit Mainz 1:5 gegen die Werkself. Sonst verlor er zu Hause noch nicht mit mehr als zwei Toren Unterschied.

Die fünfte Partie um 15.30 Uhr ist das Duell zwischen Hoffenheim und Mainz. Die TSG gab als einziges Team zu Hause noch keine Punkte ab, Mainz gab wie sonst nur Freiburg und Dortmund in der Fremde noch keine ab. Eine Serie wird also enden. "Wir waren zu schlampig im Passspiel und haben die Räume nicht so gut bespielt, wie wir es zuletzt gemacht haben", analysierte Rudy die Niederlage beim BVB. Zuvor gewannen die Kraichgauer dreimal in Folge.

Schalke und Bochum sehnen sich nach dem ersten Sieg

Das Topspiel am Samstagabend (18.30 Uhr) hat seinen Namen eher nicht verdient, denn der 15. Schalke empfängt den 18. Bochum - beide Mannschaften warten noch auf den ersten Dreier, der VfL verlor bisher gar alle fünf Spiele. Dass es bei der Revier-Elf heftig knirscht, zeigt auch der Trainingsausraster von Riemann, der sich dafür jedoch umgehend entschuldigte. Fakt ist: Ein Dreier ist für beide Teams enorm wichtig, um nicht weiter in die Krise zu schlittern. Mut macht den Knappen ein Blick auf die Statistik: Schalke gewann die jüngsten fünf Heimspiele gegen Bochum allesamt. Gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten weist S04 eine solche Serie auf.

Köln gegen Union - Behauptet Freiburg Platz 1?

Am Sonntagnachmittag (15.30 Uhr) treffen Köln und Union aufeinander. Beide sind mit dem Saisonstart sicherlich zufrieden - die Rheinländer sind mit neun Punkten Sechster, Union steht mit elf Zählern auf Platz vier. Die beiden laufstärksten Mannschaften der Liga treffen aufeinander: Köln absolvierte in dieser Saison im Schnitt 117,3 Kilometer pro Spiel, Union 117,1. "Wir ziehen unser Ding durch, wie in der letzten Saison", so Kölns Ljubicic, der beim 4:2 in Wolfsburg zum 1:1 traf. "Wir geben nie auf und können ein Spiel immer drehen." Doch Vorsicht, denn unter Urs Fischer verlor Union noch kein Pflichtspiel gegen Köln, verzeichnete sechs Siege und zwei Remis.

Zum Abschluss des 6. Spieltages gibt sich am Sonntagabend (17.30 Uhr) der Tabellenführer die Ehre. Und das ist nicht etwa Bayern oder Dortmund, sondern der SC Freiburg. "Es interessiert mich sowas von nicht. Wir haben zwölf Punkte nach fünf Spielen, also alles okay. Im Moment läuft alles gut, und zwar so gut, dass wir auch die Glücklicheren sind in einigen Spielen", will Christian Streich davon eher wenig wissen. Dennoch will der Coach mit seinem Team gegen Gladbach natürlich einen Sieg einfahren, damit hätten die Breisgauer die Chance, Rang eins zu verteidigen. Die Borussen mussten zuletzt eine Heimniederlage gegen Mainz hinnehmen und müssen in Freiburg auf den gesperrten Itakura verzichten.