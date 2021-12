Torhüterin Schult fehlt Wolfsburg in Genf

Der VfL Wolfsburg muss das Champions League-Gruppenspiel am Mittwochabend (18.45 Uhr) bei Servette Genf ohne Almuth Schult bestreiten. Die Torhüterin war am Dienstagmorgen nicht mit in die Schweiz geflogen.

Almuth Schult fehlt dem VfL Wolfsburg in Genf. imago images/regios24