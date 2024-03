Torhüterin der HSG Bensheim/Auerbach wechselt in die 2. Liga

Einen Abgang auf der Torhüterposition haben die Flames der HSG Bensheim/Auerbach zu verzeichnen. Die 20-jährige Tabea Coors wechselt in die 2. Liga.

Coors, die vor dieser Saison als Torhüterin die Junior-Flames verstärkte und zusätzlich als dritte Torhüterin zum Bundesligateam gehört, sucht in der Saison 2024/25 eine neue Herausforderung in der zweiten Liga und wechselt auf eigenen Wunsch zurück zum Zweitligisten 1. FSV Mainz 05.

Flames-Trainerin Heike Ahlgrimm hat Verständnis für den Wechselwunsch ihrer Torfrau: "Ich möchte mich bei Tabea bedanken, dass sie den Junior-Flames und uns auch in der Bundesliga als dritte Torhüterin, geholfen hat. Wir brauchen eine dritte Torwärtin, das ist ganz wichtig und wir haben es ja dieses Jahr gemerkt, wie Helen verletzt war, dass es dann gut war, eine dritte Torfrau zu haben."

Ahlgrimm: Kann ihre Entscheidung verstehen

"Tabea hat jetzt die Chance, in der zweiten Liga zu spielen und nach Mainz zurückzugehen, wo sie schon war und sie alles kennt. Von daher kann man ihre Entscheidung verstehen. Ich wünsche ihr für die Zukunft alles Gute und wir werden ihren Werdegang auf jeden Fall weiterverfolgen", so Ahlgrimm weiter.

"Ich konnte diese Saison durch das Training mit der Bundesligamannschaft viel lernen und habe wichtige Erfahrungen gemacht. Nach mehreren Jahren in der 3. Liga ist es für mich nun der nächste Schritt in meiner Entwicklung, in der 2. Liga Verantwortung zu übernehmen", begründet Tabea Coors ihren Wechsel zurück nach Mainz.