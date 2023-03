Torhüter von Bayer fest verpflichtet: Grill bleibt Union erhalten

Lennart Grill ist derzeit von Bayer 04 Leverkusen an Union Berlin ausgeliehen. Nun haben die Eisernen den 24-jährigen Torhüter fest verpflichtet.

Der 1. FC Union Berlin stellt weiter die Weichen für die Zukunft und somit auch für die neue Spielzeit. Lennart Grill, der zu Beginn der Saison von Liga-Konkurrent Bayer 04 Leverkusen ausgeliehen wurde, bleibt dem 1. FC Union Berlin erhalten. Die Eisernen haben den 24-jährigen Torhüter nach kicker-Informationen fest verpflichtet.

Eine Bestätigung der beiden Vereine steht noch aus. Bereits während der Winterpause hatte sich abgezeichnet, dass Grills Stammverein Leverkusen wohl nicht mehr mit ihm plane. Denn Bayer hat mit Patrick Pentz eine neue Nummer zwei verpflichtet. Lukas Hradecky ist in der laufenden Runde als Torhüter gesetzt. Zudem wird der auslaufende Vertrag von Andrey Lunev, der schon seit Januar mit Bandscheibenproblemen ausfällt, nicht verlängert. Außerdem steht mit Niklas Lomb noch ein weiterer Keeper im Kader.

Bei Union dürfte Grill in der Spielzeit 2023/24 weiterhin als Stellvertreter von Frederik Rönnow fungieren. Denn am Dänen ist derzeit kein Vorbeikommen, untermauerte er vor allem in den vergangenen Wochen doch mit einigen ordentlichen Darbietungen seine Position als Keeper Nummer eins. Aber immerhin: Grill kam bislang wettbewerbsübergreifend zu sechs Einsätzen, kassierte dabei elf Gegentore.

Natürlich ist es dann ab Sommer auch eine Option, dass die Köpenicker den ehemaligen U-21-Nationalkeeper in der neuen Saison verleihen, so dass Grill mehr Spielzeit sammeln kann.