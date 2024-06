Torhüter-Tausch offiziell: Gummersbach holt Kuzmanovic und gibt Rebmann ab

Lange wurde spekuliert, jetzt ist es offiziell: Der VfL Gummersbach verpflichtet den kroatischen Nationaltorhüter Dominik Kuzmanovic. Dafür muss Daniel Rebmann gehen.

Der Handball-Bundesligist VfL Gummersbach verpflichtet bereits zur Saison 2024/25 den kroatischen Nationaltorhüter Dominik Kuzmanovic. Er kommt vom kroatischen Erstligisten RK Nexe, mit dem er in der vergangenen Spielzeit im Achtelfinale der EHF European League stand. Der 21-Jährige erhält bei den Oberbergischen einen Vier-Jahres-Vertrag bis 2028. Dem gegenüber steht der vorzeitige Abgang Daniel Rebmanns, der sich der SG BBM Bietigheim anschließen wird.

"Eines der begehrtesten Torhütertalente weltweit"

"Die Verpflichtung von Dominik wird uns nicht nur sportlich helfen, sondern ist auch ein weiteres Signal für die Zukunft", wird VfL-Geschäftsführer Christoph Schindler in einer Vereinsmitteilung zitiert. "Dass sich eines der begehrtesten Torhütertalente weltweit und die Nummer eins der kroatischen Nationalmannschaft für uns entscheidet, macht uns sehr stolz."

"Nach vielen wichtigen Vertragsverlängerungen und Neuverpflichtungen ist diese Personalie ein weiteres wichtiges Puzzleteil für unsere zukünftige sportliche Ausrichtung", betont Schindler. "Dominik ist einer der spannendsten und talentiertesten Torhüter im europäischen Handball", attestiert ihm VfL-Cheftrainer Gudjon Valur Sigurdsson.

Mit der kroatischen Jugend-Nationalmannschaft gewann der 1,91 Meter große Torwart 2019 beim Europäischen Olympischen Jugendfestival die Goldmedaille sowie 2021 bei der U19-Europameisterschaft Silber. Sein erstes großes Turnier für die kroatischen A-Nationalmannschaft bestritt Kuzmanovic bei der Weltmeisterschaft 2023.

Top-Leistungen gegen Deutschland

Den meisten ist Kuzmanovic durch seine 22 Paraden bei der abgelaufenen Europameisterschaft beim 30:24 seiner Kroaten gegen die deutsche Mannschaft bekannt, für die er zum "Player of the match" gekürt wurde. Bereits gegen den späteren Europameister Frankreich hatte er sich mit 13 Paraden bei einer Fangquote von rund 42 Prozent ausgezeichnet. "Er hat bei der gesamten Europameisterschaft in Deutschland unter Beweis gestellt, was er kann", so Sigurdsson.

Erst Mitte März bestätigte Kuzmanovic beim für die Kroaten mit drei Siegen aus drei Spielen erfolgreichen Olympia-Qualifikationsturnier in Hannover seine Qualität, als er gegen Deutschland, Österreich und Algerien insgesamt eine Quote von 38 Prozent aufweisen konnte und damit zu den Top fünf Torhütern aller Olympia-Qualifikationsturniere gehörte.

Insbesondere beim erneuten Aufeinandertreffen der Kroaten mit der deutschen Nationalmannschaft legte er bereits zu Beginn der Partie mit seinen Paraden den Grundstein für den späteren 33:30-Erfolg seines Teams und kam auf eine überragende Fangquote von 47 Prozent.

Kuzmanovic: "Vision des Vereins hat mich überzeugt"

"Deshalb freuen wir uns sehr, dass er zu uns kommt", erklärt Sigurdsson: "Das ist ein schönes Statement eines jungen Spielers, der an uns glaubt und wir wiederum sind davon überzeugt, dass er eine große Zukunft vor sich hat."

Kuzmanovic selbst sagt: "Ich habe mich entschieden nach Gummersbach zu wechseln, weil mich die Vision des Vereins überzeugt hat. Ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam die gesteckten Ziele erreichen können und den Verein dorthin bringen, wo er hingehört. Ich freue mich auf die neuen Aufgaben in einem neuen Umfeld!"

Rebmann wechselt zu Aufsteiger Bietigheim

Nach nur einem Jahr endet dagegen das Arrangement von Daniel Rebmann bei den Oberbergischen. Der 30-Jährige wechselte vor der Spielzeit 2023/24 vom Liga-Konkurrenten Frisch Auf Göppingen zu den Blau-Weißen und bildete in der erfolgreichen vergangenen Saison mit Tibor Ivaniševic das Torhütergespann. Er hatte eigentlich beim VfL noch einen Vertrag bis 2025. Rebmann wechselt zum Aufsteiger Bietigheim.

"Er hat uns in vielen Situationen sehr geholfen und ich wünsche ihm alles Gute für die Zukunft", so Sigurdsson. "Ich bedanke mich von ganzen Herzen bei der Mannschaft und den Fans. Ich habe mich in Gummersbach sehr wohl gefühlt, freue mich jetzt aber auch auf meine neue Aufgabe und auf das Wiedersehen mit der Mannschaft und den Fans in der neuen Saison", sagt Rebmann.

Bietigheim setzt wieder auf ein Torhüter-Trio

Daniel Rebmann verlässt den VfL schon wieder. picture alliance / BEAUTIFUL SPORTS

Bereits Ende Mai kamen Gerüchte über diesen spektakulären Torhüter-Tausch beim VfL Gummersbach auf. Die SG BBM Bietigheim wird also mit Daniel Rebmann, Fredrik Genz und Filip Baranasic mit einem personell verstärkten Torhüterkader in die neue Saison gehen und setzt auf die Konstellation der Rückrunde in der 2. Liga. Dort hatten die Schwaben die Torhüterposition für das kräftezehrende Saisonfinale mit der kurzfristigen Verpflichtung des ägyptischen Nationaltorhüters Mohamed Aly abgesichert.

"Wir sind glücklich und stolz, dass sich mit Daniel Rebmann ein deutscher Nationalspieler für die SG entschieden hat. Dani ist in den letzten Jahren zu einem der besten deutschen Torhüter gereift. Er konnte sowohl national auch international Erfahrung auf Topniveau sammeln", freut sich SG-Geschäftsführer Bastian Spahlinger.

Er erläutert: "Zudem passt sein Torhüterspiel perfekt zu unserer Spielweise. Dies, gepaart mit seinem tollen Charakter und seiner regionalen Identifikation, macht ihn zu unserem Wunschspieler. Mit Dani, Freddy und Pippo sind wir auf einer der wichtigsten Positionen im Handball sehr gut aufgestellt."

"Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe und bin froh wieder in meiner Heimatregion zu spielen. Es wird eine Herausforderung, uns mit der SG nachhaltig in der 1. Liga zu etablieren. Wer mich kennt, weiß, dass ich in jedem Training und Spiel Vollgas gebe, damit wir unser erstes Ziel - Klassenerhalt - erreichen", so Rebmann zu seinem Wechsel nach Bietigheim.