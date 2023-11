Torhüter Schuhen: Darmstadts verkappter Spielmacher

Die Bundesliga war sein Traum. Dort angekommen, hat sich sein Alltag komplett geändert: Darmstadts Torhüter Marcel Schuhen ist in den Mittelpunkt gerückt.

Was haben Granit Xhaka und Marcel Schuhen gemeinsam? Beide sind die Dreh- und Angelpunkte ihrer Teams, der eine in Leverkusen, der andere in Darmstadt, der eine als Spielmacher, der andere als Torhüter. Klingt komisch, nicht? Während ja zu erwarten war, das Xhaka mit durchschnittlich rund 108 Ballkontakten der in dieser Hinsicht aktivste Bayer-Profi ist, kommt es doch etwas überraschend, dass Schuhen mit 60 Ballkontakten das teaminterne Ranking der Lilien anführt. Mit einer Laufleistung von 6,52 Kilometern pro 90 Minuten spult er außerdem mehr ab als all seine Kollegen zwischen den Pfosten in den Bundesligastadien.

"Es geht darum, den Traum auch zu leben"

"Die Bundesliga war immer mein Traum. Es war immer mein Ziel. Ich bin auch hier hingekommen, um mit diesem Verein aufzusteigen. Auch wenn mir das am Anfang keiner geglaubt hat", erzählt Schuhen, der 2019 vom SV Sandhausen ans Böllenfalltor wechselte. "Jetzt geht es ja darum, diesen Traum aber auch zu leben. Ich genieße jedes Spiel, aber ich möchte Leistung zeigen und vernünftige Ergebnisse erzielen." Vieles in diesem Traum ist noch ungewohnt, denn für den 30 Jahre alten Torhüter hat sich das Fußballspiel seit dem Aufstieg um 180 Grad gedreht.

"Ich musste da relativ schnell lernen, weil es eben ungewohnt war", gesteht der Schlussmann, der jetzt schon mehr Gegentore (31) hinnehmen musste als in seinen 32 Zweitligaeinsätzen der Vorsaison (28). Das 1:4 am 2. Spieltag bei Union Berlin sei für ihn der "Türöffner in die Bundesliga" gewesen. "Ich konnte nichts machen, wir haben die Gegentore bekommen, und ich dachte mir: Das kann es doch nicht sein. Ich habe dann relativ schnell den Hebel umgelegt, um einfach jede Situation, jedes Spiel und jeden Schuss aufs Tor individuell zu sehen und so viel zu halten wie möglich", berichtet Schuhen.

Schuhen hat den schwersten Job der Liga

In der Vorsaison flogen 3,7 Schüssen pro Spiel auf sein Tor, jetzt sind es 7,3. Zugleich kann Schuhen die Paradenquote von 76,5 Prozent, der Bestwert in der 2. Liga, nicht mehr halten und landet mit 60 Prozent im Mittelfeld der Liga. Die Umstellung auf das höhere Niveau im Oberhaus hatte ihre Tücken. Vor vier Gegentoren leistete sich Schuhen einen Fehler: zwei beim 1:2 gegen Bochum, einen beim 0:8 in München und einen beim 1:3 gegen Leipzig.

Damit dürfte er aber dennoch der Darmstädter Defensivspieler sein, den die geringste Schuld an der Gegentorflut trifft. Denn klar ist: Schuhen hat die Lilien in dieser Saison mehrfach vor Schlimmerem bewahrt. Er hat aktuell den wohl schwersten Job der 18 Bundesligatorhüter. Keiner bekommt mehr Schüsse aufs Tor, keiner wehrt mehr Schüsse ab - und trotzdem kassiert keiner mehr Gegentore. Ein Problem, das der SV 98 nur im Abwehrverbund lösen kann.

Schon länger ein Dauerläufer

Während die eingangs erwähnten Ballkontakte seit dem Aufstieg um 16 pro Spiel gestiegen sind, ist die Laufleistung übrigens nahezu unverändert. Schon in der 2. Liga war Schuhen der Dauerläufer unter den Keepern. "Das ist entstanden, seitdem ich mit Dimo (Wache; Torwarttrainer) zusammenarbeite. Weil wir sehr viel über das Thema Positionsspiel sprechen. Durch dieses mutige Spiel hatte ich auch schon die ein oder andere Situation, wo ich einen langen Ball ablaufen konnte. Es geht darum, immer auf der Höhe zu sein", beschreibt es Schuhen. "Und was die vielen Ballkontakte angeht: Ich bin für die Jungs immer als Anker da, als Anspielstation, um Situationen hinten lösen zu können."

Trotz dieser Spielweise wäre es ihm sicher nicht unrecht, nicht in jedem Spiel im Mittelpunkt zu stehen. Zuletzt war das gegen Mainz 05 erstmals der Fall. Zum ersten Mal stand hinten die Null, Schuhen musste nur einen Ball abwehren. "Es war einfach ein gutes Gefühl nach den letzten Wochen. Es gab in diesem Spiel noch mal mehr Situationen, wo nach geblockten Schüssen oder Zweikämpfen ein gutes Gefühl entstanden ist, das mich an letztes Jahr erinnert hat, wo wir davon gelebt haben", erzählt der Keeper. Die Abwehr der Lilien ist im elften Spiel in der 1. Liga angekommen. 23 Partien bleiben übrig, um zu beweisen, dass sie dort hingehört. Die Blaupause dafür haben sie gerade selbst geliefert.