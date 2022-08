Torhüter-Rangfolge beim SC: Flekken ist die klare Nummer eins

Wie angekündigt hat sich Trainer Christian Streich vor dem Bundesliga-Auftakt in Augsburg (Samstag, 15.30 Uhr) zur Rangfolge bei den Torhütern des SC Freiburg geäußert. Auf den ersten Blick bleibt alles beim Alten.

Vor dem Pokalspiel in Kaiserslautern (2:1 n.V.) wollte Streich noch nicht viel zum Thema Torhüter sagen, da noch interne Gespräche mit den Keepern anstanden. Die wurden inzwischen zusammen mit dem neuen Torwart-Trainer Michael Müller geführt, und zwar mit den Nummern zwei und drei, Benjamin Uphoff und Noah Atubolu. Dass Mark Flekken die klare Nummer eins bleibt, war unbestritten, auch wenn er auf eigenen Wunsch weiter die 26 auf dem Trikot trägt. "Mark wird in der ersten Mannschaft spielen", sagte Streich, "und Noah wird so oft wie möglich in der zweiten Mannschaft spielen." Da die U 23 in der 3. Liga geblieben ist, habe der Verein die "komfortable Situation", dass der "sehr talentierte Torwart aus dem eigenen Verein" sich dort weiter entwickeln könne.

Uphoff wird deshalb in den meisten Fällen bei den Bundesligaspielen auf der Bank sitzen, so wie in der vergangenen Saison. "Und vielleicht wird Uppi auch mal in der zweiten Mannschaft spielen, wenn er mit uns spricht, dann ist Noah auf der Bank", erklärte Streich, "wir wollen es so gut wie möglich begleiten." In der vergangenen Saison hat Atubolu 31 Spiele in der 3. Liga gemacht (kicker-Durchschnittsnote 3,18). Und der 20-jährige Junioren-Nationalspieler wurde im Verlauf der Saison ein immer zuverlässigerer Rückhalt für das Team, hat für sein Alter zudem schon eine beeindruckende Abstrahlung auf seine Vorderleute.

Auf den ersten Blick ändert sich bei den Freiburger Torhütern also zunächst nichts im Vergleich zur Vorsaison. Das wäre wohl erst der Fall, sollte sich Flekken verletzen oder aus anderen Gründen ausfallen. Dann ist anzunehmen, dass nicht Uphoff, sondern Atubolu der Vertreter wäre, da er im Gegensatz zu seinem Konkurrenten Wettkampfpraxis hat. Eine gesonderte Regelung für Europa-League-Spiele oder den DFB-Pokal gibt es laut Streich nicht. "Darüber haben wir mit den Torhütern nicht gesprochen." Auch da gelte zunächst, dass grundsätzlich Flekken zwischen den Pfosten steht, "wenn er gesund ist".