Torhüter-Mangel und Hollerbach-Verletzung

Nach dem freien Wochenende wurde bei Union Berlin wieder trainiert. Der Start für die Vorbereitung auf das Spiel in Frankfurt verlief aber keinesfalls reibungslos.

Am Montagnachmittag nahmen die Profis des 1. FC Union Berlin nach drei trainingsfeien Tagen wieder die Arbeit auf. Der einzigen öffentlichen Einheit vor der nächsten Auswärtspartie am Ostersamstag (15.30 Uhr) bei Eintracht Frankfurt wohnten rund 200 Fans bei.

Bei Aprilwetter inklusive Bewölkung, Graupelschauern, Sonne und Regenbogen musste Trainer Nenad Bjelica bei den Trainings- und Spielformen etwas umdisponieren. Mit U19-Torwart Berkin Arslanogullari stand nämlich nur ein einziger Schlussmann zur Verfügung.

Die eigentlichen Profi-Torhüter waren aus unterschiedlichen Gründen nicht dem Rasen. Stammtorwart Frederik Rönnow ist derzeit mit Dänemark auf Länderspiel-Reise. Alexander Schwolow, der am Donnerstag beim Testspiel gegen den Zweitligisten 1. FC Magdeburg (3:1) geschont wurde, fehlte nach Klubangaben aus privaten Gründen.

Jakob Busk, der zweite Ersatzkeeper, musste wegen einer Wadenverletzung passen, die er sich gegen Magdeburg zugezogen hatte. Mit einer Rückkehr des Dänen auf den Trainingsplatz ist in dieser Woche sicherlich nicht zu rechnen.

Schmerzen am Knöchel bei Hollerbach

Verletzungspech gab es auch am Montag. Plötzlich lag Benedict Hollerbach am Boden. Der Angreifer schrie auf, so groß waren die Schmerzen. Spieler, Betreuer und Chefcoach Bjelica liefen herbei.

Nach einer Behandlungspause konnte Hollerbach mit bandagiertem rechtem Knöchel zumindest wieder gehen. Allerdings musste er dennoch die Einheit vorzeitig abbrechen.

Wie schwer die Verletzung ist, blieb offen. Gegen Magdeburg hatte er noch mit zwei Treffern Selbstvertrauen tanken können. Nun wird er hoffen, dass die Verletzung nicht allzu schlimm ausgefallen ist.

Haberer fehlt weiterhin

Weiterhin nicht zu sehen ist Janik Haberer. Der Mittelfeldmann fehlt wegen einer wohl nicht beim Fußball zugezogenen Sturzverletzung bereits seit zwei Wochen. Laut Union würde Haberer individuell trainieren.