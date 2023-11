Torhüter Kaymakci erhält Profivertrag in Fürth

Die SpVgg Greuther Fürth hat Torhüter Semir Kaymakci mit einem Profivertrag ausgestattet und bis 2026 (inklusive Option auf ein weiteres Jahr) an sich gebunden. Das 19-jährige Eigengewächs ist seit 2015 beim Kleeblatt und hat seitdem alle Nachwuchsteams durchlaufen. In der aktuellen Saison ist Kaymakci in der U 23 die Nummer 1. Zweimal reiste er schon mit den Profis ins Trainingslager - und hofft nun, irgendwann sein Profi-Debüt geben zu dürfen.