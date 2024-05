Torhüter-Duo verlässt den HC Elbflorenz

Zum Saisonende wird ein Torhüter-Duo den Handball-Zweitligisten HC Elbflorenz Dresden verlassen. Während der eine Schlussmann zu einem Drittligisten wechselt, dem Verein aber noch in anderer Funktion erhalten bleibt, zieht es den anderen ins Ausland.

Max Mohs und Marius Noack werden den HC Elbflorenz Dresden am Saisonende verlassen. Das Torhüterduo, das gemeinsam 196 Pflichtspiele für die Tiger absolviert hat, wird sich ab Sommer neuen Aufgaben widmen. Max Mohs wechselt im Sommer zum SV 04 Plauen-Oberlosa, Marius Noack geht zum italienischen Club Polisportiva Cingoli.

Der Sportliche Leiter Rico Göde sagt: "Im Namen des gesamten Vereins danke ich Max und Marius ganz herzlich für Ihren Einsatz im HCE-Trikot und wünsche ihnen sowohl sportlich als auch privat nur das Beste für die Zukunft. Zudem freue ich mich sehr, dass Max uns auch weiterhin als Torwarttrainer in unserem Nachwuchsleistungszentrum erhalten bleiben wird, weil er in den vergangenen fünf Jahren ein Teil der HCE-Familie geworden ist. Marius wünsche ich viel Erfolg bei seinem Abenteuer in Italien."

"Ich bin glücklich ein Teil der Profimannschaft des HC Elbflorenz gewesen zu sein und werde die letzten beiden Spiele im HCE-Trikot nochmal genießen. Zudem freue ich mich sehr, dass ich im Verein auch weiterhin als Nachwuchstrainer tätig sein kann", so Mohs zu seinem Abschied.

Max Mohs wechselte im Sommer 2019 vom SV Anhalt Bernburg in die sächsische Landeshauptstadt und absolvierte bislang insgesamt 118 Pflichtspiele in der 1. Mannschaft des HC Elbflorenz. Dazu kommen 16 Einsätze für das Perspektivteam der "Tiger". Ab der neuen Saison wird er beim künftigen Drittligisten SV 04 Plauen-Oberlosa im Tor stehen, bleibt dem HCE jedoch weiterhin als Nachwuchstrainer erhalten.

Noack wechselt nach Italien

Auch Torhüterkollege Marius Noack wird die Tiger am Saisonende verlassen. Der 24-jährige Schlussmann wechselte 2020 vom heutigen Bundesligisten ThSV Eisenach an die Elbe. Nachdem er anfangs vor allem im Dresdner Perspektivteam Spielpraxis sammelte, entwickelte er sich zu einem festen Bestandteil des Profikaders und absolvierte bislang insgesamt 78 Pflichtspiele für den HCE. Zukünftig wird Noack für Polisportiva Cingoli in der italienischen Serie A auflaufen.

"Ich hatte schon längere Zeit mit dem Gedanken gespielt, meine Handballkarriere im Ausland fortzusetzen. Nun ist für mich der richtige Zeitpunkt gekommen, da mein Studium so gut wie abgeschlossen ist. Ich danke dem HC Elbflorenz Dresden ganz herzlich für die vergangenen vier Jahre und freue mich auf meine neue Herausforderung in Italien", erklärt Marius Noack.

Vier Spieler werden zum letzten Heimspiel verabschiedet Im letzten Heimspiel der Saison 2023/24 gegen den VfL Lübeck-Schwartau wird der HC Elbflorenz Dresden insgesamt vier Spieler aus dem aktuellen Profikader verabschieden. Neben dem Torhüterduo Max Mohs und Marius Noack bedankt sich der Verein nach dem Spiel bei Linkaußen Nils Greilich (kehrt zum Bundesligisten SC DHfK Leipzig zurück) und Nils Kretschmer, der den Verein nach neun Jahren verlassen und zum Liga-Konkurrenten TV Großwallstadt wechseln wird.