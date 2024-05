Torhüter des ThSV Eisenach erhält Zweitspielrecht

Der 19-jährige Torhüter Bastian Freitag aus dem Erstbundesligakader des ThSV Eisenach wird mit einem Zweitspielrecht ausgestattet. Der junge Keeper soll in der dritten Liga Spielpraxis sammeln und sich weiterentwickeln.

Der 19-jährige Torhüter Bastian Freitag vom ThSV Eisenach wird ab Juli mit einem Zweitspielrecht für Drittligist Stralsunder HV ausgestattet. Das verkündete der Bundesligist am heutigen Dienstag (21. Mai).

"Bastian Freitag hat sich in den letzten zwei Jahren bei uns gut entwickelt. Er braucht mehr Spielpraxis. Diese soll er beim Stralsunder HV sammeln und nachweisen, ob er in der Perspektive höheren Ansprüchen genügt", erklärte Maik Nowak, der Sportliche Leiter des ThSV Eisenach.

Bastian Freitag gehörte zum Eisenacher Aufgebot, das am Samstag einen 28:27-Sensationserfolg über das nationale und internationale Spitzenteam der SG Flensburg-Handewitt und damit den endgültigen Klassenerhalt im deutschen Handballoberhaus bejubelte. Im Saisonverlauf kam Bastian Freitag überwiegend in der zweiten Männermannschaft des ThSV Eisenach zum Einsatz. Bastian Freitag bleibt durch das Zweitspielrecht bei Bedarf sofort für den ThSV Eisenach spielberechtigt.

Weiterentwicklung in der dritten Liga

"Der Stralsunder HV war intensiv um mich bemüht, zeigte mir gute Perspektiven auf. Bei meinem mehrtägigen Probetraining konnte ich mich von den professionellen Bedingungen überzeugen, habe ich mich gleich sehr wohl gefühlt", berichtet Bastian Freitag und führt aus: "Ich will in Stralsund sportliche Erfahrungen sammeln, mich verbessern, um dann in Eisenach spielen zu dürfen."

"Bastian hat uns nicht nur als Sportler im Training von seinen Qualitäten überzeugt, sondern ist auch menschlich genau der Charakter, den wir suchen. Besonders sein absoluter Wille, sich entwickeln zu wollen, passt wie die Faust aufs Auge zu uns“, betont Steffen Fischer, Geschäftsführer der SHV Handball GmbH Stralsund.

Aktuell belegt der Stralsunder HV Platz 9 in der 3. Liga Nord. Nach 5 Siegen in Folge, darunter ein 28:27 über den HC Empor Rostock, unterlag der Stralsunder HV am Wochenende bei der HSG Eider Harde mit 27:29. An der Tabellenspitze steht MTV Braunschweig (53:5 Punkte) vor dem HC Empor Rostock (48:10 Zähler).