Das Torwart-Karussell der Handball Bundesliga: Wer sucht, wer hat?

Die Clubs in der Handball Bundesliga treiben aktuell die Personalplanungen kräftig voran, vor allem auf der Torhüterposition haben einige Vereine allerdings - teils sogar noch mehrfachen - Klärungsbedarf: Nach Angaben des Ligaverbands laufen auf dieser zentralen Position im Handball über 20 Verträge aus. handball-world gibt einen Überblick über die aktuelle Lage zwischen den Pfosten der Clubs in der stärkste Liga der Handball-Welt.

Einige Vereine können schon langfristig planen, bei der SG Flensburg-Handewitt ist beispielsweise noch mindestens drei Jahre mit die Kombination aus Benjamin Buric und Kevin Møller gesichert. Der Bosnier besitzt mit einem bis 2028 laufenden Vertrag sogar den längsten Vertrag aller Bundesligakeeper. Mit bis 2027 haben Dejan Milosavljev bei den Füchsen Berlin, David Späth bei den Rhein-Neckar Löwen und Nikola Portner beim SC Magdeburg ebenfalls langfristige Verträge.

Nicht nur in Flensburg, auch in Melsungen, Leipzig, Magdeburg und bei den Rhein-Neckar Löwen sind die Personalplanungen für die nächste Spielzeit der Handball Bundesliga unterdessen was die Position zwischen den Pfosten betrifft eigentlich abgeschlossen. Doch vor allem bei den Badenern lässt die Konstellation mit drei hochklassigen Keepern immer wieder die Gerüchteküche brodeln.

Bei einigen Klubs laufen unterdessen gleich mehrere Verträge aus: Beim ThSV Eisenach und dem THW Kiel sind es sogar gleich drei. Hatte der Aufsteiger vor der Saison einen Komplett-Umbau zwischen den Pfosten, so sind es beim Deutschen Rekordmeister vor allem auch die Nachwirkungen durch die Nachverpflichtung von Samir Bellahcene. Der Franzose hat sich seit seiner Ankunft in der Spitzengruppe der Liga etabliert, war aber eigentlich nur für eine Saison eingeplant.

Tomas Mrkva ist nach seiner Verlängerung Mitte November derweil der einzige Schlussmann der Zebras mit einem Vertrag über das Saisonende hinaus. Die Spekulationen um einen vorzeitigen Wechsel von Gonzalo Perez de Vargas halten daher weiter an, der Spanier hat bereits einen ab dem Sommer 2025 gültigen Vertrag unterzeichnet. Auch der Isländer Viktor Gisli Hallgrimsson vom HBC Nantes wurde schon mit den Zebras in Verbindung gebracht, besitzt aber wie Perez de Vargas beim FC Barcelona noch Vertrag über die Saison hinaus.

Beim Blick auf die auslaufenden Verträge der weiteren Clubs fallen auch einige prominente Namen ins Blickfeld: Silvio Heinevetter beim TVB Stuttgart beispielsweise oder auch Dario Quenstedt bei der TSV Hannover-Burgdorf. Der TBV Lemgo Lippe benötigt Ersatz für den nach Lübbecke abwandernden Finn Zecher, auch der HSV Hamburg könnte noch Bedarf haben, da der für den Sommer eingeplante Neuzugang Robin Haug sich im November einen Kreuzbandriss zugezogen hat.

Aktuelle Torhüter Handball-Bundesliga mit Vertragslaufzeit

Bergischer HC:

Christopher Rudeck (2026)

Peter Johannesson (2025)

Louis Oberosler (2024)

Frisch Auf Göppingen:

Bart Ravensbergen (2025)

Marin Sego (2024)

Julian Buchele (2024)

Füchse Berlin:

Dejan Milosavljev (2027)

Lasse Ludwig (2025)

Victor Kireev (2024)

HBW Balingen-Weilstetten:

Mohamed El-Tayar (2024)

Mario Ruminsky (2024)

HC Erlangen:

Klemen Ferlin (2026)

Bertram Obling (2024)

Michael Haßferter (2024)

HSG Wetzlar:

Anadin Suljakovic (2026)

Till Klimpke (2025)

Leonard Grazioli (2024)

HSV Hamburg:

Robin Haug (2026)

Johannes Bitter (2026)

Jens Vortmann (2024)

Alexander Pinski (2024)

MT Melsungen:

Nebojsa Simic (2026)

Adam Morawski (2025)

Rhein-Neckar Löwen:

David Späth (2027)

Mikael Appelgren (2026)

Joel Birlehm (2025)

SC DHfK Leipzig:

Domenico Ebner (2026)

Kristian Saeverås (2025)

SC Magdeburg:

Nikola Portner (2027)

Sergey Hernandez Ferrer (2025)

SG Flensburg-Handewitt:

Benjamin Buric (2028)

Kevin Møller (2027)

TBV Lemgo Lippe:

Urh Kastelic (2026)

Finn Zecher (2024/TuS N-Lübbecke)

ThSV Eisenach:

Dominik Plaue (2025)

Mateusz Kornecki (2024)

Matija Spikic (2024)

Bastian Freitag (2024)

THW Kiel:

Tomás Mrkva (2025)

Samir Bellahcene (2024)

Magnus Bierfreund (2024)

Vincent Gerard (2024)

TSV Hannover-Burgdorf:

Simon Gade (2025)

Dario Quenstedt (2024)

Lukas Reichenbach (2024)

TVB Stuttgart:

Miljan Vujovic (2025)

Silvio Heinevetter (2024)

VfL Gummersbach:

Daniel Rebmann (2025)

Tibor Ivanisevic (2024)