Torgefahr, Klasse, Erfahrung: 1860 freut sich auf "Drahtzieher" Deniz

Der Hallesche FC hat sich aus der 3. Liga verabschiedet, Tunay Deniz allerdings nicht. Der 30-Jährige wechselt zum TSV 1860 München.

Seit Sommer 2022 ist die 3. Liga das sportliche Zuhause von Tunay Deniz, daran ändert auch der Gang von Drittliga-Dino Halle nichts: Der Mittelfeldspieler mit Tordrang wird kommende Saison erneut in der 3. Liga an den Start gehen, 1860 hat sich die Dienste des erfahrenen Spielers gesichert, wie beide Vereine am Dienstag bekanntgaben.

69 Drittligaspiele absolvierte Deniz für den HFC, nachdem er 2022 von Regionalligist Kickers Offenbach zu den Saalestädtern gekommen war. 17 Tore gelangen ihm im Trikot des HFC, seine zehn Treffer und sieben Vorlagen in dieser Spielzeit halfen letztlich nicht, um mit dem Verein in der Liga zu bleiben.

Er persönlich bleibt mit seinem Wechsel nach München drittklassig. "Ich freue mich riesig auf die neue Aufgabe beim TSV 1860 München", wird Deniz auf der Website der Löwen zitiert. "Die Gespräche mit Dr. Christian Werner und Argirios Giannikis haben mich schnell davon überzeugt, dass München-Giesing der richtige Ort für mich ist. In meinen bisherigen vier Spielen gegen 1860 München war ich jedes Mal von den Fans begeistert."

Drahtzieher im Mittelfeld

Deniz ist von den Fans begeistert, die Verantwortlichen des TSV von ihm. "Mit Tunay holen wir einen Mittelfeldspieler, der mit sehr hoher Laufintensität viel Torgefahr ausstrahlt", erklärte Sport-Geschäftsführer Dr. Christian Werner. "Beim Halleschen FC war er in der abgelaufenen Saison als Drahtzieher im Mittelfeld zusätzlich noch der zweitbeste Torschütze. Wir freuen uns auf seine Erfahrung und seine Klasse, die er mit nach München bringt."