Torgarant fehlt gegen Salzburg: Weghorst positiv auf Corona getestet

Der VfL Wolfsburg muss vorerst auf Wout Weghorst verzichten. Der Niederländer wurde vor dem Champions-League-Spiel gegen Salzburg positiv auf COVID-19 getestet.

Eine gewisse Verstimmung war Wout Weghorst nach Wolfsburgs Niederlage in Berlin anzumerken gewesen, was durchaus nachzuvollziehen war: Erstmals in dieser Saison hatte der niederländische Nationalstürmer nicht im ersten Aufgebot der Wölfe gestanden.

Daran wird sich Weghorst vorerst gewöhnen müssen, denn am Montagvormittag gab der Verein bekannt, dass der 29-Jährige positiv auf COVID-19 getestet wurde und sich bereits in häuslicher Isolation befindet. Mindestens ein Einsatz in der Champions League bei RB Salzburg am Mittwoch (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) fällt somit ins Wasser.

2020 war Weghorst noch mit einem kritischen Instagram-Posting aufgefallen, in dem er das Coronavirus und den Umgang damit infrage stellte - weshalb er über seinen Klub schließlich sogar ein Entschuldigungsschreiben verfasste.

Am Sonntagmorgen hatte er laut Vereinsmitteilung "über Symptome geklagt", die Tests aller anderen Wolfsburger Spieler, Trainer und Betreuer fielen am Sonntag und Montag negativ aus.