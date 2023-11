Torflut, Remis-Könige und ein glückloses Topspiel: Das bringt der 11. Spieltag

Nach dem Europapokal stehen am 11. Spieltag wieder drei Sonntagsspiele an. Leverkusen peilt gegen Serien-Verlierer Union einen weiteren Rekord an. Im Keller gibt es zwei direkte Duelle.

Steffen Baumgart will weg vom Tabellenende, Harry Kane will seine Torquote ausbauen und Serhou Guirassy hofft auf eine Rückkehr. imago images (3)

Wie es der Los-Zufall so will, gibt es am Spieltag nach der Auslosung des Achtelfinals im DFB-Pokal gleich zwei Duelle, die so auch an diesem Bundesliga-Wochenende stattfinden: Wolfsburg gegen Mönchengladbach und Stuttgart gegen Dortmund.

Wenn eine Führung nichts bedeutet und wie Gladbach den HSV überholen kann

Los geht die elfte Runde am Freitagabend in Niedersachsen: Die Wolfsburger und Gladbacher teilen in dieser Spielzeit das Schicksal, dass sie Führungen zu selten in drei Zähler ummünzen können. In jeweils vier Partien mit einem Vorsprung stand bei der Kovac-Elf dreimal eine Niederlage zu Buche, bei den Fohlen immerhin nur einmal. Sollten sich beide nun remis trennen, hätte dies zumindest für die Gladbacher einen besonderen statistischen Wert: Die Borussia wäre dann der Bundesligist mit den meisten Unentschieden - 496 nämlich. Aktuell teilen sich die Gladbacher den Rekord noch mit dem HSV.

Schmidt weiß, wie man Bayern ärgert

Der Samstag startet unter anderem mit Bayern gegen Heidenheim, die Rollen sind klar verteilt und das Ziel von Harry Kane ist klar. Der englische Torjäger hat mit seinen 15 Liga-Toren in zehn Partien nicht nur einen weiteren Rekord aufgestellt, sondern auch exakt so viele Treffer erzielt wie das gesamte Heidenheimer Team. Ein einziges Tor fehlt ihm noch und er wäre bei der Marke angelangt, die in der vergangenen Spielzeit zur Torjäger-Kanone gereicht hatte (Füllkrug, Nkunku).

Ob das Aufeinandertreffen für die Tuchel-Elf eine so klare Sache wird wie bei den bisherigen Kantersiegen gegen Bochum (7:0) und Darmstadt (8:0), bleibt abzuwarten, schließlich ist die Elf von Trainer Frank Schmidt der aktuell laufstärkste Bundesligist (122,5 Kilometer im Schnitt) und die Bayern das lauffaulste (112,9). Und Schmidt weiß, wie man die Bayern ärgern kann. Im bisher einzigen Duell der beiden Klubs ärgerte der FCH die Bayern im Pokal-Viertelfinale 2018/19 bis zur 77. Minute und dem 4:4, ehe Lewandowski den 5:4-Siegtreffer markierte.

VfB gegen BVB - Tore garantiert

Stuttgart gegen Dortmund - dieses Duell steht auf Rang drei der Bundesliga-Tabelle, wenn es um Tore geht. 360 Treffer fielen schon bei diesem Aufeinandertreffen, nur Dortmund gegen den HSV (363) und Bremen gegen Bayern (362) hatten bisher noch ein bisschen mehr zu bieten. In Sachen Toreschießen hofft der VfB natürlich auf die Rückkehr von Guirassy - die dreimalige Absenz des Torjägers bekam den Schwaben nicht wirklich gut (zwei Liga-Niederlagen, ein Pokalsieg).

Dortmund dagegen hat sich nach dem 0:4 gegen Bayern dank der Königsklasse wieder gefangen und kann sich nun auf die Aufholjagd im Titelrennen konzentrieren. Zur Erinnerung: Auch am 11. Spieltag der Vorsaison hatte der BVB sieben Punkte Rückstand zur Tabellenspitze und fegte den VfB damals mit 5:0 vom Platz - wenn auch im heimischen Stadion. Unabhängig davon darf sich der Sieger des Duells als ernsthafter Verfolger des Topduos aus Leverkusen und München fühlen.

Siewerts zweite Bewerbung

Und damit geht der Blick in den Keller. Dort treffen mit Darmstadt und Mainz sowie Bochum und Köln gleich vier Mannschaften in direkten Duellen aufeinander. Die Lilien müssen mit dem Umstand zurechtkommen, dass ihr Cheftrainer Torsten Lieberknecht während der Spielvorbereitung aus familiären Gründen fehlt. Fehlen wird auch Kapitän Holland, der sich in Bochum bereits die vierte Rote Karte eines Darmstädters in der laufenden Runde eingefangen hat. Zum Vergleich: In den vergangenen vier Bundesliga-Spielzeiten sah der SV98 kein einziges Mal glatt Rot. Bei den Mainzern dagegen herrscht nach der Trendwende gegen Leipzig wieder Zuversicht, dass doch etwas mehr Siegeswille im Kader steckt - Svensson-Nachfolger Jan Siewert kann weiter für die Rolle als Cheftrainer punkten.

Ein glückloses Topspiel im Keller

Punkten muss auch Steffen Baumgart, auch wenn er schon seit Juli 2021 den 1. FC Köln anleitet. Doch in dieser Saison muss er beim aktuellen Tabellenschlusslicht die bisher sportlich schwierigste Situation meistern. Allein ein Blick auf die Zahlen dürfte die Anhänger im Kölner, aber auch im Bochumer Lager gruseln: Der Effzeh erzielte mit acht Toren die wenigsten in der Liga, gefolgt vom VfL mit bisher zehn. Auch in Sachen Chancenverwertung rangieren beiden Mannschaften damit am Ende der Liga: Köln braucht 17,4 Torschüsse für einen Treffer, die Bochumer 13,8.

Und auch der Fakt, dass für beide Klubs am Samstagabend ein sogenanntes Topspiel ansteht, löst keine Euphorie aus: Bochum gewann keines seiner vier Samstagabendspiele (zwei Remis, zwei Niederlagen) und der Geißbock-Klub ging zuletzt sogar viermal leer aus.

Leverkusen will Bayerns Startrekord einkassieren

Leverkusen trifft am Sonntag in der ersten von insgesamt drei Partien auf Union. Die Berliner grüßten am 2. Spieltag nach zwei Siegen von Platz 1 und wurden danach bis zum Relegationsplatz durchgereicht. Mittlerweile trennen 22 Zähler die beiden Klubs, die Eisernen kämpfen weiterhin mit Urs Fischer auf der Bank vehement gegen ihren Negativlauf mit mittlerweile acht Liga-Niederlagen in Serie. Bayer 04 dagegen schwebt im Europapokal, aber vor allem in der Liga auf Wolke sieben und kann mit einem Dreier gegen die Köpenicker den Startrekord der Bayern aus der Saison 2015/16 einkassieren (31 Zähler).

Niederlagen-Könige unter sich und die Nummer 500 für Bremen?

Beim Duell zwischen Werder Bremen und Eintracht Frankfurt treffen die beiden Mannschaften mit den meisten Bundesliga-Niederlagen aufeinander: Der SVW erlebte bisher 672 Niederlagen, die SGE bereits 689. Und doch haben die Bremer, bei denen Rafael Santos Borré auf seinen Ex-Klub trifft, die Chance, ein statistisches Jubiläum zu feiern: Bleibt die Mannschaft von Trainer Ole Werner gegen die Hessen ohne Gegentor, dann wäre dies das 500. Zu-Null-Spiel der Hanseaten.

Freiburg und Leipzig: Top-Zweikämpfer unter sich

Freiburg und Leipzig, die den 11. Spieltag beschließen, sind die besten Zweikämpfer der Liga. Der SC gewann 52,1 Prozent aller Mann-gegen-Mann-Duelle, RB steht dem mit einer Quote von 52 Prozent in nichts nach. Die Freiburger haben allerdings trotz dieser Stärke speziell an RB schlechte Erinnerungen, denn in der Liga konnten die Breisgauer keines der letzten sieben Spiele gegen die Sachsen gewinnen (vier Niederlagen, drei Remis).

Auf der anderen Seite freut sich dagegen RB-Trainer Marco Rose nicht nur auf seinen Ex-Schützling Matthias Ginter aus gemeinsamen Gladbacher Tagen (65 Spiele), sondern setzte auch während seiner Spielerkarriere ein Highlight in seinem einzigen Spiel gegen die Breisgauer: Beim Mainzer 2:1 in Freiburg vor 19 Jahren gelang Rose der Siegtreffer in der Nachspielzeit.