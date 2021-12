Torflut in der NHL - Kopitar zieht mit Gretzky gleich

Die NHL hat ihren Spielbetrieb nach einer Corona-Zwangspause über Weihnachten wieder aufgenommen - und die Teams hatten offensichtlich Lust auf Eishockey.

Bei der Rückkehr aus der verlängerten Weihnachtspause haben sich die Teams in Torlaune präsentiert: Die San Jose Sharks besiegten die Arizona Coyotes mit 8:7 nach Penaltyschießen, im Shootout waren gleich sieben Sharks-Profis erfolgreich. Die Vegas Golden Knights behielten beim 6:3 gegen die Los Angeles Kings die Oberhand. Der Slowene Anze Kopitar zog mit seinem 673. Assist in der Franchise-Geschichte der Kings mit Eishockey-Ikone Wayne Gretzky gleich. Im dritten Spiel des Abends gewannen die Tampa Bay Lightning mit 5:4 nach Verlängerung gegen die Montreal Canadiens. Den Siegtreffer in der Extrazeit erzielte Ondrej Palat.

Derweil hat die Liga zehn weitere Spiele verschoben, neun davon allerdings nicht wegen neuerlicher Corona-Ausbrüche sondern aufgrund von Zuschauer-Restriktionen in Kanada. Insgesamt konnten in dieser Saison bereits 80 Spiele nicht wie geplant stattfinden.

Taxi-Squad eingeführt

Während der Pause hatte die NHL einige Änderungen vorgenommen, um den Spielbetrieb zu sichern. So dürfen die Klubs nun Leihspieler für einen sogenannten Taxi-Squad verpflichten. Durch die Einführung dieses Trainingskaders soll verhindert werden, dass Vereine in Unterzahl antreten müssen.

Die von mehreren Corona-Fällen betroffenen Buffalo Sabres hatten am Dienstag auch den deutschen Nationalspieler John-Jason Peterka von ihrem Farmteam Rochester Americans rekrutiert. Der 19-jährige Münchner könnte bereits am Mittwoch (Ortszeit) gegen die New Jersey Devils sein NHL-Debüt feiern.

Außerdem hatte die NHL wegen der Vielzahl von Nachholspielen entschieden, keine Profis für die Olympischen Winterspiele vom 4. bis 20. Februar in Peking abzustellen. In dieser Zeit sollen die ausgefallenen Begegnungen nachgeholt werden.