Torflaute in Mainz - Kohr hofft auf das Prinzip der Ketchup-Flasche

Das kollektive Kopfschütteln nach dem Schlusspfiff spricht Bände. Dieses Spiel hätte Mainz nie und nimmer verlieren dürfen. Das sagt auch Dominik Kohr, der sich unterdessen für einen Verbleib von Trainer Jan Siewert ausspricht.

Nach dem furiosen Auftakt mit dem 2:0 gegen RB Leipzig im ersten Spiel von Siewert als "Trainer bis auf Weiteres" riss die Erfolgsserie direkt wieder. In den fünf folgenden Partien konnte Mainz 05 nur drei Unentschieden holen und verlor gegen den SC Freiburg sowie jetzt gegen den 1. FC Heidenheim jeweils 0:1. Wieder einmal konnte er FSV aus seiner Dominanz, auch wenn sie diesmal erst nach dem Seitenwechsel zutage trat, kein Kapital schlagen.

Innenverteidiger Kohr freut sich über "Underdog-Rolle"

So ein Spiel kann man verlieren, "indem man die erste Halbzeit verschläft und in der der zweiten Halbzeit trotz Moral kein Tor schießt", konstatiert Dominik Kohr. Als Innenverteidiger trug er dazu bei, dass kaum Heidenheimer Chancen zugelassen wurden. In der defensiven Rolle konnte er sich weniger stark nach vorne einbringen, war allerdings noch an zwei Torschussvorlagen und einem Torschuss beteiligt.

"Auf unserer Reaktion nach dem Seitenwechsel müssen wir aufbauen", fordert Kohr, der mit Mainz im letzten Spiel des Jahres in Dortmund antritt (Dienstag, 20.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Ende Mai hatte der FSV dem BVB durch ein 2:2 die Meisterschaft versemmelt. "Ich bin froh, dass jetzt ein Spiel kommt, in dem wir klar in der Underdog-Rolle sind“, betont Sportdirektor Martin Schmidt. Gut stehen und auf die Chance warten - so lautet die Mainzer Devise. "Das liegt uns besser, als wenn wir das Spiel machen müssen", weiß Schmidt.

Ob Kohr dort erneut in der Innenverteidigung ran muss, ist offen. Gegen Heidenheim half er wieder hinten aus, weil Anthony Caci eine Woche zuvor beim 1:1 in Köln eine Rippenprellung erlitten hatte. Auf Kohrs angestammter Sechserposition herrscht aber ebenfalls Personalnot, nachdem sich Leandro Barreiro im Training einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen hat.

Mainz hofft auf den Ketchup-Effekt

Im Anschluss an die BVB-Partie will die sportliche Leitung der 05er während der Weihnachtspause den bisherigen Saisonverlauf analysieren und festlegen, wie es in der Trainerfrage weitergeht. "Ich arbeite gerne mit Jan zusammen, aber es ist nicht meine Entscheidung. So wie wir die vergangenen Wochen aufgetreten sind, hat Jan uns auf jeden Fall stabilisiert. Wir lassen wenig zu, aber das nötige Glück ist aktuell nicht auf unserer Seite", glaubt Kohr, der sich gleichzeitig überzeugt gibt: "Wenn bei uns einmal der Knoten platzt, dann ist es wie bei einer Ketchup-Flasche."