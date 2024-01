Torfestival: Junglöwen stürmen an die Tabellenspitze

Machtdemonstration der Junglöwen. Am fünften Spieltag der Meisterrunde der A-Jugend-Bundesliga zerlegen die Junglöwen ihre Gäste aus Hannover-Burgdorf, siegen mit 39:24 (20:13), und lösen die Jungrecken an der Spitze der Tabelle ab.

Besser hätte der Jahresstart für den Deutschen Vizemeister nicht ausfallen können. Das Topspiel "Erster gegen Zweiter" geht mit 15 Toren Differenz an die Junglöwen, die über 60 Minuten keinerlei Zweifel daran ließen, wer im Kronauer Trainingszentrum der Hausherr ist.

"Vor dem Spiel hätte ich nicht gedacht, dass wir so deutlich gewinnen", äußerte sich der U19-Chefcoach Daniel Haase begeistert. "Wir hatten großen Respekt vor Hannover-Burgdorf. Und das auch zu Recht, denn es ist eine gute Mannschaft. Aber mit unserer super Abwehr haben wir dem TSV sofort den Zahn gezogen und hatten die Rückraumreihen jederzeit im Griff. Mit unserem Tempospiel haben wir jeden Ballverlust der Recken bestraft und in Chancen und Tore für uns umgemünzt."

"Wir waren nicht gut", sagte Recken-Trainer Sven Hylmar. "Ich war mit vielem nicht einverstanden, aber ändern konnten wir nichts. Wir haben viel zu wenig Gegenwehr geleistet, sodass die Niederlage auch in dieser Höhe verdient ist."

Junglöwen setzen Ausrufezeichen

Bis zum 8:7 (13.) konnten die Gäste den Anschluss halten und mussten dann abreißen lassen. Sieben Minuten später vollendete Cedric Mayer einen 6:0-Lauf seiner Farben zum 14:7 (20.). Die Gegenwehr der Jungrecken war gebrochen und der Maschinerie der Junglöwen drehte auf Hochtouren. Angeführt vom siebenfachen Feldtorschützen Laurin Karrenbauer waren die Hausherren nicht mehr zu stoppen.

Mit 8:2 Punkte sind Junglöwen jetzt punktgleich mit dem TSV Burgdorf und dem HC Erlangen, verfügen jedoch über das deutlich bessere Torverhältnis. Denn sie stellen derzeit nicht nur den mit Abstand torgefährlichsten Angriff, sondern auch die beste Abwehr der Meisterrundenstaffel 2.

"Ich bin sehr zufrieden, es war ein super Start ins Jahr. Es ist für uns wichtig, jetzt in den Rhythmus zu kommen. Daher präparieren wir uns in der Trainingswoche bestmöglich für das schwere Auswärtsspiel in Hamburg", so Haase, der bereits den Fokus auf den nächsten Gegner richtet.