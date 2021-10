Torfestival in Brinkum - Dreifacher Garcia Garcia lässt Bremer SV jubeln

9. Spieltag in der Bremen-Liga: Während der Bremer SV und Brinkumer SV an der Tabellenspitze torreiche Siege feierten, ließ Vatan Sport im Titelrennen Federn.

Die Tormaschine des Brinkumer SV läuft weiterhin wie geschmiert. Auf den 7:1-Kantersieg gegen den Habenhauser FV am vergangenen Wochenende folgte am Mittwochabend ein furioser 6:3-Erfolg über den SV Hemelingen. In neun Partien kommt die Brinkumer Offensivabteilung nun schon auf 46 Treffer (fünf Tore im Schnitt!) und bleibt dem Bremer SV dicht auf den Fersen. Dass der Tabellenzweite vor allem für das Toreschießen in der Bremen-Liga bekannt ist, bekam der SV Hemelingen bereits in den ersten 45 Minuten deutlich zu spüren. In Durchgang eins führte der Favorit nämlich schon mit 5:0. Li eröffnete den Torreigen in der dritten Spielminute. In der Folge entschieden Kujabi (10.), Safi (10.) und Demirkapi (44./45.+3) die Partie vorzeitig. Nachdem Taha im zweiten Durchgang das halbe Dutzend vollgemacht hatte (55.), wechselte Brinkum-Coach Mike Gabel in den Schongang und brachte vier neue Kräfte nach etwa einer Stunde. In der Folge investierten die Hausherren bei weitem nicht mehr so viel in die Offensive wie zuvor. Auf der anderen Seite kamen nun die Gäste selbst zu Chancen und konnten innerhalb von zehn Minuten auf 3:6 verkürzen. Doch selbst die kurze Drangphase des SVH konnte Brinkum den Sieg nicht mehr streitig machen - Endstand 6:3. In der Tabelle festigt Brinkum mit dem achten Saisonsieg Rang zwei. Hemelingen rutscht dagegen zurück in die rote Zone auf Platz 15 ab.

Im Hinblick auf die Punkteausbeute bleibt aber weiterhin der Bremer SV das Maß aller Dinge in der Bremen-Liga. Gegen die dritte Garde des SV Werder Bremen fuhr die Mannschaft von Benjamin Eta einen ungefährdeten 4:0-Sieg ein und bleibt auch im neunten Spiel der laufenden Saison ungeschlagen. Maßgeblich am achten Saisonsieg des BSV beteiligt war Oscar Garcia Garcia, der drei Treffer beisteuerte. Mit 13 Saisontoren in neun Auftritten beweist sich der Angreifer als ernsthafter Anwärter auf die Torjägerkanone™ für alle. Der BSV führt die Bremen-Liga mit 25 Zählern somit weiterhin an. Das Polster des SV Werder Bremen III zur roten Zone schmilzt dagegen auf zwei Zähler. Mit elf Punkten steht die Mannschaft von Andreas Ernst auf dem zehnten Tabellenplatz.

Aumund-Vegesack feiert Big Points im Keller - Vatan Sport lässt Federn im Titelrennen

Eine bittere Pille im Titelrennen musste der KSV Vatan Sport am Mittwochabend schlucken. Gegen den TuS Komet Arsten unterlag Vatan Sport in einer spektakulären Partie mit 3:4 und verliert damit vorerst den Anschluss zur Tabellenspitze. Zweimal kämpfte sich der Tabellendritte nach einem Rückstand zurück und erzielte das zwischenzeitliche 1:1 und 3:3. Das letzte Wort an diesem Abend lag aber bei den Gästen. In der 72. Minute erzielte Gehle den vielumjubelten und entscheidenden 4:3-Siegtreffer. Damit wächst der Rückstand auf den zweitplatzierten Brinkumer SV für Vatan Sport auf fünf Punkte. Arsten distanziert sich dagegen vorerst von der Abstiegszone und klettert auf Rang elf.

Die SG Aumund-Vegesack hat die 0:6-Klatsche gegen den Bremer SV vom vergangenen Wochenende verdaut. Am Dienstagabend gelangen der SGAV drei wichtige Auswärtszähler im Derby in Blumenthal - Endstand 2:0. Zudem beendete Aumund-Vegesack den Lauf der Heimelf, die zuvor viermal ungeschlagen blieb. Boehmer nach einer knappen Viertelstunde und Temtme zu Beginn der zweiten Halbzeiten erzielten die beiden wichtigen Tore in einem ansonsten größtenteils mäßigen Spiel, in dem vor allem die Heimelf im letzten Drittel die Durchschlagskraft vermissen ließ. Diese liegt nach Punkten nun gleichauf mit der SGAV (beide elf Zähler) und muss den Blick wieder vermehrt nach unten richten.

Neben dem SV Hemelingen mussten auch die Kellerkinder SC Borgfeld und der BSC Hastedt Niederlagen hinnehmen. Borgfeld unterlag beim ESC Geestemüde mit 1:3. Der BSC Hastedt blieb gegen den OSC Bremerhaven über 90 Minuten chancenlos und kam mit 0:5 unter die Räder. Im Tabellenmittelfeld gab es zwei Punkteteilungen. Der TuS Schwachhausen entführte beim 2:2 gegen die Leher Turnerschaft einen Punkt aus der Fremde und auch das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Union 60 Bremen und BTS Neustadt endete mit 2:2.