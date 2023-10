Torfabrik Bundesliga: Guirassy stellt vier Serie-A-Klubs in den Schatten

In der Bundesliga fallen so viele Tore wie seit 39 Jahren nicht mehr - obwohl Eintracht Frankfurt die Torflut gleich doppelt konterkariert.

Fußballspiele in der Serie A können in dieser Saison eine ziemlich zähe Angelegenheit sein. Die Abschlussschwäche mancher Italiener ist bemerkenswert: Empoli erzielte nach acht Spieltagen gerade mal ein Tor (!), Cagliari Calcio drei, Udinese Calcio und US Salernitana vier, Hellas Verona fünf, der FC Turin sechs. Zahlen, über die in der Torfabrik Bundesliga nur geschmunzelt werden können. Serhou Guirassy erzielte in sieben Spielen ein Tor mehr als Empoli, Cagliari, Udine und Salernitana an acht Spieltagen zusammen. 13 Tore an der Zahl.

Bis auf zwei Ausnahmen war die Bundesliga in den letzten zehn Jahren stets die torreichste Liga der Top-5-Nationen. Stefan Kuntz, der sich 1986 im Trikot des VfL Bochum die kicker-Torjägerkanone sicherte und den Erfolg als Spieler des 1. FC Kaiserslautern 1994 wiederholte, erklärt einen Grund. "Bloß kein Gegentor bekommen - mit dieser Maßgabe wird in vielen Ligen Fußball gespielt. In der Bundesliga ist das zum Glück nicht der Fall. In erster Linie sind die Mannschaften hier bemüht, Tore zu erzielen. Erst im zweiten Schritt geht es dann um das Verteidigen", so der 60-Jährige in seinem Beitrag im kicker am Donnerstag.

In dieser Saison jagt die Bundesliga sogar ihrem 39 Jahre alten Rekord hinterher. Die 222 Tore an den ersten sieben Spieltagen sind der beste Wert seit dem Herbst 1984, als noch 18 Treffer mehr fielen. Im Schnitt sind es aktuell über 31 an jedem Spieltag. Genau genommen 3,52 in jedem Spiel.

Eine Vielzahl von Rekorden sind bereits gefallen oder zumindest eingestellt. Dass mit Guirassy, Victor Boniface, Harry Kane und Jonas Wind nach sieben Spielen gleich vier Akteure mindestens sieben Tore erzielt haben, gab es erst einmal in der Geschichte. Prominente Namen waren im Herbst 1976 dabei: Benny Wendt (TB Berlin) kam auf neun Tore, Jupp Heynckes (Gladbach) und Gerd Müller (Bayern) auf jeweils acht, Wolfgang Frank (Braunschweig) auf sieben.

Guirassy einfacht nicht zu stoppen

Beim Top-Torjäger aus Stuttgart kommt Kuntz ins Schwärmen. "Solche Geschichten sind doch in Zeiten von vielen geradlinigen Karrieren das Faszinierende an diesem Sport und zeigen: Auch wenn es jahrelang nicht richtig funktioniert, hat man immer die Chance, etwas zu ändern, wenn man heiß darauf ist, ständig alles hinterfragt und den Drang hat, sich immer weiter zu verbessern. Guirassy beweist das - und dazu hat er einfach einen Lauf." Völlig surreal war der Guineer an den ersten vier Spieltagen unterwegs. Jeder seiner Schüsse aufs Tor war ein Treffer, acht an der Zahl. In den folgenden drei Spielen rauschte die Quote in den Keller. Nur noch 55 Prozent der Torschüsse des Guineers sitzen, nur fünf Treffer resultieren aus neun Versuchen. So kann das ja nicht weitergehen.

Boniface trifft direkt - Eintracht geizt mit Toren

Auch der Leverkusener Boniface scheint in seinem ersten Bundesligajahr häufig nur von sich selbst zu stoppen. "Sein guter Start überrascht mich nicht. Das ein Spieler wie er sofort funktioniert, steht exemplarisch für die gute Arbeit von Scouts und Managern. Kompliment! Wobei man bei ihm sagen muss: Er hat noch einige Dinger liegen lassen. Was da noch möglich ist … da braucht es nur wenig Fantasie, um das Offensivherz hüpfen zu lassen", berichtet der langjährige U-21-Nationalcoach.

Doch ein Klub spielt bei der Rekordjagd in der Bundesliga den Spielverderber: Eintracht Frankfurt. Nachdem Randal Kolo Muani mit seinen unlauteren Mitteln Erfolg und seinen Wechsel nach Paris durchgesetzt hatte, stehen bei den Hessen nur magere sechs Tore zu Buche. Weil die Eintracht zugleich mit nur fünf Gegentoren die beste Abwehr der Liga stellt, konterkariert sie die Rekordjagd wirklich in jeglicher Hinsicht. Nur 1,57 Tore fallen im Schnitt bei Spielen mit Frankfurter Beteiligung.

Weiterer Hintergründe zur Torflut, ein umfassendes Datenpaket mit zahlreichen Rekorden sowie die Einblicke von Ex-Torjäger Nils Petersen finden sie in der Titelstory des kicker am Donnerstag - oder schon heute Abend im eMagazine.