Torfabrik Bundesliga auf Rekordjagd, Gladbach droht düstere Serie: Das bringt der 5. Spieltag

Nach dem Auftakt im Europapokal unter der Woche steht ab Freitag wieder der Bundesliga-Alltag auf dem Programm. Die 18 Teams jagen einen Torrekord, in Augsburg steht ein Krisentreffen an und Dortmund will seine Heimserie gegen Wolfsburg fortsetzen. Das bringt der 5. Spieltag.

Auftakt zur Jagd nach dem Bundesliga-Rekord

Torrausch in der Bundesliga: An den ersten vier Spieltagen zählten die Statistiker insgesamt 138 Tore - mehr gab es in der Bundesliga-Historie nur zum Start in die Saison 1984/85 (140). Der Rekord nach fünf Spieltagen liegt bei 170 Treffern, ebenfalls 1984/85 aufgestellt, dafür fehlen also 32 Tore. Auftritt VfB Stuttgart und Serhou Guirassy: Die Schwaben stellen auch dank des 27-Jährigen (acht der 14 VfB-Tore) die beste Offensive der Liga und treffen am Freitagabend mit Darmstadt auf die schwächste Defensive der Liga (13 Gegentore). Der VfB hat noch keines seiner sechs Bundesliga-Duelle mit den Lilien verloren bei vier Siegen und zwei Remis, gegen Aufsteiger gab es für Stuttgart aber seit sieben Partien keinen Dreier mehr. Geben die bislang noch sieglosen Darmstädter beim gut gestarteten VfB den Spielverderber?

Bochum bei Bayern: Eins aus 36

Die vier deutschen Champions-League-Teilnehmer steigen am Samstagnachmittag wieder in den Bundesliga-Alltag ein, der FC Bayern hat dabei rein historisch gesehen einen angenehmen Gegner zu Gast. Von bislang 36 Auswärtsspielen in der bayerischen Landeshauptstadt hat Bochum gerade mal eine Partie gewonnen (2:0 am 6. Spieltag 1991/92), ansonsten hagelte es 27 Niederlagen bei acht Unentschieden. Gegen den nach vier Spieltagen noch sieglosen VfL will der FCB erstmals in dieser Saison die Tabellenführung von den punktgleichen Leverkusenern erobern.

Wolfsburgs Angst vor dem Westfalenstadion

Der Saisonstart der Schwarz-Gelben verlief überschaubar. Zwei Siege aus vier Bundesliga-Spielen, dazu zwei Remis gegen Bochum und Aufsteiger Heidenheim, spielerisch glänzen konnte der BVB selten. Nach der 0:2-Niederlage gegen Paris St. Germain in der Champions League unter der Woche hofft Dortmund nun vor eigenem Publikum auf die Wende gegen Wolfsburg - ein Team, das 14 der vergangenen 16 Spiele gegen den BVB verlor und im Signal-Iduna-Park in den jüngsten sieben Partien nur ein einziges Tor erzielte. Der letzte Bundesliga-Sieg der Wolfsburger in Dortmund datiert auf Dezember 2012. Der VfL hat aber einen guten Saisonstart mit drei Siegen aus vier Spielen hingelegt, nur 2021/22 hatten die Wölfe zum gleichen Zeitpunkt in der Saison mehr Punkte auf dem Konto (12). Nun will der VfL auch den Auswärtsfluch in Dortmund beenden.

Déjà-vu für Hoffenheim

Acht Pflichtspielduelle gab es bislang zwischen diesen beiden Teams - noch nie hielt Union seinen Kasten sauber. Nur gegen Dortmund (18) und Bayern (19) haben die Eisernen mehr Bundesliga-Gegentore erzielt als gegen Hoffenheim (16). Nun soll Leonardo Bonucci helfen, die TSG-Offensive im Zaum zu halten, der Sommer-Neuzugang könnte mit 36 Jahren sein Bundesliga-Debüt feiern. Nach den Niederlagen gegen Wolfsburg und Leipzig droht Union nun erstmals seit gut eineinhalb Jahren (Februar 2022) drei Ligaspiele in Folge zu verlieren. Die Hoffenheimer müssen mit ihrem aktuellen Lauf gar nicht so lange zurückblicken. Drei Siege nach der Auftaktniederlage in der Bundesliga gab es so exakt auch in der Vorsaison. Damals endete die Serie am 5. Spieltag gegen Dortmund, der BVB wartet dieses Mal erst eine Woche später.

Leipzigs Neue mischen die Liga auf

Auf diesen Vereinsrekord könnten die Gladbacher liebend gerne verzichten: Noch nie starteten die Fohlen mit drei Heimniederlagen in Folge in eine Saison, genau dieses Schicksal droht nun aber nach den Pleiten gegen Leverkusen (0:3) und Bayern München (1:2) gegen Leipzig - die aktuelle Top 3 der Tabelle. Problematisch ist aus Gladbach-Sicht insbesondere die Defensive, nur einmal (2010/11, 15 Gegentore) hat die Borussia nach vier Spieltagen mehr Gegentore kassiert als in dieser Spielzeit (zwölf). Bei RB gilt es vor allem die Neuzugänge im Blick zu behalten, zusammen sammelten die Neuen um Xavi, Lois Openda und Benjamin Sesko schon 13 Scorerpunkte - so viele wie bei keinem anderen Bundesligisten.

Krisentreffen und ein anstehendes Jubiläum

Krisentreffen in Augsburg: Nicht nur der Saisonstart 2023/24 ging bei Augsburg und Mainz in die Binsen, saisonübergreifend hat der FCA seit sieben Spielen nicht mehr gewonnen - der FSV wartet sogar seit neun Spielen auf einen Dreier. Die traurigen "Bestwerte" in der Bundesliga. Der Blick in die Statistik spricht dafür, dass eine der beiden Serien reißen wird: Die jüngsten 15 Duelle fanden immer einen Sieger, achtmal war dies Augsburg, siebenmal Mainz. Mit dem nächsten Treffer feiern die Fuggerstädter ein Jubiläum, es wäre das 500. Tor im 413. Bundesliga-Spiel. Kein Team, das diesen Meilenstein erreicht hat, musste länger warten.

Das lange Warten der Kölner

Noch ein Jubiläum: Am Samstagabend ist der FC zum 50. Mal in Bremen zu Gast. Bei keinem anderen Bundesligisten verlor Köln allerdings so häufig wie in Bremen (29-mal), die Domstädter gewannen zuletzt am 9. Spieltag 2014/15 an der Weser. Im Duell der ersten beiden Meister der Bundesliga-Geschichte steht Köln, Tabellen-16., gehörig unter Druck. Zum siebten Mal startete der FC mit einem Punkt oder weniger nach den ersten vier Spieltagen in die neue Saison - die letzten beiden Male endete die Spielzeit auf einem Abstiegs- oder Relegationsrang.

Tore garantiert in Leverkusen

Erst zum zweiten Mal überhaupt findet am Sonntag ein Pflichtspiel zwischen Leverkusen und Heidenheim statt, das erste Duell im Achtelfinale des DFB-Pokals 2019 ging tatsächlich an Heidenheim (2:1). In der Bundesliga ist die Werkself aber seit neun Spielen gegen Aufsteiger ungeschlagen (sieben Siege, zwei Remis) und will nun die Tabellenführung verteidigen. Der neutrale Zuschauer wird sich dabei auf Tore freuen dürfen: Der FCH kassierte bislang in jedem Bundesligaspiel mindestens zwei Gegentore - und Leverkusen erzielte bislang in jedem Spiel mindestens zwei Treffer.

Vorne und hinten unglücklich

Freiburgs-Coach Christian Streich warnte zuletzt nach der zweiten Bundesliga-Pleite in Folge, auf die Freiburger könnte eine "knallharte Saison" zukommen. Ein Problem gegen Stuttgart (0:5) und den BVB (2:4): Der neue Stammkeeper Noah Atubolu konnte sich noch nicht auszeichnen. Mindestens vier Gegentore in zwei aufeinanderfolgenden Spielen gab es in Freiburg seit 2016 nicht mehr, zehn Gegentore hatte der Sport-Club in der vergangenen Saison erst nach dem 10. Spieltag auf dem Konto. Auf der anderen Seite kommt auch noch Pech hinzu, kein Team hat bislang mehr Aluminiumtreffer vorzuweisen als der SCF (sechs). Nun wartet in Frankfurt ein Gegner, der einerseits die wenigsten Gegentore der Liga kassiert (drei), aber auch nur vier eigene Treffer erzielt hat.