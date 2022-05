Toreschießen im Blut: Patrick holt die erste Torjägerkanone für die Familie Hobsch

Auch wenn noch nicht alle vierten Ligen beendet sind, steht Patrick Hobsch von der SpVgg Unterhaching praktisch schon als Top-Torjäger der Regionalligen und somit als Gewinner der "Torjägerkanone™ für alle" fest. Mit Ex-Bayern-Knipser Sandro Wagner als Trainer, Werder-Bremen-Legende Bernd Hobsch als Vater und Extrastunden beim "Tiger" Hermann Gerland kommt die Trefferquote aber nicht von ungefähr.

Er spielt bisher die wahrscheinlich beste Saison seines Lebens. Mit 28 Toren führt Patrick Hobsch von der SpVgg Unterhaching derzeit die bundesweite Rangliste der Regionalliga-Torjäger an. Die vom kicker, DFB und Volkswagen verliehene "Torjägerkanone™ für alle" ist ihm dabei praktisch schon so gut wie sicher. Nur Gabriel Vidovic vom FC Bayern München II könnte ihm theoretisch noch einen Strich durch die Rechnung machen, müsste dafür allerdings im letzten Saisonspiel am kommenden Freitag stolze sieben Treffer erzielen. "Es ist natürlich etwas ganz Besonderes, wenn man sich anschaut, wie viel Qualität in den Regionalligen vorhanden ist und man am Ende ganz oben steht. Das macht mich schon sehr stolz", freut sich Hobsch.

Dass der gelernte Speditionskaufmann, der mittlerweile Fußballer in Vollzeit ist, momentan trifft, wie er will, kommt nicht von ungefähr. Wirft man nur einen kurzen Blick auf das Umfeld des Top-Torjägers, wird schnell klar, warum Hobsch das Toreschießen so leicht fällt. Mit Ex-Bayern-Knipser Sandro Wagner als Coach und Papa Bernd Hobsch, der als Stürmer mit Werder Bremen Deutscher Meister und Pokalsieger wurde, hat er gleich zwei gestandene Profi-Angreifer als Ratgeber in seiner unmittelbaren Nähe.

Ungebremste Gier

Feierte in der Saison 1992/93 mit dem SV Werder Bremen die deutsche Meisterschaft: Bernd Hobsch imago images/Schumann

Auch wenn Hobsch das Toreschießen in die Wiege gelegt wurde, hat Unterhachings Torgarant immer sein "eigenes Ding gemacht" und stets die Unterstützung seiner Eltern erhalten. Erfolgsdruck, weil sein Vater bereits alle großen nationalen Titel abgeräumt hat, gab es nie. Die Erfolge seines Vaters komplett ausblenden kann und möchte Hobsch aber auch nicht. "Wenn der Vater so eine beeindruckende Karriere hingelegt hat, dann macht mich das in erster Linie natürlich erst einmal mega stolz und es wäre komisch, wenn ich nicht versuchen würde, dem nachzueifern", so Hobsch.

Neben dem Torriecher hat ihm sein Vater auch weitere Attribute an die Hand gegeben. "Mein Vater hat nie irgendwelche Predigten gehalten, aber wenn er mir eine Sache beigebracht hat, dann ist es die Gier auf mehr, sich nicht mit einem Tor zufriedenzugeben, sondern immer mehr zu wollen. Ich glaube das ist auch einer der Gründe für meine Doppel- und Dreierpacks in dieser Saison", ist sich Hobsch sicher und erkennt weitere Parallelen zwischen Vater und Sohn. "Früher hat man mir immer nachgesagt, dass ich konditionell besser als mein Vater wäre. In den letzten Jahren hat sich mein Spielstil aber zunehmend verändert. Von einem Sprintertyp bin ich immer mehr zu einem reinen Strafraumstürmer geworden, so wie es mein Vater war. Unsere Spielweise ähnelt sich daher schon stark."

Ich bin früher nicht so viel gelaufen, aber habe die Dinger vorne gemacht. Bernd Hobsch (54) vergleicht sich mit seinem Sohn Patrick (27)

Die Laufbereitschaft seines Sohnes hat laut Bernd Hobsch aber auch eine Schattenseite: "Patrick macht enorm viel mit nach hinten. Weil er so viel läuft, fehlen ihm vorne oftmals die Körner und die nötige Konzentration im Abschluss. Im letzten Spiel gegen Rain am Lech hätte er in meinen Augen mit etwas mehr Konzentration in den entscheidenden Situationen ein, wenn nicht sogar zwei Tore mehr schießen können. Ich bin früher nicht so viel gelaufen, aber habe die Dinger vorne gemacht", kritisiert Papa Hobsch, der aber "sehr zufrieden mit Patrick und seiner Entwicklung in Unterhaching" ist. "Man merkt, dass der Trainer weiß, was er tut und die Spieler vor allem mental weiterbringt. Gerade als Stürmer hängt es meistens vom Kopf ab, wie viele Tore man schießt. Die Erfahrung die Sandro Wagner aus dem Profifußball mitbringt, hilft den Spielern da natürlich enorm", so der ehemalige Deutsche Meister.

Weiß, wie man mit Spielern umgeht: Sandro Wagner (rechts) IMAGO/foto2press

Die Qualitäten seines Trainers weiß auch Patrick Hobsch zu schätzen: "Sandro bringt ein extremes Fachwissen mit und macht einen hervorragenden Job. Er kennt das Geschäft und weiß, was er tut", erklärt Hobsch und verweist auf den einzigartigen Charakter seines Trainers. "Sandro ist sehr authentisch, damit kommt nicht jeder klar. Ich glaube, das ist ihm bewusst und macht ihn auch ein Stück weit aus. Als ich aus Lübeck nach Unterhaching wechselte, hatte ich eine schwierige Saison hinter mir und kaum Selbstvertrauen. Sandro hat mich vorangebracht und dafür bin ich ihm dankbar."

Extraschichten mit dem Tiger

Dass Wagner in seiner Karriere weit herumgekommen ist, kommt auch der SpVgg Unterhaching zu Gute. So war in dieser Saison schon eine wahre Fußballlegende zu Gast auf dem Trainingsplatz vor den Toren Münchens. "Einmal hat er Hermann Gerland zu unserem Training eingeladen, der mit uns ein Sondertraining gemacht hat. Das war natürlich etwas ganz Besonderes. Wenn da eine Legende wie Hermann Gerland vor dir steht, hörst du natürlich genau hin, welche Tipps er für dich hat", erinnert sich Hobsch zurück.

Wenn ich zum Spiel fahre, höre ich immer die Hymne von Union Berlin. Patrick Hobschs Ritual vor jedem Spiel

Neben seinen namhaften Mentoren auf dem Spielfeld benötigt Hobsch, dessen Ziel es ist, später noch einmal im Profifußball aktiv zu sein, aber auch andere Dinge, damit er jedes Wochenende auf Hochtouren kommt. Ein Ritual, dass er deshalb vor jedem Spiel fabriziert, beginnt schon auf der Fahrt zum Vereinsgelände. "Wenn ich ins Auto einsteige und zum Spiel fahre, höre ich immer die Hymne von Union Berlin. Ich bin jetzt zwar nicht der allergrößte Fan, aber finde den Verein und seine Fans einfach toll. Wer weiß, vielleicht klappt es ja und ich höre die Hymne in ein paar Jahren im Stadion (lacht)".

Stand jetzt wird Hobsch in der kommenden Saison aber erst einmal weiterhin in Liga vier auflaufen, auch wenn das ein oder andere Angebot von höherklassigen Vereinen schon eingereicht worden sein soll. "Es ist kein Geheimnis, dass ich nicht ewig in der Regionalliga spielen will. Mein Ziel ist die 2. Bundesliga. Aktuell habe ich aber noch keine akuten Wechselgedanken, ich bin glücklich in Unterhaching und habe auch noch einen laufenden Vertrag bis 2023. Ich sehe es ganz entspannt und lasse alles auf mich zukommen", erklärt Unterhachings Top-Torjäger.

Ganz entspannt kann Hobsch demnächst auch seine "Torjägerkanone™ für alle" entgegennehmen, sollte sie ihm überraschenderweise nicht doch noch jemand aus den Händen reißen. In der Kanone sieht Patrick Hobsch eine "Anerkennung für die Ewigkeit" und eine Trophäe, die eventuell auch im Trophäenschrank der Familie Hobsch einen Platz finden würde. "Für mich ist das etwas ganz Besonderes und ich freue mich extrem auf diesen Preis. Meines Wissens hat mein Vater auch noch nie eine Kanone gewonnen, von daher lässt sich dafür auf jeden Fall ein schönes Plätzchen finden."