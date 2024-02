Tore satt im bayerischen Derby: München bezwingt Straubing

Der 43. Spieltag in der DEL wurde vom Duell München gegen Straubing eröffnet - und das hatte es in sich: Red Bull gewann 6:4. Am Freitag kommt es an der Spitze zum Fernduell: Berlin spielt zu Hause gegen Mannheim, Bremerhaven erwartet Schlusslicht Iserlohn.

Münchner Doppelpacker: Yasin Ehliz. IMAGO/Passion2Press