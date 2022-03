Tor? Kein Tor? Köhler: "Ich habe es so aussehen lassen"

Osnabrück hält mit dem 3:1 gegen Viktoria Berlin engen Kontakt zur Spitze. VfL-Trainer Daniel Scherning sieht brutale Konstanz.

Die Zeiten, in denen Osnabrück gegen vermeintliche Underdogs Punkte liegen ließ, sollen 2022 vorbei sein. Gegen Berlin lieferte der VfL ein Beispiel der "brutalen Konstanz", die Scherning seiner Mannschaft seit dem Jahreswechsel bescheinigt. Im elften Spiel blieben die Niedersachsen zum zehnten Mal ungeschlagen.

Reibungslos gelang der 3:1-Sieg trotz Offensivdrucks und spielerischer Überlegenheit nicht, weil Berlin ein Konter zum Ausgleich reichte. "Da haben viele im Stadion gedacht, dass wir nicht zurückkommen, aber das haben wir geschafft", war Scherning stolz. Sven Köhler empfand übrigens nicht so wie vermeintlich viele im Stadion: "Ich hatte keine Sorgen, mir war schon klar, dass wir zurückkommen werden."

Der 25-Jährige selbst war zentraler Akteur neben dem überragenden Aaron Opoku (kicker-Note 1,5 und Mann des Tages), vertrat Ulrich Taffertshofer (Adduktorenprobleme) im defensiven Mittelfeld stark und gab dem VfL-Spiel Struktur. Seine Leistung krönte Köhler mit dem Kopfballtreffer zum 3:1 in der 83. Minute. Viktoria-Keeper Julian Krahl hatte versucht, den Ball noch von der Linie zu kratzen, Schiedsrichter Nicolas Winter aber gab das Tor. "Ich habe gedacht, dass er nicht drin war, aber ich habe es so aussehen lassen - und dann hat der Assistent das, glaube ich, geglaubt. Ist mir aber auch egal, das Tor zählt", lachte Köhler am VfL-Mirko und fasste zusammen: "Wie wir zurückkommen, ist richtig gut, das hat einfach Bock gemacht."

Nun freut er sich auf einen "geilen Samstag", auf das Top-Nachholspiel und Niedersachsenduell gegen Braunschweig. "Unsere Brust ist jetzt sehr breit", sagte sein Trainer. 51 Punkte und immer noch im Aufstiegsrennen - das hätten seinem Team "nicht viele" zugetraut, so Scherning. Mit einem Heimsieg kann der VfL nach Punkten mit Braunschweig gleichziehen und für noch mehr Spannung im Aufstiegsrennen sorgen.

