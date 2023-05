Tor in der Nachspielzeit: Der VfB Lübeck ist Meister - Abbruch bei Bremer SV gegen Ottensen

Am Samstag krönte sich der VfB Lübeck kurz vor Schluss zum Meister. Das Spiel Bremer SV gegen Ottensen wurde abgebrochen, weil ein Bremer Spieler einen Gäste-Akteur rassistisch beleidigt haben soll. Somit ist die Abstiegsfrage noch nicht wasserdicht geklärt.

HSV II vergibt zahlreiche Chancen

Aufgrund des schlechteren Torverhältnisses im Vergleich mit dem Tabellenzweiten VfB Lübeck brauchte die U 21 des Hamburger SV am Samstag gegen Weiche Flensburg einen Sieg, um sicher Meister zu werden. In der 14. Minute duschte der SC Weiche die Rothosen-Talente aber erstmal kalt: Cornils kam im Strafraum aus halblinker Position zum Schuss und verwandelte. Die Hamburger ließen sich davon nicht beirren, hatten aber Pech, dass Fabisch nach knapp einer halben Stunde von der Strafraumgrenze nur die Latte traf. In der 37. Minute rettete Heim mit einem Blitzreflex gegen Sanne. Somit nahm Flensburg die Führung in die Halbzeit mit. Die Hamburger ließen auch nach Wiederanpfiff einige Hochkaräter liegen. In der 80. Minute flog Fabisch nach taktischem Foul mit Gelb-Rot vom Platz. HSV-Torwart Oppermann ging in der Nachspielzeit bei einem Standard mit nach vorne, die Flensburger konterten und Gieseler schraubte den Deckel drauf. Die Blicke gingen nun nach Norderstedt, wo ein später Lübecker Treffer alle Hamburger Meisterträume platzen ließ.

VfB Lübeck jubelt nach wildem Spiel

Der VfB Lübeck, der bekanntlich seit Wochen das Drittliga-Ticket sicher hat, danach aber etwas schwächelte, wollte am Samstag unbedingt noch auf Platz eins springen. Bei Eintracht Norderstedt spielte der VfB druckvoll, scheiterte aber wiederholt an Torwart Huxsohl. In der 34. Minute wäre der Eintracht-Schlussmann geschlagen gewesen, doch der Schuss von Boland zischte denkbar knapp vorbei. Torlos ging es in die Kabine. Nach Wiederbeginn klappten beide Teams ihr Visier hoch. Farrona Pulido lief in der 76. Minute frei auf Huxsohl zu, aber der Torwart parierte. Auf der Gegenseite rettete die Latte gegen Sezer. Dann kam die Nachspielzeit: Köpfte Plume in der zweiten Extra-Minute noch an den Pfosten, landete knapp 120 Sekunden später ein mehrmals verlängerter Einwurf bei Drinkuth, der tatsächlich noch den VfB zum Sieg und damit zur späten Meisterschaft schoss.

Spielabbruch am Panzenberg

Ansonsten stand am Samstag der Tabellenkeller weit oben auf der Agenda. Vor dem letzten Spieltag stand der Bremer SV auf einem direkten Abstiegsplatz und hatte am Samstag mit dem FC Teutonia Ottensen eine schwere Aufgabe am Panzenberg zu lösen. Das machte der BSV zunächst aber bravourös, nach der vierten Ecke in Folge brachte Muszong die Hausherren in Führung. Doch schon in der 10. Minute glich Brandt mit einem verwandelten Handelfmeter aus. Hertner drehte in der 13. Minute die Partie, 2:1 für Ottensen. Das alles rückte kurz vor der Pause in den Hintergrund. Nach einem verbalen Disput zwischen den Spielern gingen die Gäste geschlossen in die Kabine, da rassistische Bemerkungen gefallen sein sollen. Die Partie wurde abgebrochen, das Sportgericht muss nun die Schuldfrage und die daraus resultierende Wertung der Partie klären, die für den Abstiegskampf von größter Relevanz ist. Würde das Spiel für den BSV als verloren gewertet werden, würde das den direkten Abstieg bedeuten. Andernfalls könnten die Männer vom Panzenberg noch an Werder Bremen II vorbeiziehen und sich an den Strohhalm Relegation klammern.

Wurr heißt der Phönix-Held

Die zwei Kellerkinder Phönix Lübeck und Werder Bremen II trafen sich zu einem sogenannten "Sechs-Punkte-Spiel". Im heimischen Stadion am Flugplatz erwischten die Lübecker die bessere Anfangsphase. In der 19. Minute lupfte Farahnak über Werder-Keeper Backhaus, doch Rosenboom köpfte den Ball von der Linie. Drei Minuten darauf belohnte sich Phönix aber mit dem Führungstor. Hyseni verwertete eine Eckball-Hereingabe von Bock. Danach roch es nach 2:0, aber tatsächlich fiel das 1:1, als Kühn am kurzen Pfosten eine Flanke verwertete. Damit wurde die Partie ausgeglichener. Den zweiten Durchgang eröffnete Dietrich, der in der 50. Minute nach einer Freistoß-Vorlage von Kim die Bremer in Führung brachte. Lübeck warf jetzt alles nach vorne und bekam in der 86. Minute einen Foulelfmeter zugesprochen. Hyseni behielt die Nerven, 2:2. Mit diesem Zwischenstand wäre Werder II dennoch vor den Lübeckern geblieben, also blieb der heimische Fuß auf dem Gaspedal. Das zahlte sich in der dritten Minute der Nachspielzeit aus, als Wurr nach Bock-Freistoß den Siegtreffer markierte. Damit ist Phönix definitiv gerettet, die SVW-Reserve müsste nach derzeitigem Stand in die Relegation, Das abgebrochene Spiel zwischen dem Bremer SV und Ottensen wird aber noch ein Fall für das Sportgericht werden.

Jeddeloh II schafft es aus eigener Kraft

Versöhnlich endete die Saison für den SSV Jeddeloh II. Der 2:0-Sieg gegen den TSV Havelse sicherte dem SSV den Klassenerhalt. Schaffer erzielte in der 42. Minute die Führung und brachte sein Team damit auf den richtigen Weg. Doch zwei Gegentore hätten Jeddeloh II den Sturz in die Relegation eingebrockt und so kam aus heimischer Sicht das 2:0 von Brinkmann (67.) wie gerufen.

Lohne nutzt lange Nachspielzeit

Ein paar Restzweifel im Kampf gegen Relegationsplatz 14 musste BW Lohne noch beseitigen. Mit Absteiger VfV 06 Hildesheim wartete auswärts ein auf dem Papier dankbarer Gegner. Beide Mannschaften zauberten ein Torfeuerwerk auf den Rasen. Erst verwandelte van den Berg einen Elfmeter (31.), dann erhöhte Burke sechs Minuten später auf 2:0 für Lohne. Doch zu einer Pausenführung sollte das nicht reichen, denn Baghdadi (39.) und Göttel (45.) antworteten schnell. In der zweiten Hälfte drehte BWL den Spieß um. Nach zwischenzeitlichem 2:4-Rückstand - Göttel (Elfmeter, 50.) und El-Saleh (79.) netzten - schossen Demaj (90.+2), Zahmel (90.+5) und Tönnies (90.+12) noch einen Auswärtssieg heraus. Die extrem lange Nachspielzeit war nötig, da sich Schiedsrichter Holst in der 54. Minute verletzte, länger behandelt werden und aufhören musste. Eine Schiedsrichterassistentin aus dem Publikum ging an die Linie, der bisherige Linienrichter Thomas Bauer leitete nach dem Holst-Aus die Partie.

Starker Endspurt von Hannover II

Ebenfalls Tore satt gab es zwischen Hannover 96 II und Atlas Delmenhorst. Lange hielten die Gäste, die nächste Saison in der Oberliga spielen müssten, gut mit: Auf das Tor von Stepantsev (10.) reagierte der SV Atlas mit dem Ausgleich durch Schindler (14.). Ähnliche Situation zu Beginn der zweiten Hälfte: Uhlmann brachte Hannover erneut in Front (51.), dann schlug Touray zu (54.). Doch gegen Ende kippte die Partie klar auf die heimische Seite, Tresoldi (64.), zweimal Gindorf (67./74.) und dazwischen Rutkowski (71.) besorgten den 6:2-Endstand.

Emdens Eilerts trifft auf beiden Seiten

Kickers Emden und der BSV SW Rehden werden beide kommende Saison fünftklassig spielen. Aus der Regionalliga konnten sich am Samstag nur die Gäste manierlich verabschieden. Dabei sah es nach elf Minuten ganz anders aus, da schoss Eilerts die Emder Führung. Mit einem verwandelten Elfmeter glich Coleman in der 22. Minute aus. In Minute 53 erwischte Eilerts das eigene Gehäuse, Arambasic (57.), Haritonov (66.) und nochmal Arambasic (87.) bescherten Rehden einen deutlichen Auswärtsdreier.

St. Pauli II rupft Jungstörche

Am Freitagnachmittag statt ursprünglich geplant am Sonntag standen sich die zweiten Mannschaften von Holstein Kiel und dem FC St. Pauli gegenüber. Beide Zweitliga-Nachwuchsteams waren vorab des letzten Spieltages bereits gerettet. Eine mögliche Wettbewerbsverzerrung war damit vom Tisch, somit konnte das Spiel aus Sicherheitsgründen auf die fanunfreundliche Anstoßzeit 15 Uhr verlegt werden. In einer temporeichen Partie setzten die jungen Kiezkicker einer bärenstarken Rückrunde mit 33 Punkten aus 17 Spielen die Krone auf und zwangen Kiel mit 5:3 in die Knie. Selbst ein früher 0:1-Rückstand war für die Mannschaft von Elard Ostermann an diesem Nachmittag kein Hindernis. Noch vor der Pause korrigierten Winter, der die Kugel nach toller Balleroberung nur noch ins leere Tor schießen musste (31.) und Ulbricht, der nach einem Foul an Kukanda vom Punkt eiskalt blieb (40.) den Kieler Führungstreffer aus der 14. Minute.

Eben jenes Duo war es auch, das kurz nach dem Seitenwechsel die Weichen für den 15. Saisonsieg stellte und auf 4:1 erhöhte. Eine Reihe von Wechseln auf beiden Seiten nahm der Partie folglich etwas den Wind aus den Segeln. Noah Awuku betrieb durch seinen Doppelpack in der Schlussphase zwar noch etwas Ergebniskosmetik (71./90.+4 FE), doch unterm Strich ging der Auswärtserfolg der Kiezkicker - die in der 74. Minute in Person von Robin Guy Müller noch den fünften Treffer nachgelegt hatten - mehr als in Ordnung. Cheftrainer Ostermann adelte seine Mannschaft im Nachgang der Partie und sprach von "einem krönenden Abschluss einer echt herausragenden Halbserie."