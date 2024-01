Tor des Monats? Hegering: "Nein, das glaube ich nicht"

Herbstmeister Ende Januar: Durch den 3:1-Sieg am Montagabend in Essen hat der VfL Wolfsburg die Tabellenführung von Bayern München zurückerobert. Der Erfolg im Ruhrgebiet war allerdings hart erkämpft - und kam auch mit Hilfe eines Traumtores zustande.

Tor des Monats? "Nein, das glaube ich nicht", sagte Marina Hegering und schmunzelte. "Der Ball sollte schon aufs Tor. Dass er so reingeht, war schon ganz schön", beschrieb die Nationalspielerin des VfL Wolfsburg am Montagabend zu vorgerückter Stunde ihren sehenswerten Treffer aus fast 30 Metern in den rechten Winkel des Essener Tores. Das Tor von Hegering war wichtig für den VfL. Lange tat sich der Favorit aus Niedersachsen schwer gegen die heimische SGS Essen in der letzten Partie der Bundesliga-Hinrunde, die im Stadion an der Hafenstraße ausgetragen wurde.

In den ersten 45 Minuten fanden die Wolfsburgerinnen kaum Mittel und Wege, um mal gefährlich vor das Tor der Gastgeberinnen zu kommen. Essen verteidigte geschickt und selbstbewusst. Die katastrophalen Platzverhältnisse an der Hafenstraße mögen dem Tabellenfünften dabei eher genützt als geschadet haben. "Essen hat es uns schwer gemacht. Sie standen sehr kompakt", erzählte die Ex-Essenerin Vivien Endemann, die im Sommer 2023 aus dem Ruhrgebiet nach Wolfsburg gewechselt war.

Unsere Info war, dass der Platz schlechter ist, als wir es je erlebt haben. Tommy Stroot

Nach dem Wechsel ging die SGS sogar durch die Österreicherin Lilli Purtscheller in Führung (51.). Danach drehte Wolfsburg aber zeitnah auf - mit drei Toren in 14 Minuten. Endemann (56.), Hegering (66.) sowie Ewa Pajor (69.) trafen. "Wir waren nach dem 0:1 direkt wieder in unseren Aktionen drin, deshalb war ich war guter Dinge. Wir haben ja auch zügig den Ausgleich geschafft", erzählte Hegering. "Ich fand schon, dass wir das Spiel die ganze Zeit im Griff hatten, auch nach dem 0:1. Dass es nicht unsere beste Leistung war, ist auch klar. Für das erste Pflichtspiel des Jahres können wir damit aber sehr gut leben."

Auch VfL-Trainer Tommy Stroot war nicht unzufrieden mit dem 3:1-Erfolg: "Nach dem Rückstand die Ruhe zu bewahren und in den Aufgaben zu bleiben, davor habe ich Respekt. Das ist alles andere als einfach bei den Platzverhältnissen. Wir wussten vorher, was uns erwartet. Unsere Info war, dass der Platz schlechter ist, als wir es je erlebt haben. Dass wir mehr kombinieren wollen, ist klar und dass es nicht möglich war, ist auch klar." Sein Fazit: "Es war ein verdienter Sieg, aber ein Arbeitssieg."

"Schon wichtig": Herbstmeister im Januar

Mit dem Erfolg in Essen hat sich der VfL Wolfsburg Ende Januar die Herbstmeisterschaft gesichert. Der Vorsprung auf Meister Bayern München beträgt einen Zähler. "Grundsätzlich ist die Tabellenführung immer etwas wert. Uns ist es schon wichtig, dass wir da oben stehen", sagte Marina Hegering. Am Wochenende muss der Herbstmeister wieder nach Nordrhein-Westfalen reisen: Sonntag (14 Uhr) tritt der VfL Wolfsburg in Leverkusen an. Bayern München empfängt im Montag-Spiel den SC Freiburg.