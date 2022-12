Toptorschütze Schnellbacher: "Ich sehne mich nach mehr"

Luca Schnellbacher führt mit neun Toren die Torschützenliste der 3. Liga an, obwohl der Mittelstürmer der SV Elversberg in nur 13 von 17 Meisterschaftsspielen mitwirken konnte. Nun äußerte sich der 28-Jährige über Elversbergs Ziele, was der Klub vermeiden sollte und auch seine Verletzung.

Als die SV Elversberg am 14. Dezember zu Gast bei Bundesligist TSG Hoffenheim war, gab Schnellbacher 30 Minuten vor Ende des Tests sein Comeback für den Tabellenführer der 3. Liga. Der 28-Jährige fiel seit Anfang November aufgrund von Wadenproblemen aus und konnte deswegen in nur 13 von 17 möglichen Meisterschaftsspielen mitwirken. "Ich hatte eine Einblutung in der Wade, stand kurz vor einem Faserriss. Deshalb konnte ich sechs Wochen lang nicht gegen den Ball treten", erklärt er bei "dfb.de".

Schnellbacher führt die Torschützenliste an

Zwischendurch musste der gebürtige Höchster aus dem Odenwald auch noch coronabedingt eine Zwangspause einlegen, was ihn "ebenfalls zurückgeworfen hatte". Trotz allem führt Schnellbacher die Torschützenliste von Liga drei an und muss bei der Frage, warum er immer noch mit neun Treffern ganz oben steht schmunzeln: "Ich habe den Jungs mit meiner Zwangspause die Chance gegeben, an mich ranzukommen." Allerdings könne er ja nichts dafür, "dass es keiner schafft", merkte er an. "Aber Spaß beiseite: Dass aktuell neun Tore für Platz eins reichen, zeigt eindrucksvoll, dass in der dritten Liga sehr gut verteidigt wird."

"Das wollen wir unbedingt vermeiden": Schnellbacher und die SVE wollen in der Spur bleiben

Freilich steht der Aufstieg im Fokus, wenn man zur Winterpause mit zehn Punkten Abstand auf Rang drei die Tabelle anführt, in Elversberg traut sich allerdings noch niemand so wirklich, das Wort in den Mund zu nehmen. So auch Schnellbacher: "Wir sind alle stolz auf das bisher Erreichte, aber ich sehne mich nach mehr." Sofort fügt der 28-Jährige aber an, "dass es schnell in die andere Richtung gehen kann, wenn man mal drei Spiele in Folge nicht erfolgreich ist. Das wollen wir unbedingt vermeiden."

Der Liga-Primus meldet sich mit der Auswärtspartie am 14. Januar beim SV Wehen Wiesbaden aus der Winterpause zurück und versucht genau da weiterzumachen, wo er aufgehört hat: Punkte sammeln, um keine Zweifel aufkommen zu lassen.