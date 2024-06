Toptorjäger-Showdown: Wer wird Torschützenkönig? Zehnder oder Gidsel?

Wenn die Füchse Berlin heute beim ThSV Eisenach gastieren, geht es noch um einen Titel. Nicht etwa um den des Deutschen Meisters, sondern um den des Bundesliga-Torschützenkönigs. Im direkten Duell: Manuel Zehnder und Mathias Gidsel.

Sechs Treffer trennen Manuel Zehnder und Mathias Gidsel vor dem letzten Spieltag der Bundesliga. 269 Treffer stehen beim Schweizer Mittelmann des ThSV Eisenach zu Buche, sein direkter Konkurrent - niemand geringeres als der amtierende Welthandballer Mathias Gidsel - steht bei 263 Toren.

» Die Top 30-Torschützen der Liga

Einen Rekord hat der Däne dabei so oder so sicher: niemand traf jemals so oft wie er aus dem Feld. 248 Feldtore schaffte zuvor nur Kyung-Shin Yoon in seiner Rekordsaison 2000/01, wo er mit 324/76 Treffern am Ende Torschützenkönig wurde. Diese Spielzeit hatte allerdings ganze 38 Partien.

Gidsel, der 7,97 Mal pro Spiel netzt, hat den Rekord der meisten Feldtore dementsprechend schon im Laufe der Saison pulverisieren können. Nun soll mit dem Titel des Torschützenkönigs noch ein weiterer persönlicher Erfolg dazukommen.

"Werden es nicht darauf anlegen"

Gegner Zehnder baute seinen Vorsprung zuletzt mit einem Dutzend Tore gegen den HSV Hamburg aus und rangiert mit 269/90 Toren an der Spitze. Im direkten Duell muss die Füchse-Deckung dem torgefährlichen Kreativkopf zusammen mit dem eigenen Torwartgespann also ordentlich Probleme bereiten, um so Gidsel zu unterstützen.

"Wir sind uns bewusst, dass es schwierig wird: Mathias müsste mindestens 10 Tore machen und Zehnder nur drei oder vier“, so Jaron Siewert in einer Pressemeldung. Im Hinterkopf habe man den Rekord allerdings auf alle Fälle: "Aber wir werden es nicht darauf anlegen und schauen, was möglich ist."

Für Zehnder und Eisenach hätte der Titel derweil direkt eine doppelte Bedeutung. Zum einen wäre es bereits das dritte Mal in Serie, dass der ThSV in seiner Liga den Torschützenkönig stellt. In den letzten beiden Spielzeiten avancierte Fynn Hangstein zum torgefährlichsten Akteur seiner Staffel. Zum anderen wäre es ein besonderes Abschiedsgeschenk für den Schweizer, der nach der Partie verabschiedet wird. Er kehrt zum HC Erlangen zurück.

Beim 37:29-Sieg der Berliner im Hinspiel übrigens traf Zehnder nur zweimal, während Gidsel neun Treffer verbuchte. Die Vorzeichen stehen dabei zumindest in einer Hinsicht auf Wiederholung: in beiden Spielen wurde das Brüderduo Christian und Fabian vom Dorff als Schiedsrichtergespann angesetzt.