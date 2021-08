Toptalent Adli als Perspektiv-Lösung für Bayer

Mit Leon Bailey hat Leverkusens stärkster Flügelstürmer der vergangenen Saison Bayer 04 verlassen. Als Ersatz soll eine Soforthilfe her. Der umworbene Amine Adli (21) vom FC Toulouse stellt bei aller Begabung aber eher eine perspektivische Lösung dar.

Ein Blick auf die Zahlen macht es deutlich: 15 Tore hat Leon Bailey in der vergangenen Saison wettbewerbsübergreifend in insgesamt 40 Partien für Bayer 04 erzielt. Dazu kommen noch elf Torvorlagen des jamaikanischen Nationalspielers, den der Werksklub inzwischen für 32 Millionen Euro Ablöse an Aston Villa verkauft hat.

Der sportliche Verlust ist offensichtlich. Und so erklärte Trainer Gerardo Seoane noch am Dienstag zu den offensiven Außenpositionen: "Wir sind da gut aufgestellt, haben gute Varianten mit Paulinho, Karim Bellarabi und Moussa Diaby. Nadiem Amiri kann auch auf dem Flügel spielen. Es ist also nicht so, dass wir nicht Menpower hätten, aber mit Leon ist uns Tempo und Scorerqualität abgegangen."

Bayer hat "mehrere Kandidaten" in Arbeit

Diese soll ersetzt werden. Durch einen Spieler, der als Soforthilfe fungieren kann. Bayer hat, so Sportdirektor Simon Rolfes am Mittwoch, "mehrere Kandidaten" in Arbeit. Doch die die Leverkusener Bemühungen haben sich auf Amine Adli vom FC Toulouse fokussiert.

Der 21-Jährige ist ein vielseitiger, meist hängend agierender Angreifer, der übers Zentrum, aber auch flexibel über die Halbpositionen stürmen kann - und somit die Rolle eines eingerückten Flügelspielers in Seoanes 4-2-3-1-System durchaus ausfüllen könnte.

Adli gilt als Toptalent, wird von verschiedenen europäischen Klubs umworben. Der Deal wäre für Bayer ein Erfolg auf dem Transfermarkt. Doch einen fertigen Spieler würde Seoane mit dem Linksfuß nicht bekommen. Ganz im Gegenteil.

Toulouse rief bislang 15 Millionen Euro für Adli auf

Für den 1,74 Meter großen und 60 Kilogramm leichten Franzosen, dessen Vertrag 2022 ausläuft, stehen bislang vier Spiele (kein Treffer) in der Ligue 1 aus der Saison 2019/2020 zu Buche. In der Ligue 2 absolvierte Adli beim aktuellen Tabellenführer insgesamt 34 Einsätzen und erzielte acht Treffer.

Die Ablöse - Toulouse rief bislang 15 Millionen Euro für Adli auf - wäre also in erster Linie eine Investition in die Zukunft und in das wohl größte Talent der 2. Liga in Frankreich.