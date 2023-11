Topstars im Fokus? Handball-Bundesliga rechnet mit Großoffensive Saudi-Arabiens

Überträgt sich die in Europa mit Argwohn verfolgte Entwicklung in Saudi-Arabien vom Fußball auf den Handball? Die Macher in der Handball-Bundesliga schließen zu diesem Zeitpunkt zumindest nichts mehr aus.

Jim Gottfridsson als Nachbar von Cristiano Ronaldo? Was aktuell wie ein Witz klingt, muss kein Szenario-Denken bleiben. Es ist nicht mehr auszuschließen, dass Saudi-Arabien nach der Großoffensive im Fußball künftig auch kräftig in den Handball investiert. "Ich schaue nicht mit Sorge darauf, aber ich beobachte schon, wie die Entwicklung in Saudi-Arabien ist", erklärte HBL-Präsident Uwe Schwenker am Dienstag bei "handball-world". "Wenn sie sich jetzt um eine Handball-Weltmeisterschaft bewerben sollten, dann muss man damit rechnen, dass sie auch eine entsprechende Liga aufbauen."

Parallelen zum Fußball sind unverkennbar. Die Liga in Saudi-Arabien wurde mit Weltstars wie CR7, Neymar oder Karim Benzema gefüttert, eine WM-Endrunde wird 2034 folgen - wenn auch noch nicht offiziell verkündet. Die Vergabe durch den FIFA-Kongress erfolgt erst Ende 2024. Noch vor der Fußball-WM könnte in Saudi-Arabien allerdings eine Handball-WM steigen.

Der umstrittene Staat soll eine Ausrichtung des Turniers im Jahr 2029 oder 2031 in Erwägung ziehen. Die Klub-Weltmeisterschaft, die zuvor neunmal in Folge im katarischen Doha ausgetragen wurde, fand zuletzt viermal in Serie in Saudi-Arabien statt. Die letzten drei Ausgaben - in Dschidda und Dammam ausgespielt - gewann jeweils der SC Magdeburg. Am vergangenen Sonntag im rein deutschen Finale gegen die Füchse Berlin.

Bohmann: "Geld spielt wirklich überhaupt keine Rolle"

"Auf jeden Fall ist klar, dass sie sich um eine Handball-WM bewerben werden. Man hört ja auch schon, dass die Fußball-WM sicher dorthin geht. Sie versuchen, etwas auf die Beine zu stellen. Denkbar ist alles", erklärte der durchaus besorgte Schwenker. Auch einen Großangriff auf die Bundesliga-Stars wollte der 64-Jährige nicht mehr ausschließen: "Möglicherweise nehmen sie dann auch einige unserer Spieler ins Visier. Bei uns spielt eine Vielzahl an internationalen Top-Leuten. Ich will das nicht herbeireden, aber unwahrscheinlich ist das nicht."

Mit viel Geld wurden in der Vergangenheit auch Stars nach Katar gelockt - wo Spieler gar eingebürgert wurden, um die Nationalmannschaft zu stärken. Auch HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann prognostiziert einen Angriff aus der Wüste. "Ich glaube, Saudi-Arabien will im Handball viel machen", sagte der 58-Jährige. "Und da spielt Geld wirklich überhaupt keine Rolle."