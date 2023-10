"Topspieler" Mitoma verlängert in Brighton

Kaoru Mitoma hat seinen Vertrag bei Brighton & Hove Albion bis zum 30. Juni 2027 verlängert. "Das sind großartige Neuigkeiten. Kaoru ist unser Topspieler", erklärte Trainer Roberto de Zerbi. "Kaoru hat sich letzte Saison an die Premier League gewöhnt und ist schnell zu einem unserer wichtigsten Spieler geworden", ergänzte der Technische Direktor David Weir. Mitoma steht seit Sommer 2021 beim derzeitigen Tabellensechsten der Premier League unter Vertrag, war ein Jahr auf Leihbasis bei Union Saint-Gilloise in Belgien und danach 41 Premier-League-Spiele (10 Tore) für Brighton absolviert, acht (3) davon in der laufenden Saison.