Topspiel zwischen BAK und BFC Dynamo abgesagt

Wie der Nordostdeutsche Fußballverband mitteilte, wird das für Freitag angesetzte Topspiel der Regionalliga Nordost nicht stattfinden. Grund dafür seien bestätigte Coronafälle beim Berliner AK.

"Aufgrund von bestätigten COVID-19-Fällen und angeordneten Quarantänemaßnahmen beim Berliner AK muss das Meisterschaftsspiel Berliner AK 07 gegen BFC Dynamo abgesetzt werden", lautete die trockene Erklärung des NOFV am Dienstag. Damit bestätigt sich was sich bereits über die vergangenen Tage andeutete.

"Explosionsartige" Ausbreitung

"Das Virus hat sich unkontrolliert bei uns in der Mannschaft ausgebreitet", kommentierte Benjamin Borth, technischer Direktor des BAK, die Lage gegenüber dem rbb. Als "explosionsartig" beschrieb BAK-Coach André Meyer, der vergangene Woche selbst noch infiziert und in Quarantäne war, den Infektionsverlauf in seinem Team. Bereits seit Donnerstag hatte seine Mannschaft deshalb nicht mehr trainiert, ehe am Montag lediglich sieben Spieler auf dem Trainingsplatz erscheinen konnten.

Mehr als doppelt so viele Akteure bedarf es jedoch nach NOFV-Regularien, um eine Partie anzupfeifen. Daher nun die Absage. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest, doch laut NOFV-Geschäftsführer Holger Fuchs "arbeiten die Ausschüsse daran, wir betrachten die Lage in den einzelnen Landesverbänden und werden zeitnahe Entscheidungen für die Spiele am kommenden Wochenende treffen". Eine Entscheidung über die kommenden Partien und mögliche Nachholtermine wird es wohl nach der Ministerpräsidenten-Konferenz am Donnerstag geben.