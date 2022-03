Topspiel Wolfsburg-Bayern am 3. April

Die Vorentscheidung in der Frauen-Bundesliga könnte am 3. April fallen - dann steigt das Topspiel zwischen dem VfL Wolfsburg und Bayern München.

Der Deutsche Fußball-Bund hat in Abstimmung mit den TV-Partnern den 19. Spieltag der Frauen-Bundesliga zeitgenau angesetzt. Gespielt wird am ersten April-Wochenende, an dem auch das womöglich entscheidende Duell im Titelrennen steigt.

Denn am Sonntag, den 3. April, duellieren sich um 14 Uhr (LIVE! bei kicker) im AOK-Stadion von Wolfsburg der amtierende Pokalsieger und Meister, der heimische VfL mit dem FC Bayern also. Übertragende Sender sind der NDR sowie der BR auf Free-TV-Ebene, auch MagentaSport zeigt das Topduell.

Das Streaming-Portal zeichnet auch für die Übertragung aller anderen Spiele an diesem 19. Spieltag verantwortlich. Eurosport bietet darüber hinaus die Übertragung der Partie Carl Zeiss Jena gegen Eintracht Frankfurt am 1. April (19.15 Uhr) an.

Der 19. Spieltag im Überblick