Topspiel um Platz zwei: SG BBM Bietigheim gastiert beim ASV Hamm-Westfalen

Platz drei empfängt Platz zwei: Wenn der ASV Hamm-Westfalen am Mittwochabend auf die SG BBM Bietigheim trifft, geht es um einen Aufstiegsplatz. Und eine mögliche Vorentscheidung im Aufstiegskampf in der 2. Handball Bundesliga: die Mannschaft, die sich durchsetzt, kann den zweiten Rang nämlich aus eigener Kraft behaupten. Für die SG BBM würde ein Sieg sogar ein drei-Punkte-Polster bedeuten.

Am Mittwoch kommt es um 19:30 Uhr zum Duell der beiden Aufstiegsfavoriten in der 2. Handball-Bundesliga. In der Westpress Arena in Hamm empfängt der drittplatzierte ASV Hamm-Westfalen die SG BBM Bietigheim, aktuell Zweiter hinter dem VfL Potsdam. Mit einem Sieg könnten die Westfalen diese Position von den Gästen übernehmen und damit wieder auf einen Aufstiegsrang vorrücken. Die Punktekonten lesen sich mit 38:10 und 37:11 nahezu gleich.

"Wir freuen uns maximal auf diese Partie", hatte ASV-Kapitän Fabian Huesmann zu Beginn der Woche erklärt. Die Kulisse dürfte trotz Osterferien und des ungewohnten Mittwochstermins dem Topspiel angemessen sein: Am Montagmorgen waren bereits 2.350 Tickets abgesetzt, die Sitzplätze sind restlos ausverkauft. Für das Spiel ruft der ASV wieder zur „Roten Wand" auf, alle Zuschauer sollten also möglichst rot gekleidet kommen und so ihr Team unterstützen. Stehplatzkarten sind noch zu haben. Trotz der Spielansetzung unter der Woche will ein kleiner Fan-Tross der SG BBM nach Hamm reisen.

Auch DYN hat sich dem Spitzenspiel-Flair angepasst. "Wir produzieren die Partie im Erstligastandard, im Grunde sogar etwas über dem normalen Standard", bestätigte Florian Hinteresch von DYN. Ein 20-köpfiges Team rückt in Hamm ein, sechs Kameras werden im Einsatz sein. Neben Moderator Finn-Ole Martins begrüßt dann ein alter Bekannter die TV-Zuschauer: Der ehemalige Spieler und Interimstrainer Stephan Just wird ihm während der Feldmoderationen als Experte zur Seite stehen. Kommentiert wird das Spiel aus Hamm wie gewohnt von Simon Kottmann und Experte Micky Reiners. Übertragungsbeginn ist um 19:15 Uhr.

Für die SG BBM dient das Hinspiel als Mutmacher. Mitte Oktober tauschten die Schwaben durch einen 35:31- Erfolg mit Hamm-Westfalen die Plätze und liegen seitdem auf einem der beiden Aufstiegsränge. "Wir haben in den Spitzenspielen meist unsere Leistung bringen können", sagt Jochen Zürn. Der Sportliche Leiter der Bietigheimer Handballer verweist zudem auf die Auswärtsstärke seiner Mannschaft, die sich schon neunmal die Punkte in der Ferne sicherten.

Personell kann Iker Romero in der Wespress Arena aus dem vollen schöpfen, alle Spieler sind an Bord. Für Mohamed Aly wird es die erste Auswärtsaufgabe mit seinem neuen Team. Kaum in Bietigheim-Bissingen eingetroffen und beim 36:30-Heimerfolg über Bayer Dormagen eingewechselt, ging es für den 31-jährigen Keeper auch schon zum Nationalteam. Nun geht es wieder mit Vereinshandball weiter.