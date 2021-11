Topspiel nach Quarantäne: Magdeburg empfängt Braunschweig - Auftakt in Duisburg

Vergangene Woche musste der 1. FC Magdeburg wegen zahlreicher Coronafälle noch pausieren, am Samstag empfängt der Spitzenreiter der 3. Liga den Vierten Eintracht Braunschweig. Der 1. FC Kaiserslautern will seinen Lauf mit einem Dreier beim BVB II derweil auch am 17. Spieltag fortsetzen.

Zebras wollen ein sauberes Wohnzimmer

Mal wieder Krise gegen abermalige Aufstiegsambitionen - so stehen die Vorzeichen knapp formuliert, wenn der Drittliga-Spieltag am Freitagabend in Duisburg seinen Auftakt nimmt. Die heimischen Zebras verharren auch nach dem Trainerwechsel und dem bitteren 2:3 bei den Münchner Löwen unter dem Strich, der SV Waldhof indes hat die Top 3 weiter fest im Blick. Duisburgs Neu-Coach Hagen Schmidt verweist auf den Heimvorteil: "Wir spielen in unserem Wohnzimmer. Das wollen wir nicht verschmutzen."

Hält der FCM den BTSV auf Abstand?

Primus Magdeburg misst sich mit dem aufstrebenden Vierten Braunschweig. imago images/Eibner

Der Samstag bietet Höhepunkte, und zwar nicht zu knapp. Primus Magdeburg misst sich nach der Corona-Zwangspause mit dem aufstrebenden Vierten Braunschweig. Beim FCM seien die Spieler "bei der Sache wie Pferde aus dem Rennstall, die zurück auf die Rennbahn möchten", so Sportchef Otmar Schork. Der BTSV hält dagegen. Abwehrspieler Brian Behrendt verweist auf die sattelfeste Defensive der Niedersachsen. "Wir haben achtmal zu null gespielt. Für uns Verteidiger ist das, wie selbst ein Tor zu schießen." Und außerdem wolle Braunschweig "noch ein, zwei, drei Plätze weiter hoch" - Magdeburg dürfte gewarnt sein.

Überraschungsteam SV Meppen ist nach vier Siegen in Serie Dritter - und hat dazu passend nun endlich auch ein positives Torverhältnis (plus 2). Die Emsländer müssen auswärts in Würzburg auf die gelbgesperrten Käuper und Dombrowka verzichten. Die Kickers sind seit dem Trainerwechsel im Aufwind, aber weiterhin Vorletzter.

Erstmals heißt es BVB II gegen FCK

Wie der SVM strebt auch der 1. FC Kaiserslautern nach oben. Beim Gegner Borussia Dortmund II gab es zuletzt nach längerer Durststrecke mal wieder ein 2:1-Erfolgserlebnis in Halle - richtungsweisendes Drittliga-Duell, das es erstmals geben wird.

Den Platz in der oberen Tabellenhälfte wollen der 1. FC Saarbrücken und Viktoria Berlin im Kräftemessen miteinander behaupten. Im Offensivspiel des in Mittelmaß abgerutschten SV Wehen Wiesbaden ist derweil reichlich Sand im Getriebe. "Besetzung der Räume und mehr Tempo" fordert der neue Trainer Markus Kauczinski vor dem Duell gegen den in die Abstiegszone gerutschten SC Verl. Dort ist Neuling Havelse weiterhin Dauergast, das wird sich auch im Heimspiel gegen 1860 München nicht ändern lassen.

Lösbare Heimaufgabe für "Osna" - Spiel eins nach Hyballa

Ein Drittliga-Spitzenteam zieht am Sonntag nach: Der VfL Osnabrück ist gegen den SC Freiburg II klarer Favorit (13 Uhr). Die Breisgauer scheinen ebenso schlagbar wie kommende Woche Havelse in einem weiteren Heimspiel - die VfL-Fans träumen von einem Spitzenspiel in Magdeburg am 11. Dezember und einem Platz weit oben zur Winterpause. Selbiges ist für Viktoria Köln und den Halleschen FC (14 Uhr) aktuell nur eine schöne Illusion.

Der 17. Spieltag schließt am Montag mit der Spielpaarung Türkgücü München gegen den FSV Zwickau. Die Hausherren haben Trainer Peter Hyballa nach nur wenigen Wochen im Amt bereits wieder den Laufpass gegeben und drohen in den Keller zu rutschen. Mit einem Dreier würde Türkgücü ein Signal senden und an den Zwickauer Schwänen vorbeiziehen, deren Coach Joe Enochs in Quarantäne weilt.