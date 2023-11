Topspiel mit Makel und verspätetes Fohlen-Halloween: Das bringt der 10. Spieltag

Das Spitzenspiel Dortmund gegen Bayern überstrahlt den 10. Spieltag - an dem aber auch andernorts abseitige Rekorde aufgestellt und über 20 Jahre alte Horror-Serien gebrochen werden können.

Wer schreit am 10. Spieltag? Bayern und Dortmund treffen im Topspiel aufeinander, Mönchengladbach mit Alassane Plea (re.) will eine Horror-Serie brechen. imago images (2)

Wenn dieses Spiel auf dem Kalender steht, stellt es das restliche Wochenende oft ein wenig in den Schatten: Dortmund gegen Bayern, natürlich am Samstagabend - aber mit einem kleinen Makel: Keines der beiden Teams steht an der Tabellenspitze, wenn die Partie im Signal-Iduna-Park angepfiffen wird. Während fast alle Statistiken der letzten Jahre gegen den BVB sprechen (elf der letzten 13 Duelle mit Bayern verloren, seit 2017 44 Gegentreffer kassiert), muss Bayern-Coach Thomas Tuchel gegen seinen Ex-Klub eine Serie brechen, um die seines Klubs am Laufen zu halten: Weder mit Mainz noch mit PSG hat er ein Auswärtsspiel in Dortmund gewonnen.

Nach über 40 Jahren: Wiedersehen in Darmstadt

Eröffnet wird der Spieltag - wie bereits in der vergangenen Woche - in einer weit entfernten Region der Tabelle mit dem Duell zweier Abstiegskandidaten. Beim Spiel Darmstadt gegen Bochum treffen am Freitagabend zwei Teams aufeinander, die viele Beobachter vor der Saison ganz ans Ende der Tabelle getippt haben - wo sie aktuell nicht stehen. In den vergangenen Jahren gab es das Aufeinandertreffen der beiden Teams meistens in der 2. Bundesliga zu sehen, das letzte Bundesliga-Duell datiert noch aus der Saison 1981/82 - da war noch kein aktueller Bundesliga-Spieler geboren.

Krisenklubs zu Hause - Leverkusen am Ursprung des Erfolgs?

Auch am Samstagnachmittag steht der Tabellenkeller im Mittelpunkt, die Krise gastiert in gleich drei verschiedenen Stadien: Sowohl das Schlusslicht aus Mainz (gegen Leipzig) als auch der Vorletzte aus Köln (gegen Augsburg) und der Viertletzte Union (gegen Frankfurt) hoffen auf Befreiungsschläge vor eigenem Publikum. Vor allem die Berliner stecken nach der elften Pflichtspielniederlage in Serie tief drin im Schlamassel, haben aber zumindest den statistischen Trend auf ihrer Seite: Die letzten sechs Spiele zwischen Union und Frankfurt gewann immer das Heimteam.

Am anderen Ende des Tableaus will Bayer 04 Leverkusen parallel nicht nur die Spitzenposition verteidigen, sondern auch die weiße Ergebnisweste (noch keine Pflichtspielniederlage in der laufenden Saison). Gegner Hoffenheim ist dabei zumindest teilweise der Ursprung des Erfolg. Schließlich macht auch die im Sommer dazugeholte Erfahrung von Granit Xhaka und Jonas Hofmann den Unterschied bei Bayer 04 - und beide starteten ihre Bundesliga-Karrieren mit einem Spiel gegen Hoffenheim. Sowohl Xhaka mit Gladbach als auch Hofmann mit Dortmund debütierten in der Bundesliga-Hinrunde 2012/13 im deutschen Oberhaus - jeweils mit einem Sieg über die TSG.

Zwischen den vielen Abstiegskandidaten und dem Tabellenführer liegt dann noch eine Partie im Tabellenmittelfeld - und die bringt Borussia Mönchengladbach einige Tage nach Halloween an einen Ort des Grauens: Freiburg. Nur ein einziges von satten 21 Auswärtsspielen im Breisgau konnten die Fohlen in ihrer Bundesliga-Historie gewinnen - und das ist so lange her, dass Gladbachs Siegtorschütze Arie van Lent und der Rechtsverteidiger Max Eberl hieß.

Übertrifft Bittencourt Valdez und Smolarek?

Bevor am Sonntagabend erstmals in der Bundesliga das schwäbische Duell des VfB Stuttgart im knapp 90 Kilometer entfernten Heidenheim ansteht, hat Bremens Leonardo Bittencourt noch die Chance auf einen einigermaßen kuriosen Rekord: In den letzten drei Auswärtsspielen beim VfL Wolfsburg hat der Mittelfeldspieler immer getroffen. Gelingt ihm das auch beim Aufeinandertreffen am Sonntagnachmittag, wird er der erste Spieler der Bundesliga-Geschichte, der viermal in Folge in Wolfsburg traf. Aktuell teilt er sich den "Rekord" übrigens nicht mit Lewandowski, Aubameyang oder Robben, sondern mit Kießling, Valdez, Smolarek und Koller.