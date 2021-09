Topspiel-Kracher in Ammerthal - Tacheles in Cham

In der Bayernliga Nord steht der 11. Spieltag auf dem Programm. Dieser hält unter anderem das Topspiel zwischen der DJK Ammerthal und dem FC Eintracht Bamberg bereit sowie das Kellerduell zwischen dem SV Seligenporten und dem ASV Cham, bei dem zuletzt nach dem 2:7 gegen Hof Tacheles gesprochen wurde.

Eines haben alle Aufsteiger in fast jedem Jahr gemeinsam. So genannte Experten stempeln sie schon vor dem ersten Anpfiff zu potentiellen Absteigern ab. Es sind in der Bayernliga Nord deren drei, von denen zwei am Wochenende sogar direkt aufeinandertreffen. Der Weg der beiden in dieser Spielzeit freilich könnte unterschiedlicher kaum sein. Mit dem ASV Neumarkt steht einer auf Rang zwei. Und war bis vergangenen Dienstagabend sogar der letzte noch verbliebene Vertreter im Bayerischen Toto-Pokal. Dort scheiterte man trotz einer guten Leistung am Regionalligisten SpVgg Bayreuth (0:2). Einzig die mangelnde Chancenverwertung dürfte ASV-Trainer Jürgen Schmid da wohl als Kritikpunkt ausgemacht haben, wenngleich sich der Schmerz über das Ausscheiden aber sicher in Grenzen halten dürfte. Immerhin fallen nun die englischen Wochen weg, welche den Bayernligisten zuletzt arg unter Stress gehalten haben. Die Stimmungslage beim Gegner aus Unterfranken dagegen ist zu Beginn der Saison eine ganz andere gewesen. Die ersten acht Begegnung hat der SV Vatan Spor Aschaffenburg verloren, lediglich vier Treffer dabei erzielt. Für das Unternehmen Klassenerhalt ganz klar zu wenig. Inzwischen aber ist die Mannschaft von Slobodan Komjlenovic in der Liga angekommen. Vier Punkte aus den letzten beiden Spielen lassen am kleinen Schönbusch wieder hoffen. Und wenn es am Wochenende wieder Zählbares auf die Habenseite gibt, ist vielleicht sogar der Sprung auf einen der Relegationsplätze drin.

Dort stehen derzeit die Kontrahenten der nächsten Begegnung. Während man aber beim SV Seligenporten trotz Tabellenplatz 17 noch immer verhältnismäßig ruhig an die Sache geht, sind beim ASV Cham (16.) zuletzt offenbar recht deutliche Worte gefallen. Die 2:7-Pleite am letzten Wochenende in Hof hat ihre Spuren bei der sportlichen Leitung hinterlassen. "Wir haben am Montagabend Tacheles gesprochen", so Jürgen Kreipl. "Fünf Gegentore in zehn Minuten. So etwas habe ich noch nie erlebt." Dennoch hält der Sportchef des ASV Cham klar an seinen beiden Trainern Christian Ranzinger und Josef Holler fest: "Beide zerreißen sich für den ASV Cham. An den beiden liegt es bestimmt nicht, dass wir so schlecht dastehen. Das Gespräch mit der Mannschaft am Montag aber war ein absolut konstruktives, aber so etwas wie in Hof kann man nicht klein reden. Am Samstag erwarte ich von unseren vermeintlichen Leistungsträgern eine deutliche Reaktion. Die Zeit der Ausreden ist jetzt vorbei." Fehlen werden dem ASV vor diesem Schlüsselspiel vermutlich erneut Franz-Xaver-Brandl, Friedrich Lieder und Johannes Bierlmeier. Da werden die Trainer wieder Alternativen bei ihren jungen Spielern finden müssen, die "ihre Sache zwar ganz anständig machen, aber einfach noch Zeit brauchen", so Kreipl. Vor ähnlichen Problemen steht man auch beim SV Seligenporten. "Kloster"-Coach Gerd Klaus allerdings fehlen seit Saisonbeginn die meisten seiner etablierten Spieler, die den Verein verlassen haben. Vom alten Glanz der Regionalliga ist in dieser Saison nichts mehr übrig, jetzt müssen es zwangsläufig die Jungen richten. Zwar hat man mit Christian Knorr, Bernd Rosinger und Torhüter Herbert Schötterl noch den einen oder anderen erfahrenen Spieler und nach einem völlig missratenen Saisonstart klappte das dann zwischenzeitlich sogar ganz ordentlich. Zuletzt aber gab es im richtungsweisenden Duell mit dem Würzburger FV am Ende eine nicht unverdiente Niederlage.



Bleiben wir gleich bei den Unterfranken. Der Sieg in Seligenporten hat zwar nicht den Krisenmodus beim WFV beendet, Balsam für die Seele aber war er allemal. Mit jetzt sieben Zählern rückt man sogar auf Schlagdistanz zum TSV Großbardorf, der bereits Freitagabend an der Zellerau aufkreuzt. Dabei hofft Trainer Harald Funsch einmal mehr auf die Unterstützung des wirklich treuen Anhangs des Traditionsvereines: "Das was sie alles mit ihrer Anfeuerung, ihren Trommeln anstellen, ist schon beeindruckend. Soviel kann ich als Trainer gar nicht motivieren." Dennoch weiß er, dass die Wahrheiten eben doch auf dem Platz liegen. "Wir müssen punkten, ob ein- oder dreifach ist erst einmal nebensächlich. Denn jeder Spieltag, aus dem wir ohne Punkte rausgehen, ist für die jetzige Aufbruchsstimmung nicht gut. Wenn wir engagiert spielen, dann haben wir immer eine Chance." Punkten wollen aber auch die "Gallier". Zumindest auf eigenem Platz klappte das zuletzt schon wieder ganz gut. Jetzt sollen auch auswärts weitere Zähler folgen, um die hintere Zone endlich zu verlassen.



Dorthin will auf keinen Fall die DJK Gebenbach. Doch die Personalsituation bei den Oberpfälzern ist weiterhin angespannt. "Wir haben im Augenblick die Seuche am Fuß. Dann muss man am Ende auch einmal mit einem Punkt zufrieden sein", schloss DJK-Trainer Franz Koller das Gastspiel seiner Elf bei der DJK Don Bosco Bamberg zusammen. Lange hatte man dort geführt, am Ende fehlten nur wenige Minuten zum ersten Auswärtssieg, der auch in Sachen Tabelle für etwas mehr Ruhe gesorgt hätte. Nun empfängt man mit dem FC Sand einen der Nachbarn im Ranking der Bayernliga Nord. Die haben zwar zuletzt gegen die SpVgg Ansbach deutlich mit 0:4 verloren. Die Forderung von Sands Trainer Matthias Strätz vor dem Spiel in Gebenbach bleibt aber die gleiche: "Wir dürfen einfach keine Fehler machen", beschwört er seine Elf vor dem Spiel in der Oberpfalz. "Wenn wir unser Spielsystem gut umsetzen, dann wird der Gegner nur wenige Möglichkeiten bekommen. Wichtig ist unsere Einstellung, genügend Selbstvertrauen und wir müssen kompakt stehen".



Aber wechseln wir aus dem hinteren Tabellenbereich jetzt in die Beletage der Bayernliga. Dort ist es inzwischen wieder recht spannend geworden. Nach den ersten Niederlagen von Klassenprimus FC Eintracht Bamberg und der DJK Ammerthal sind die Verfolger wieder aufgerückt. Das soll nach deren Sinn natürlich noch lange so bleiben. Den Anfang macht am Freitagabend der ATSV Erlangen gegen die DJK Don Bosco Bamberg. Die Begegnung ist zugleich das Heimspieldebüt des neuen Trainers Fabian Adelmann, dessen Einstand letzte Woche beim 1:0-Sieg im Bamberger Fuchspark absolut gelungen ist. Auch der TSV Abtswind kann bei Aufsteiger SC Feucht den Abstand zu den vorderen Plätzen für das erste verringern. Allerdings hat der Neuling um Coach Florian Schlicker zuhause keines seiner Spiele bislang verloren und satte 11 von 15 Zählern geholt.



Am Samstag greifen dann auch die SpVgg Ansbach (gegen eine zuletzt allerdings brutal effektive SpVgg Bayern Hof) und die DJK Vilzing (gegen den unbequemen TSV Karlburg) wieder die Tabellenspitze an. Ganz nach vorne wird es - unabhänig der Resultate - wohl (noch) nicht gehen. Denn am Sonntag folgt mit der DJK Ammerthal und dem FC Eintracht Bamberg ein ganz besonderes Spiel in mehrfacher Hinsicht. Die allererste Frage ist hier natürlich, wer die erste Saisonniederlage besser weggesteckt hat? Beide Teams waren zuvor neunmal ungeschlagen geblieben und haben mit teilweise tollen Spielen auf sich aufmerksam gemacht. Zum anderen ist es auch das Wiedersehen alter Weggefährten. Der jetzige Coach der DJK Ammerthal - Michael Hutzler - war zuvor viele Jahre (2017 bis 2021) verantwortlich für das sportliche Geschehen im Bamberger Fuchspark. Zweimal durfte der 51-Jährige mit dem FC Eintracht Bamberg einen Aufstieg feiern und gilt auch als einer der führenden Köpfe beim Wiederaufbau des Bamberger Fusionsklubs. Zuletzt war er als Zaungast des Nachholspieles gegen den TSV Großbardorf sehr freundschaftlich begrüßt worden. Diese Emphatie wird sich allerdings wohl am Sonntag zumindest für die 90 Minuten Spielzeit beiderseits in Grenzen halten. Immerhin gilt es für die Oberfranken die Tabellenführung zu verteidigen, welche die Oberpfälzer möglicherweise mit einem Sieg übernehmen könnten.