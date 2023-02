Topspiel in Saarbrücken - Setzt Dresden seinen Lauf fort?

Ein spannender 21. Spieltag in der 3. Liga steht an. Gleich drei Trainerentlassungen hat es am Dienstag gegeben - wie präsentieren sich 1860 München, Ingolstadt und Halle nun? Ganz schwer hat es der HFC, der nach Dresden muss. Das Topspiel steigt in Saarbrücken.

Das Trainer-Karussell in der 3. Liga dreht auf Hochtouren. Nach den ersten drei Spieltagen im neuen Jahr machten gleich drei Vereine einen Schnitt. In vier Stunden stürzten am Dienstag Michael Köllner bei 1860 München, Rüdiger Rehm beim FC Ingolstadt und André Meyer beim Halleschen FC.

Ingolstadt hat die Nachfolge bereits geregelt: Im richtungsweisenden Heimspiel gegen Borussia Dortmund II am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) wird Guerino Capretti seinen Einstand geben. Die Rückkehr zur Viererkette unter Caprettis bevorzugtem 4-3-3-System könnte die erste Stabilisierungsmaßnahme sein. Eine weitere die Rückkehr des Angreifers und Vizekapitäns Pascal Testroet in die Startelf. Der teuerste Sommereinkauf der 3. Liga fand sich zuletzt zweimal auf der Bank wieder.

1860 München steht dagegen noch ohne neuen Chefcoach da. Die Notlösung: Sportgeschäftsführer Günther Gorenzel wird den Tabellensechsten am Sonntag (13 Uhr) in Oldenburg zusammen mit Co-Trainer Stefan Reisinger betreuen. Klappt durch den Impuls der Turnaround?

Auf diesen hofft auch der akut abstiegsgefährdete HFC (Tabellenplatz 19), dem kurzfristig Nachwuchsleiter und Interimstrainer Jens Kiefer neues Leben einhauchen soll. "Wir werden für das Spiel in Dresden eine schlagkräftige Truppe auf dem Platz haben", versprach der 48-Jährige, auf den eine äußerst schwierige Aufgabe wartet: Dynamo holte zum Re-Start sieben Punkte aus drei Spielen.

Nachbarschaftsduelle im Saarland und im Ruhrgebiet

Was sonst noch geboten ist? Reizvolle Nachbarschaftsduelle im Saarland und im Ruhrgebiet! Weder tabellarisch noch geografisch ist es weit zum jeweils anderen, wenn es heißt: Saarbrücken (3.) gegen Elversberg (1.) und Essen (13.) gegen Duisburg (12.). Welchen Ansatz wählt FCS-Trainer Rüdiger Ziehl, um dem spielstarken Spitzenreiter beizukommen? Seine von Dominanz geprägt Spielidee könnte gegen Elversberg nach hinten losgehen.

Wehen Wiesbaden, das den Platz zwischen Elversberg und Saarbrücken belegt, hat ein Heimspiel gegen Viktoria Köln. Es winkt der vierte Sieg in Serie.

Seine Serie von fünf Siegen in Serie will der VfL Osnabrück ausbauen. Gegner am Samstag ist Erzgebirge Aue. Die SpVgg Bayreuth, die den 21. Spieltag am Freitagabend in Freiburg eröffnet, hofft ebenfalls auf den nächsten Erfolg und hat dabei einen Nicht-Abstiegsplatz im Blick. Zwickau als Tabellen-16. muss im Kellerduell mit Schlusslicht Meppen dagegenhalten. Zum Abschluss treffen am Montagabend der SV Waldhof Mannheim und der SC Verl aufeinander.