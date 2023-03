Topspiel in Heidenheim - Rückkehr für Hecking und Leitl: Das bringt der 23. Spieltag

Die Siegesserie des FC St. Pauli ist am Freitagabend erheblich in Gefahr, am Samstag und Sonntag kehren zwei Trainer an die alte Wirkungsstätte zurück. In Heidenheim steigt das Topspiel, Braunschweig hat ein Jubiläum im Blick. Das bringt der 23. Spieltag in der 2. Bundesliga …

Der formstarke FC St. Pauli eröffnet am Freitagabend in Paderborn den 23. Spieltag. Fünf Siege in Folge landeten die Kiezkicker unter dem neuen Coach Fabian Hürzeler, den Abstiegskampf haben die Hamburger längst hinter sich gelassen. Hält die Siegesserie in Paderborn? Die jüngste Bilanz liefert eine deutliche Antwort: nein! St. Pauli konnte die letzten fünf Spiele gegen den SCP nicht gewinnen (0/2/3). Und: Die Kwasniok-Elf ist ebenfalls top in Form, 2023 noch ungeschlagen (4/1/0) und hat Rang drei (vier Punkte Rückstand) weiter fest im Visier.

Im zweiten Duell des Abends hofft Magdeburg im Abstiegskampf darauf, endlich auch zu Hause mal wieder drei Zähler einzufahren, was seit Anfang Oktober nicht mehr gelang. Veredelt der FCM den Auswärtssieg in Hannover nun gegen den starken Mitaufsteiger Kaiserslautern, der allerdings auswärts zuletzt zweimal 0:1 verlor?

Topspiel in Heidenheim - Heckings Rückkehr nach Hamburg

Am Samstag steht das Topspiel in Heidenheim im Blickpunkt, der Tabellendritte erwartet Spitzenreiter Darmstadt. Oder auch: Das beste Heimteam empfängt das beste Auswärtsteam. Der FCH ist in der Voith-Arena noch ungeschlagen, die Lilien haben die letzten drei Spiele in der Fremde gewonnen. In Heidenheim gab es jedoch für den SV98 in den letzten drei Aufeinandertreffen nichts zu holen.

Neben dem Spitzentreffen steht auch die Rückkehr von Dieter Hecking nach Hamburg im Fokus. Nürnbergs neuer Trainer zeichnete in der Saison 2019/20 für den HSV verantwortlich, verpasste mit den Hanseaten als Tabellenvierter aber die Bundesliga-Rückkehr. Hamburg nimmt den nächsten Anlauf nach oben, hat elf von möglichen 15 Punkten 2023 geholt, zuletzt mit dem 1:1 im Gipfeltreffen in Darmstadt aber den Abstand auf die Lilien (vier Punkte) nicht verringern können.

Die zwei Kellerkinder Regensburg und Sandhausen haben Heimrecht. Der Jahn (17.) erwartet Düsseldorf, auswärts zuletzt mit drei Niederlagen ein gern gesehener Gast. Der SVS empfängt beim Heimdebüt des neuen Coaches Tomas Oral Kiel. Gelingt den Sandhäusern nach zuletzt vier Niederlagen die Wende?

Leitls Wiedersehen in Fürth - Tor Nummer 900 für Braunschweig?

Am Sonntag kommt es in Fürth zum Wiedersehen mit Ex-Erfolgscoach Stefan Leitl, der mit Hannover seine Visitenkarte abgibt. Die Vorzeichen für 96 stehen schlecht, denn während die SpVgg die letzten vier Heimspiele gewann, konnte nur Hannover bei keinem der letzten sechs Gastspiele drei Punkte verbuchen.

Ein Abstiegsduell wartet in Braunschweig, die formschwachen Bielefelder kommen. Nur drei Punkte aus den fünf Partien 2023, vier Niederlagen, zuletzt drei in Folge. Der Arminia droht der Durchmarsch von der Bundesliga in die 3. Liga, eine Niederlage bei der einen Zähler besser auf dem ersten Nichtabstiegsplatz postierten Eintracht würde den Abstand schon auf vier Punkte anwachsen lassen. Die Löwen hoffen derweil auf ein Jubiläum: Gelingt das 900. Zweitligator im 673. Spiel?

Vom 900. Tor im deutschen Unterhaus ist Rostock, das in vier der fünf Spiele im neuen Jahr Niederlagen kassierte, noch weit entfernt (442 in 344 Partien), ein Tor mehr als die zuletzt dreimal siegreichen Karlsruher würde im Abstiegskampf aber maximal helfen.