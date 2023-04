Topspiel in Düsseldorf - Stellt Lautern auch dem HSV ein Bein? Das bringt der 28. Spieltag

Die Topteams der 2. Liga sind am Wochenende allesamt auswärts gefordert. St. Pauli kann gegen Braunschweig seine historische Siegesserie fortsetzen. Nach einer turbulenten Woche samt zweier Entlassungen braucht das kriselnde Schlusslicht Sandhausen in Magdeburg dringend Punkte.

Der FC St. Pauli um Marcel Hartel (li.) sind am Sonntag gegen Braunschweig gefordert, Laszlo Benes und der HSV spielen am Samstagabend in Kaiserslautern. IMAGO/Christian Schroedter

Mit einem fränkisch-oberpfälzischen Duell eröffnen am Freitagabend (18.30 Uhr) die SpVgg Greuther Fürth und Jahn Regensburg den 28. Spieltag. Die abstiegsbedrohten Gäste aus Regensburg, die mit 27 Punkten derzeit auf Relegationsplatz 16 stehen, brauchen im Kampf um den Klassenerhalt am Ronhof dringend ein Erfolgserlebnis. Als Elfter (33 Punkte) kann sich die Spielvereinigung mit einem Dreier vom Tabellenkeller absetzen, während der Jahn mit einem Sieg bis auf drei Punkte an die Franken heranrücken kann.

Zeitgleich will auch der 1. FC Heidenheim zurück in die Erfolgsspur: Nach zuletzt zwei sieglosen Spielen (2:2 in Kaiserslautern und 0:1 gegen St. Pauli) ist das Team von Trainer Frank Schmidt am Freitagabend bei Hannover 96 gefordert, im engen Aufstiegsrennen weiter zu punkten. Die Niedersachsen kassierten indes am vergangenen Wochenende beim Hamburger SV eine 1:6-Abreibung.

Schwartz fordert: "Müssen uns cleverer anstellen" - Nürnberg ohne Hübner nach Kiel

Unter dem neuen Trainer Alois Schwartz wartet Hans Rostock weiter auf ein Erfolgserlebnis. "Wir müssen uns cleverer anstellen", forderte der Hansa-Coach nach der 2:3-Niederlage gegen Holstein Kiel im Hinblick auf das Gastspiel in Paderborn am Samstagmittag (13 Uhr). Schwartz habe "die Art und Weise Mut" gemacht, wie sich sein Team gegen die Störche präsentiert habe. Die sportliche Misere beim Tabellen-17. führte Anfang der Woche zu harten Konsequenzen: Sportvorstand Martin Pieckenhagen wurde am Montag mit sofortiger Wirkung freigestellt.

In den hohen Norden geht es für den 1. FC Nürnberg, der ebenfalls am Samstagmittag bei Holstein Kiel gastiert. Mit Florian Hübner fehlt dem Club dabei ein wichtiger Defensivmann. Nach zwei Punkten aus den vergangenen drei Zweitliga-Partien benötigt der FCN im Abstiegskampf als 13. (30 Punkte) weitere Zähler, um sich in Richtung Tabellenmittelfeld abzusetzen, wo sich die Störche als Achter (37 Punkte) derzeit befinden.

Wie reagiert Schlusslicht Sandhausen auf die Entlassungen?

Auch in der dritten Partie am Samstagmittag ist der Abstiegskampf Thema: Der 1. FC Magdeburg empfängt den Letzten SV Sandhausen, der aktuell nicht zur Ruhe kommt: Nach sechs Spielen trennte sich der SVS am Montag bereits wieder von Trainer Tomas Oral, am Mittwoch stellte der Verein auch noch seinen Sportlichen Leiter Mikayil Kabaca frei. Präsident Jürgen Machmeier erklärte, es sei Oral nicht gelungen, "den entscheidenden Impuls für einen erfolgreichen Abstiegskampf zu setzen". Interimsweise haben die Co-Trainer Gerhard Kleppinger und Oscar Corrochano übernommen, die das Team auf das Duell mit dem Neuling auf Rang 12 vorbereiten sollen. Angesichts von sechs Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz kommt die Partie für die Sandhäuser schon fast einem Endspiel gleich.

Mit dem HSV gastiert das nächste Topteam auf dem Betzenberg

Mit den Spitzenteams der 2. Liga bekommt es derzeit regelmäßig der 1. FC Kaiserslautern zu tun - so auch im Topspiel am Samstagabend (20.30 Uhr), wenn der zweitplatzierte Hamburger SV auf dem Betzenberg antritt. Vor der Niederlage in Braunschweig (0:1) stellte die Elf von Dirk Schuster dort bereits den Heidenheimern beim spektakulären 2:2 mit einem Doppelschlag in der Nachspielzeit ein Bein. "20.000 Fans in Düsseldorf, jedes Heimspiel ist ausverkauft - das finde ich unfassbar. Wir sind sehr dankbar dafür, dieser Zuspruch gibt uns zusätzlich Kraft. Das ist ein Pluspunkt", erklärte HSV-Mittelfeldmann Laszlo Benes nach dem 6:1-Erfolg über Hannover. Auf dem berüchtigten Betzenberg wartet für den HSV nicht nur auf dem Rasen, sondern auch auf den Rängen ein schwieriger Gegner.

Geht St. Paulis Rekordjagd weiter? - Spitzenspiel in Düsseldorf

Unter Trainer Fabian Hürzeler reitet der Hamburger Stadtrivale vom Millerntor derzeit auf einer historischen Erfolgswelle. Nach zehn Siegen am Stück und vor der vermeintlich als Pflichtaufgabe daherkommenden Partie gegen Eintracht Braunschweig (15.) am Sonntag (13.30 Uhr) liegt der FC St. Pauli nurmehr vier Punkte hinter Relegationsrang drei. "Vom Aufstieg zu reden ist ein bisschen zu viel des Guten", empfand Marcel Hartel, der jedoch ein Erfolgsrezept seiner Mannschaft verrät: "Wir haben alle Bock darauf zu verteidigen" - eine weiße Weste gegen den BTSV wäre das vierte Ligaspiel in Folge ohne Gegentor.

Mit breiter Brust reist auch der Tabellenführer SV Darmstadt zum Spitzenspiel des 28. Spieltags nach Düsseldorf (5.). Fünf Punkte Vorsprung hat das Team von Torsten Lieberknecht an der Tabellenspitze, gegen die Fortuna können die Lilien den nächsten Schritt in Richtung Aufstieg machen. Lieberknecht will dafür "weiter unseren Weg so gehen, wie wir ihn bisher bestritten haben: ohne große Töne zu spucken, weiter Spiel für Spiel abzuarbeiten."

"Wir haben in den letzten Wochen gesehen, dass Klarheit hineingekommen ist", erklärte Bielefelds Manuel Prietl nach dem 2:2 von Arminia Bielefeld bei Fortuna Düsseldorf. Beim Tabellenneunten Karlsruhe (Anpfiff 13.30 Uhr) wollen die Ostwestfalen (29 Punkte), die im Abstiegskampf in den vergangenen vier Spielen acht Punkte holten, den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Prietl hat dafür einen klaren Plan: "Wir brauchen keinen Zauberfußball, dafür ist es zu knapp da hinten, um Experimente zu wagen."