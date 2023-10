Topspiel geht an die Kickers - Bayreuth beendet schwarze Serie - Buchbach auswärts punktlos

Mit einem Torspektakel gegen Eintracht Bamberg hat der FC Bayern München II am Freitag den 17. Spieltag der Regionalliga Bayern eröffnet. Am Samstag sicherten sich die Würzburger Kickers mit einem Sieg im Topspiel gegen Vilzing die Herbstmeisterschaft. Bayreuth kann doch noch gewinnen, ganz anders als der TSV Buchbach.

Würzburg ist Herbstmeister

Der 17. Spieltag der Regionalliga Bayern stand ganz im Zeichen des absoluten Topspiels zwischen der DJK Vilzing und den Würzburger Kickers, an dessen Ende sich der Primus mit 3:1 durchsetzte und somit eine makellose Hinrunde ohne eine einzige Niederlage feierte.

Buchbach bleibt auswärts punktlos

Der TSV Buchbach beendet die Hinrunde dagegen ohne einen einzigen Punkt in der Fremde. Gegen den TSV Aubstadt setzte es am 17. Spieltag eine 1:3-Niederlage. Dabei begann das Schlusslicht in der NGN-Arena eigentlich mutig und lief Aubstadt hoch an. Passend zur aktuellen Situation des Regionalliga-Dinos fing sich Buchbach mit einer der ersten Tormöglichkeiten in diesem Spiel den Treffer zum 0:1. Harlaß fand die Lücke im Abwehrverbund der Gäste, bediente Pitter, der Aubstadt früh auf Kurs brachte. Der Gegentreffer nahm Buchbach folglich den Wind aus den Segeln, die Hausherren übernahmen das Kommando und drückten auf den zweiten Treffer. Dieser fiel dann quasi mit dem Pausenpfiff. Langhans zirkelte einen Freistoß aus rund 17 Metern sehenswert in die Maschen zum 2:0 (45.). Buchbach zeigte nach dem Seitenwechsel zumindest Moral und sorgte mit dem Anschlusstreffer von Bahar zwischenzeitlich sogar kurz noch einmal für Spannung (57.). Den Hoffnungsfunken der Gäste erstickte Aubstadt aber nur wenige Zeigerumdrehungen später. Nach feinem Zusammenspiel von Behr und Pitter, stand Dellinger genau dort, wo ein Stürmer zu stehen hat, und sorgte für den 3:1-Endstand.

Seefried lässt Ansbach jubeln

Die SpVgg Ansbach feiert den dritten Heimsieg in Folge. Gegen Viktoria Aschaffenburg setzten sich die "nullneuner" mit 3:0 durch und beenden die Hinrunde damit auf einem Nichtabstiegsplatz. Ansbach begann druckvoll und belohnte sich in der 16. Minute mit dem Führungstreffer. Die Hintermannschaft des SVA leistete dabei jedoch kräftige Beihilfe. Einen katastrophalen Rückpass auf SVA-Schlussmann Grün nahm Ansbachs Top-Torjäger Sperr dankend an, umkurvte den Gäste-Keeper und schob die Kugel ins leere Tor ein. Und Ansbach legte nach. Nur fünf Minuten später verwertete Seefried eine Brekner-Flanke zum 2:0 (21.). Von den Viktorianern kam im ersten Durchgang nur wenig. Daran änderte sich auch nach dem Seitenwechsel nichts. Ansbach dagegen holte in der 65. Minute zum endgültigen K.o.-Schlag aus. Nach einem langen Pass aus dem Mittelfeld marschierte Seefried alleine auf Grün zu und lupfte den Ball sehenswert über den Schlussmann hinweg zum 3:0 ins Tor. In den Schlussminuten hätte Ansbach gegen eine unterm Strich enttäuschende Viktoria sogar noch erhöhen können, letztlich blieb es aber beim verdienten 3:0 für die Mittelfranken.

Augsburg distanziert sich vom Keller

Der FC Augsburg II setzte sich am Nachmittag mit 3:1 gegen Wacker Burghausen durch und stößt damit ins Tabellenmittelfeld vor. Nach genau einer Viertelstunde gingen die Hausherren in Führung. Japaur bediente den zentral positionierten Hausmann. Der ließ seinen Gegenspieler stehen und vollendete aus zwölf Metern zum 1:0 für den FCA. Augsburg war zwar auch in der Folge das bessere Team, fing sich nur kurze Zeit später den Ausgleich durch ein richtig krummes Ding. Deger spielte den Ball zurück zu Keeper Lubik, dem der Ball über den Fuß sprang und ins eigene Tor kullerte. Augsburg schüttelte sich kurz und legte kurz darauf wieder der Vorwärtsgang ein. In der 45. Minute wurde Kaube rechts im Strafraum angespielt, setzte sich super durch und jagte den Ball aus spitzem Winkel ins Netz zur unterm Strich verdienten 2:1-Pausenführung. Burghausen tat sich auch nach dem Seitenwechsel schwer ins Spiel zu finden und selbst Akzente nach vorne zu setzen. Augsburg ließ überhaupt nichts anbrennen und machte früh Nägel mit Köpfen. In der 51. Minute ließ Japaur clever durch für den mitgelaufenen Aigner, der am langen Pfosten den 3:1-Endstand besorgte.

Bayreuth beendete Sieglos-Serie

Die SpVgg Bayreuth kann doch noch gewinnen. Gegen den 1. FC Schweinfurt 05 feierte die Mintal-Elf einen ungefährdeten 3:0-Erfolg und beendete damit die Sieglos-Serie von sieben Partien in Folge. Bayreuth startete ideal in die Partie und ging bereits in der 6. Minute in Front. Stefandl wurde steil geschickt. Der Angreifer spielte den Ball von der linken Seite auf Fenninger, der in der Mitte völlig frei zur Führung einschob. Ähnlich gut startete die Altstadt dann auch in Hälfte zwei, nachdem sich beide Teams vor der Pause eine längere Verschnaufpause gegönnt hatten. In der 53. Minute nämlich erhöhte George nach einem langen Ball auf 2:0. Bayreuth war nun klar auf Kurs und weiter torhungrig. In der 73. Minute stand Mintal nach einem Abpraller goldrichtig und sorgte mit seinem sechsten Saisontor für den 3:0-Endstand.

Kania erlöst Club-Reserve

Die Talente des 1. FC Nürnberg fuhren derweil beim SV Schalding-Heining einen Erfolg der Kategorie "Arbeitssieg" ein. Beim abstiegsbedrohten SVS tat sich der kleine Club trotz spielerischer Dominanz lange schwer und ging mit den wenigen hochkarätigen Torchancen teils leichtfertig um. Die beste Möglichkeit im ersten Durchgang ließ Muteba mit einem schwach getretenen Strafstoß in der 26. Minute liegen. Nach der Pause gestalteten die Hausherren die Partie etwas offener und setzten selbst immer wieder offensive Nadelstiche. Mit der Stundenmarke schaltete Nürnberg wieder einen Gang nach oben und belohnte sich verdientermaßen mit dem Führungstreffer. Eine Flanke von Joachims landete bei Kania, der aus zentraler Position per Direktabnahme traf (75.). In den Schlussminuten ging Schalding natürlich noch einmal volles Risiko, ein Treffer, der mit einer doch etwas glücklichen Punkteteilung gleichzusetzen gewesen wäre, sollte jedoch nicht mehr fallen.

Bornschein rettet Fürth einen Punkt

Keinen Sieger gab es derweil im Aufeinandertreffen zwischen dem FV Illertissen und der Zweitliga-Reserve der SpVgg Greuther Fürth. In einer Partie, in der beide Mannschaften stärkere und schwächere Phasen hatten, trennten sich beide Parteien leistungsgerecht mit 2:2. Die Partie startete ausgeglichen ohne nennenswerte Torchancen auf beiden Seiten. Denkbar unglücklich dann der Zeitpunkt, der den FVI dann doch noch in Rückstand brachte. Quasi mit dem Pausenpfiff stand Bornschein nach einem Querpass im Fünfmeterraum völlig frei und markierte das 1:0 fürs Kleeblatt (45.+3) . Die Hausherren kamen wütend aus der Kabine und bemühten sich um eine schnelle Antwort. Diese sollte auch folgen. Nicht einmal 60 Sekunden waren gespielt, da zeigte Schiedsrichter Roman Potemkin auf den Punkt - Elfmeter für Illertissen. Gabriele schickte Gäste-Keeper Gkoumas in die falsche Ecke und glich aus. Ilertissen war nun am Drücker und drehte die Partie in der 54. Minute sogar komplett. Gabriele bediente Kircicek, der den Ball aus kurzer Distanz mühelos über die Linie drückte. In einem deutlich temporeicheren zweiten Durchgang hatte aber auch das kleine Kleeblatt einen letzten Pfeil im Köcher. In der 62. Minute bekam Bornschein an der Strafraumkante zu viel Platz und schnürte den Doppelpack, der sogleich den Schlusspunkt der Partie markieren sollte.

Berisha eröffnet das Torfestival

Corona bei Gegner Aschaffenburg und Abstellungen zu U-Nationalmannschaften sorgten dafür, dass die U 23 des FC Bayern München zuletzt Anfang Oktober in der Regionalliga Bayern um Punkte kämpfen durfte. Offenbar hatte sich seither eine große Portion Energie aufgestaut, die am Freitag gegen den FC Eintracht Bamberg 2010 raus musste. Schon in der 9. Minute fand ein Schuss von Berisha mit leichter Berührung des Innenpfostens seinen Weg ins Tor. Die Gäste aus Oberfranken meldeten sich nach knapp einer Viertelstunde durch Hartwig zu Wort, dessen Kopfball FCB-Torwart Schneller gerade noch über die Latte lenken konnte. Dann waren wieder die Bayern Amateure am Zug. Nach Doppelpass mit Zvonarek erhöhte Kern auf 2:0 (18.). In der 33. Minute ließ der Routinier seinen zweiten Treffer folgen, diesmal köpfte er eine Flanke von links ein. Nach feinem Konter trug sich auch Berisha ein zweites Mal in die Torschützenliste ein (36.), 4:0 zur Pause. Nach Wiederbeginn machten die Münchner Talente munter weiter. Per Volley setzte Copado die Kugel zum 5:0 in Bambergs Maschen (50.). Rund fünf Kilometer von der Frauenkirche entfernt, war die fußballerische Messe damit gelesen. Aber die Bamberger zeigten immerhin noch etwas Moral und die Bayern Amateure wurden gleichzeitig etwas nachlässig. Hack hielt in der 73. Minute seinen Fuß in eine scharfe Hereingabe von Linz und traf. Nicht einmal 180 Sekunden darauf antwortete Fukui mit einem abgefälschten Schuss, 6:1. Aber auch dieser Spielstand war von kurzer Dauer, denn Hacks Heber fand in Minute 77 seinen Weg ins Bayern-Netz. Den Schlusspunkt setzte in der 80. Minute Bambergs Alli, der eine Hereingabe vom Flügel gekonnt im Tor unterbrachte.

Türkgücü sofort hellwach

Das Gastspiel von Türkgücü München beim abstiegsbedrohten FC Memmingen war keine drei Minuten alt, da ließ Tunc die heimische Latte erzittern. Fiel nicht weiter ins Gewicht, da Tosun im zweiten Anlauf zur Münchner Führung netzte. Danach hatten die Gäste alles im Griff, ohne selbst ein allzu großes Offensivfeuerwerk abzubrennen. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte erlief Laverty einen zu kurzen Rückpass, doch seinen Abschluss kratzte ein Memminger Verteidiger noch von der Linie. In der zweiten Halbzeit wurden die Allgäuer zunächst etwas mutiger, ehe Bauer als letzter Mann Türkgücü-Stürmer Maderer am Trikot zog und wegen dieser Notbremse mit Rot vom Platz flog (65.). In Überzahl erhöhte Tunc alleingelassen vor Torwart Werdich sofort auf 2:0 (67.). Jener Werdich vereitelte gegen Ende mit zwei Glanzparaden Münchner Chancen, am verdienten Auswärtssieg von Türkgücü gab es allerdings keine Zweifel mehr.