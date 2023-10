Topspiel: Bocholt schlägt Fortuna Köln - Düren neuer Primus - Aachen gewinnt klar in Ahlen

Die Regionalliga West hat mit dem 1. FC Düren (5:0 gegen Düsseldorf II) einen neuen Spitzenreiter, weil Fortuna Köln im Topspiel beim 1. FC Bocholt unterlag. Alemannia Aachen, der SV Rödinghausen und der 1. FC Köln II verbuchten derweil ungefährdete Erfolge.

Doppelschlag nach der Pause: Bocholt feiert Topspiel-Erfolg

Ein Topspiel, das diesen Namen auch verdient hatte, sahen die Zuschauer am Samstag am Bocholter Hünting. Primus Fortuna Köln kontrollierte in den Anfangsminuten die Begegnung, gefährliche Möglichkeiten sprangen aber nicht heraus. Nach rund 25 Minuten wurden die Gastgeber mutiger und hatten die bis dato besten Chancen. Shubins Abschluss (31.) und Frenkerts Kopfball (38.) entschärfte Weis jedoch stark. Die Platzherren nahmen den Schwung mit in den zweiten Durchgang und sorgten früh nach Wiederbeginn durch einen Doppelschlag für klare Verhältnisse. Halldack bediente aus dem Halbfeld Lorch, der Weis diesmal keine Abwehrchance ließ (51.). Nur drei Minuten später legte Wellers nach, auch hier war der Fortuna-Keeper machtlos. Die Kölner Südstädter wollten sich aber noch nicht geschlagen geben und suchten die schnelle Antwort, jedoch fehlte zunächst die Präzision in den entscheidenden Momenten. Das sollte sich in der 72. Minute dann ändern. Ein Freistoß landete auf den Kopf von Scholz und von dort zum Anschluss im Tor. In der Schlussphase waren die Kölner um den Ausgleich bemüht, kamen aber nur noch zu harmlosen Abschlüssen. Es blieb beim 2:1 für die Gastgeber.

Düren erklimmt die Spitze

Düren startete mit viel Wucht in die Begegnung. Goden (6.) und Schlößer (10.) sorgten für eine beruhigende frühe 2:0-Führung nach nur zehn Minuten. Die Heimelf hatte deutlich mehr Spielanteile. Die Gäste aus Düsseldorf versteckten sich zwar nicht, offensiv fehlte bei den wenigen Möglichkeiten aber die Durchschlagskraft, um das Dürener Tor ernsthaft zu gefährden. Endgültig war der Deckel dann nach 57. Minuten drauf. Goden bediente nach einem schönen Spielzug Schlößer, der versenkte die Kugel humorlos zum Doppelpack. In den letzten 20 Minuten machten es die Gastgeber dann deutlich. Brock (70.) und Salman (90.) sorgten noch für den 5:0-Endstand. Durch den Kantersieg und den Bocholter Sieg im Topspiel ist der FCD somit neuer Tabellenführer.

Aachen ohne Probleme beim Schlusslicht

Alemannia Aachen blieb bei Schlusslicht RW Ahlen in der Spur und feierte den dritten Erfolg in Serie. Scepanik stellte bereits nach fünf Minuten die Weichen, als er ein Bapoh-Zuspiel aus 18 Metern erfolgreich abschloss. Die Kaiserstädter hatten anschließend ein Übergewicht, mussten aber bei schnellen Gegenstößen der Gäste wie in der 27. Minute, als Johnen gegen den durchgebrochenen Coleman rettete, auf der Hut sein. Im zweiten Durchgang trafen die Gäste erneut früh. Pagliuca nickte am zweiten Pfosten eine Heinz-Ecke ein (56.). Aachen blieb am Drücker, nutzte seine weiteren Chancen aber nicht, wodurch RWA mit seiner ersten wirklichen Möglichkeit im zweiten Abschnitt zum Anschluss kam. Uzun köpfte einen Freistoß zum 1:2 ein (70.). Jedoch ließ die Backhaus-Elf die Gastgeber nichts zurück ins Spiel kommen. Brasnic verwandelte nach Foul an Statovci den fälligen Elfmeter zum 3:1 (79.). Aachen hatte noch nicht genug und spielte weiter munter nach vorne. Schließlich nutzte Scepanik einen Johnen-Abschlag noch zum 4:1-Endstand.

Köln II ohne Probleme

Der Nachwuchs des 1. FC Köln feierte einen souveränen 3:0-Heimerfolg gegen einen chancenlosen SC Wiedenbrück. Bei konsequenter Chancenverwertung hätte das Ergebnis sogar noch deutlich ausfallen können. Bereits in der 9. Minute hätte es 1:0 für die Gastgeber stehen können, Finkgräfe scheiterte jedoch aus spitzem Winkel an Hölscher. Die Effzeh-U-21 blieb tonangebend und ging nach weiteren Möglichkeiten in der 35. Minute durch Finkgräfe in Führung. Bis zur Pause hätte es durchaus 2:0 stehen können, Hölscher, Wiedenbrücks bester Mann, hielt sein Team aber im Spiel. Frisch aus der Kabine draußen war aber auch der Keeper des SCW machtlos. Finkgräfe schickte Diehl mit einem hohen Pass, der behielt frei vor Hölscher die Nerven - 2:0 (51.). Nach dem Treffer verflachte die Partie. Köln musste nicht mehr und Wiedenbrück war an diesem Samstag nicht auf der Höhe. Kurz vor Ende legte Suchanek noch einmal quer für den eingewechselten Pinto, der von der Strafraumgrenze für den mehr als verdienten 3:0-Endstand sorgte.

Rödinghausen schlägt Velbert

Im ersten Spiel nach der Trennung von Carsten Rump feierte der SV Rödinghausen unter Interimstrainer Jan Stromberg einen 4:1-Erfolg gegen die SSVg Velbert. Überragender Spieler der Partie war Ramien Safi, der gleich drei Treffer beisteuerte. Bereits in der 6. Minute war der Goalgetter nach einer Einzelaktion zum ersten Mal erfolgreich. Die Gäste aus Velbert wussten zunächst aber prompt zu antworten. Kaya war im Anschluss an einen Freistoß zur Stelle (14.). Bis Ende des ersten Durchgangs war es eine ausgeglichene Partie mit Annäherungen auf beiden Seiten. Fünf Minuten vor dem Halbzeitpfiff wurde jedoch Safi wieder in Szene gesetzt, der sich die Möglichkeit nicht entgehen ließ. Nach dem Pausentee zog Töpken Velbert dann zeitig den Zahn, der eine schöne Kurzen-Vorarbeit zum 3:1 nutzte (52.). Nur sieben Minuten später war der Deckel endgültig drauf, als Safi seinen Dreierpack schnürte. Danach verlor die Begegnung deutlich an Fahrt. Bis zum Schlusspfiff gab es zwar auf beiden Seiten noch Halbchancen, am Ergebnis drehte sich aber nichts mehr.

Wuppertal übersteht brenzlige Situationen

Der so furios in die Saison gestartete Wuppertaler SV wartete seit Anfang September (2:0 gegen Wegberg-Beeck) auf einen Dreier in der Liga. Zuletzt konnte die Truppe von Hüzeyfe Dogan immerhin Rot-Weiß Oberhausen ein 1:1 abtrotzen. Am Freitag bei Aufsteiger FC Gütersloh zählte freilich nur ein Sieg. Der WSV erwischte am Heidewald einen Start nach Maß. Benschop ließ eine Flanke zu Pytlik abtropfen, der mit einem Flachschuss vollstreckte (7.). Davon beflügelt, schienen die Gäste dem zweiten Tor nahe, Hagemann und und Peitz hatte nach knapp einer halben Stunde zwei gute Gelegenheiten. Doch dann kam die 33. Minute: Pytlik vertändelte den Ball, Rolf flankte nach kurzem Spurt in die Mitte, wo Illig überlegt zum 1:1 traf. Kurz vor der Pause unterlief Pytlik zu allem Überfluss auch noch ein Handspiel im eigenen Strafraum. Freiberger trat zum fälligen Elfmeter an, knallte die Kugel aber nur an den Pfosten. Nach einer guten Altuntas-Chance auf die abermalige Wuppertaler Führung ging es mit 1:1 in die Pause. Analog zum ersten Abschnitt fanden die Gäste auch nach Wiederanpfiff gut in die Partie. Nach Trikotzupfer gegen Benschop gab es in der 54. Minute Elfmeter für Wuppertal. Marceta brachte das Spielgerät zum 2:1 im Netz unter. Der FCG reagierte mit wütenden Angriffen, doch der WSV verteidigte mit viel Geschick und etwas Glück. Spätestens ab der 72. Minute hatten die Gäste die Partie beruhigt, da kam Saric an den Ball und platzierte ihn sehenswert im Winkel, 3:1. In der 78. Minute wurde Benschop nach einem Konter zwar noch geblockt, den zweiten Ball versenkte Saric zur endgültigen Entscheidung. Nach schwierigen Wochen wirkten die Dogan-Schützlinge nach Abpfiff wie von einer zentnerschweren Last befreit, was man beim Gang zu den mitgereisten Fans am besten beobachten konnte.

Fünfter Heimsieg für Wegberg-Beeck

Für die U 21 des SC Paderborn begann das Auswärtsspiel beim heimstarken FC Wegberg-Beeck wie gewünscht: Nach schöner Ens-Vorlage markierte Brandt in der 3. Minute die SCP-Führung. Danach blieb die Zweitliga-Reserve auf dem Gaspedal, verwertete ihre Chancen aber nicht. Das rächte sich, denn zur Pause führte der FCW durch Kleefisch (29.) und Stromberg (37.). Die Halbzeit nutzte Paderborn, um sich zu sammeln. Kojic versenkte in der 60. Minute einen Distanzschuss zum 2:2. Aber schon sieben Zeigerumdrehungen später zeigte sich Hasani eiskalt und brachte Wegberg-Beeck erneut in Front. Der fünfte Heimsieg der Saison geriet in der Nachspielzeit noch mal in ernsthafte Gefahr, aber Ansah setzte einen Kopfball aus guter Position über die Latte.