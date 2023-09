Topspiel bei RWO: Fortuna Köln reicht Remis zur Spitze - Aachen siegt dank Heinz-Freistoß

Die Regionalliga West hat einen neuen Tabellenführer: Fortuna Köln reichte dafür ein Remis bei Rot-Weiß Oberhausen. Durch das 0:0 im Spitzenspiel und Siege von Köln II und Düren rückte die Spitzengruppe zudem wieder enger zusammen. Über drei Punkte freute sich auch Heiner Backhaus bei seinem Aachen-Debüt.

Fortuna Köln übernimmt die Spitze in Oberhausen

Fortuna Köln war im Spitzenspiel bei Rot-Weiß Oberhausen zunächst spielbestimmend, belohnte sich trotz mehrerer guter Chancen aber nicht mit der Pausenführung. Steinkötter hatte die beste Möglichkeit nach einer Viertelstunde, scheiterte aber alleine vor dem gegnerischen Tor an Benz. Nach der Halbzeit war die Partie völlig offen. Beide hatten die Möglichkeit zum Sieg, wobei nun die Gastgeber die besseren Gelegenheiten heraufbeschworen. Aber an Fortuna-Keeper Weis, der mehrmals eingreifen musste, war kein Vorbeikommen. Letztlich ging das Unentschieden, das den Kölnern zur Übernahme der Tabellenführung reicht, so auch in Ordnung.

Aachen beendet sieglose Serie

Heiner Backhaus durfte sich über ein gelungenes Ligadebüt mit Alemannia Aachen freuen. Im "Duell der Enttäuschten" war lange Zeit nichts geboten. Dennoch gingen die Gastgeber nach einer ereignislosen ersten Halbzeit mit einer knappen 1:0-Führung in die Pause. Der SV Rödinghausen hatte in der 30. Minute noch die beste Gelegenheit des Durchgangs, als Safi für Töpken vorbereitete, dieser unter Bedrängnis sein Ziel aus kurzer Distanz aber knapp verfehlte. So reichte Aachen ein präziser Heinz-Freistoß aus halbrechter Position Sekunden vor der Halbzeit zum 1:0. Mit der Führung im Rücken dominierte die Alemannia die Anfangsphase des zweiten Durchgangs. Der zweite Treffer wollte aber partout nicht fallen. Heinz traf nur die Latte, Scepanik das Außennetz. Und auch Brasnic knallte die Kugel aus kurzer Distanz nur an die Unterkante des Querbalkens. Durch die zahlreich ausgelassenen Chancen musste Aachen in der Schlussphase noch einmal zittern, weil sich Scepanik nach einem Foul auch noch die Ampelkarte einfing (81.). In den Schlussminuten drückte Rödinghausen auf den Ausgleich, der aber nicht mehr gelang.

Düren dank Goden weiter in der Spur

Der 1. FC Düren bleibt auf der Siegerstraße und entführte die Punkte aus Wiedenbrück. Dabei machte es sich die Schommers-Elf schwerer als eigentlich nötig. Denn neben Godens Treffer (30.), der eine Geimer Ecke am ersten Pfosten ins lange Eck verlängerte, vergab der FCD reihenweise Großchancen und hielt die Gastgeber so unnötig im Spiel. Allerdings verteidigte Düren gut und ließ, auch nachdem der eigene Offensivdruck abflaute, kaum Chancen der Heimelf zu. "Ich muss meiner Mannschaft ein Kompliment machen, dass sie gegen eine körperlich starke Mannschaft wie Wiedenbrück besonders bei Standards sicher verteidigt hat", lobte Schommers, dessen Team nun nur noch zwei Zähler hinter der Spitze liegt, nach dem Spiel.

Downs Einzelaktion beschert Köln drei Punkte

Der Geißbock-Nachwuchs bleibt in der Erfolgsspur und ist dran an der Tabellenspitze. Gegen die Schalker U 23 siegte die Sbonias-Elf durch eine Einzelaktion von Downs, der nach einer Seitenverlagerung den Ball behauptete und anschließend wuchtig ins Kreuzeck versenkte (89.). Davor verlief die Partie weitestgehend auf Augenhöhe mit leichten Kölner Vorteilen im ersten Durchgang. Diehl hatte die Effzeh-Talente in der 24. Minute nach einem Doppelpass mit Wäschenbach in Führung gebracht. Mehr oder weniger eine Kopie des ersten Treffers hätte nach einer halben Stunde fast zum 2:0 geführt, diesmal landete Diehls Abschluss aber nur am Lattenkreuz. Nach dem Seitenwechsel waren gefährliche Chancen rar. Drei gab es dennoch: Die erste nutzte Pöpperl nach starker Vorarbeit von Müller zum Schalker Ausgleich (64.). Bei der zweiten verhinderte Nickisch stark gegen Castelle die Schalker Führung. Und die dritte führte schließlich zum Kölner Lucky-Punch durch Downs.

Twardziks Schuss ins Gütersloher Glück

Der FC Gütersloh hatte am Samstag Fortuna Düsseldorf II zu Gast. Im ersten Durchgang war der Ballbesitz in etwa gleich verteilt. Die deutlich besseren Chancen gehörten aber den Gästen. Die Heimelf hatte mehrfach Glück, nicht in Rückstand zu geraten. Die Ineffizienz des Gastes vor dem Tor sollte sich nach der Pause rächen. Gütersloh kam deutlich stärker aus der Kabine. Rolf scheiterte noch an Gorka (48.), eine Minute später war aber auch der Düsseldorfer Torwart gegen Twardziks Flachschuss aus der zweiten Reihe machtlos. Nach knapp einer Stunde hätte die Messe eigentlich gelesen sein müssen. Rolf, der alleine durch war, fand jedoch seinen Meister erneut in Gorka. Auch Ocansey verpasste die Entscheidung, traf nur Aluminium. Kurz vor Schluss musste Gütersloh noch einmal durchschnaufen, als Bird einen Flankenball über das Tor schoss. Danach waren die drei Punkte sicher, durch welche sich der FCG Luft auf die Abstiegsränge verschafft.

Elfmeter rettet Bocholt einen Zähler in Velbert

Velbert und Bocholt begegneten sich auf Augenhöhe. Beide Mannschaften kamen im ersten Abschnitt zu ihren Möglichkeiten. Die besseren Chancen hatten dabei die Gastgeber. Pazureks Versuch wurde jedoch im letzten Moment geblockt, und Schiebener hämmerte die Kugel nach einer Hereingabe aus fünf Metern an die Latte. Hälfte zwei begann zerfahren, gefährliche Torchancen waren zunächst Mangelware. Das änderte sich aber nach einer Trinkpause. Fahkro scheiterte für Bocholt gleich doppelt an Lenz, Lorch traf nur Aluminium. Auf der anderen Seite hielt Fox mit einer Glanzparade gegen Mehlich das 0:0 fest. In Minute 80 zappelte das Leder jedoch im Netz, Schiebener nutzte einen Querpass zur Führung der Heimelf. Zum Sieg sollte es für Velbert allerdings nicht reichen, weil Fahkro in der Schlussminute noch einen Foulelfmeter verwandelte. In der Nachspielzeit gab es dann noch einen Platzverweis für Hamid, der kurz vor dem Strafraum gegen Fahkro die Notbremse auspackte. Der darauffolgende Freistoß brachte allerdings nichts mehr ein. Endstand 1:1.

Lippstadt im Aufwind

Nach ausgeglichenem Beginn bediente Örnek in der 14. Minute Munsters per Flanke. Der Angreifer bekam im Ahlener Strafraum alle Zeit der Welt, nahm die Kugel an und ließ den herauseilenden Brüseke keine Abwehrmöglichkeit. Das Tor entfesselte Energie beim SVL, der nun auf das 2:0 drückte. In der 23. Minute hatte die Ahlener Verteidigung ihren Namen erneut nicht verdient. Munsters sah an der Strafraumkante Lee, der ohne Gegenwehr platziert traf. Zwar ließ es Lippstadt anschließend ruhiger angehen, Ahlen wusste mit dem Ballbesitz aber nichts anzustellen. Bis zur Pause blieb es bei der völlig verdienten 2:0-Heimführung. Auch im zweiten Durchgang blieb RWA blass, es spielte nur ein Team. Maier stellte mit einem direkten Freistoß wunderbar auf 3:0 (54.). Anschließend schraubte Lippstadt erfolglos am 4:0, ließ einige gute Möglichkeiten aber aus. Am SVL-Sieg, der zum zweiten Mal in Folge gewann, gab es aber freilich nichts mehr zu rütteln.

Nächste Gladbacher Pleite

Der FC Wegberg-Beeck schlug Borussia Mönchengladbach II am Freitagabend nicht unverdient mit 2:1. Der Aufsteiger präsentierte sich äußerst effizient, der Fohlen-Nachwuchs dagegen ließ gerade im ersten Durchgang die Führung liegen, scheiterte immer wieder an Hasenbein und rennt den eigenen Ansprüchen auch nach sieben Spielen meilenweit hinterher. Beeck ging mit der ersten guten Möglichkeit kurz vor der Pause dagegen in Führung (40.). Hasani stand goldrichtig und nutzte seine gegebene Freiheit eiskalt zum 1:0. Auch nach der Pause kamen die Gastgeber zu Möglichkeiten, aber nicht zum Ausgleich. In die beste Phase der Gäste fiel das 2:0 durch Kleefisch, der mehr oder weniger aus dem Nichts traf (61.). Gladbach rannte weiter an, der Anschluss fiel aber zu spät. Erst vier Minute vor dem Schlusspfiff fasste sich Büyükarslan aus der Distanz ein Herz und knallte das Leder volley in die Maschen. Mehr war allerdings nicht mehr drin. Damit fällt die Polanski-Elf auf den letzten Platz.