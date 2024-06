Topscorer Russell verlässt EWE Baskets - Bastelt Jansson an Tübingen 2.0?

Bitterer Abgang für Oldenburg: Mit DeWayne Russell machte der wichtigste Spieler von seiner Ausstiegsklausel im Vertrag Gebrauch und verlässt die Norddeutschen nach zwei Jahren. Derweil holt Coach Danny Jansson den nächsten Spieler nach Heidelberg, den er bereits in Tübingen trainierte.

Nach zwei Jahren im Trikot der EWE Baskets verlässt Topscorer DeWayne Russell die Oldenburger. Der Point Guard, der in seiner ersten Saison an der Hunte zum besten Offensivspieler der Bundesliga gewählt wurde, wird in der kommenden Saison wahrscheinlich in Südeuropa spielen, teilte der Verein mit. Immerhin gehen die Baskets nicht komplett leer aus, denn für den neuen Klub des 30-jährigen US-Amerikaners wird ein Buy-Out fällig.

Oldenburgs Sportdirektor Srdjan Klaric bedauert den Abgang des besten Vorbereiters der abgelaufenen BBL-Saison (6,2 Assists neben 14,3 Punkten pro Partie): "Auch wenn die abgelaufene Saison eine sehr schwierige war und irgendwie alle darunter gelitten haben, so bin ich mir sicher, dass DeWaynes zwei Jahre hier in Oldenburg sehr positiv in Erinnerung bleiben werden. Ein sportlich herausragender Spieler, der einen deutlichen Fußabdruck in der Liga hinterlassen hat und der ein liebenswerter Kerl durch und durch ist."

Turudic nach Hamburg - Bonn verpflichtet nächsten Europa-Rookie

Unterdessen schreiten auch weiter nördlich die Personalplanungen für die kommende Spielzeit weiter voran: Mit Benedikt Turudic nehmen die Hamburg Towers einen in der BBL bestens bekannten Big Man unter Vertrag. Der 27-Jährige kommt von den Telekom Baskets Bonn, für die er verletzungsbedingt nur 15 Spiele absolvieren konnte. Vorher spielte er bereits für den MBC, Göttingen und Braunschweig in der Beletage in Deutschland. In Hamburg soll er Jonas Wohlfarth-Bottermann ersetzen, den es nach zwei Jahren bei den Towers zurück nach Ludwigsburg verschlägt.

Turudics Ex-Team Bonn verpflichtete mit dem US-Amerikaner Rivaldo Soares einen Rookie, der von der University of Oklahoma mit 9,4 Punkten und 4,9 Rebounds überzeugen konnte. Der 1,98 Meter große Forward unterschrieb bei den Telekom Baskets einen Einjahresvertrag. Mit Point Guard Darius McGhee hatten die Rheinländer vorher bereits einen Spieler unter Vertrag genommen, der das erste Mal in Europa spielt. Zudem steht auch der Wechsel von Ludwigsburgs Jonathan Bähre bereits fest, der die Planstelle von Turudic einnehmen könnte.

Heidelberg holt noch einen Ex-Tiger - Carter von Rostock nach Jena

In Heidelberg scheint Neu-Trainer Danny Jansson an einer Kopie seiner Tübinger Mannschaft aus der Pro A (der zweithöchsten Liga) zu basteln. Nachdem er bereits Erol Ersek und Mateo Seric mit zu den Academics brachte, die unter dem finnischen Coach mit den Tigers erst zweimal sportlich aufgestiegen waren, um dann nach einem Jahr in der BBL wieder abzusteigen, kommt es nun zu einer Wiedervereinigung mit einem weiteren Ex-Tübinger. Ryan Mikesell, der von Februar 2021 bis zum Sommer 2022 bereits mit seinen neuen Teamkollegen zusammenspielte, lief in den letzten beiden Saisons für Le Portel und zuletzt für Elan Chalon in der ersten französischen Liga auf.

Für Chalon gelangen dem wertvollsten Pro-A-Spieler 2022 im Schnitt 11,1 Punkte pro Partie. In der Vereinsmitteilung blickt der US-Amerikaner bereits auf seine Zeit in der Bundesliga voraus: "Ich freue mich darauf, wieder mit Danny zu arbeiten. Er und ich hatten in der Vergangenheit viel Erfolg zusammen, und es ist großartig, wieder mit ihm arbeiten zu können. Ich weiß, worum es ihm geht, was sein System verlangt und wie wir spielen müssen, um in der BBL erfolgreich zu sein."

Auch bei den Rostock Seawolves, die genau wie die Heidelberger gerade so den Klassenverbleib eintüten konnten, tut sich etwas. Nach dem Trainerwechsel von Christian Held zum Polen Przemyslaw Frasunkiewicz verlässt auch Kapitän und Aufstiegsheld Chris Carter die Hanseaten. Carter, der vor seinen vier Jahren bei den Seawolves bereits mit Chemnitz und Vechta den Sprung in die höchste deutsche Spielklasse feiern konnte, geht zurück in die Pro A und schließt sich Jena an.